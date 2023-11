La giornata di venerdì 17 novembre è ormai alle porte e, dal punto di vista astrologico, arriveranno vari cambiamenti per i vari segni. Di seguito approfondiamo l'oroscopo quotidiano con le novità sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche del giorno

Ariete: in questa giornata dal punto di vista dell'amore dovreste evitare qualsiasi tipo di conflitto. Nel lavoro alcune scelte sono da rivedere, ma gli incontri saranno fortunati.

Toro: in queste ore per i sentimenti il cielo è interessante, se possibile frequentate comunque nuovi ambienti e fatevi vedere in giro.

Nel lavoro la creatività è il vostro punto di forza in questo momento per fare delle scelte in vista del futuro.

Gemelli: a livello sentimentale non sottovalutate le storie che nascono adesso, visto che Venere è favorevole. Nel lavoro potrete risolvere alcuni problemi, dovete però dare un taglio al passato.

Cancro: in questa giornata la Luna in opposizione porterà tensioni in amore, per questo motivo qualche polemica non mancherà. A livello lavorativo non sollevate inutili discussioni.

Leone: per i sentimenti le coppie che stanno insieme da tempo dovrebbero cercare di risolvere alcune divergenze. Nel lavoro arriva una nuova carica di energia da sfruttare.

Vergine: in amore la giornata vede la Luna in buon aspetto, si prevedono incontri interessanti, è infatti una fase favorevole.

Nel lavoro Mercurio in opposizione invita a non prendere tutto di petto.

Bilancia: a livello sentimentale qualcuno potrebbe essere contro di voi, per questo ci vorrà maggiore pazienza. Nel lavoro portate avanti i vostri progetti, non tirate però troppo la corda.

Scorpione: le certezze non mancano, ma sono possibili anche dei dubbi.

A livello lavorativo le prove da superare e le cose da affrontare sono davvero molte.

Sagittario: per i sentimenti le stelle sono favorevoli per coloro che vogliono vivere una storia, se arriva un invito non rinunciate. Nel lavoro qualcosa di interessante può arrivare, forse è il momento di affrontare un discorso con soci e collaboratori.

Capricorno: a livello amoroso la Luna regala emozioni sincere, siete più forti adesso e ciò vale per tutta la seconda parte di novembre. Nel lavoro avrete modo di risolvere un contenzioso aperto in passato.

Acquario: a livello amoroso non arrivate a delle conclusioni affrettate, questo è un periodo che permette di fare conoscenze speciali. Nel lavoro prendere accordi entro la giornata di domenica sarà fondamentale.

Pesci: in amore Venere sta per tornare favorevole e ciò potrebbe portare qualcosa in più. Nel lavoro è una fase di maggiore certezza, approfittate di questi giorni per chiedere quello che vi spetta.