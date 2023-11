L'oroscopo dell'anno 2024 in amore indica dense emozioni per il segno del Capricorno e per tutti i segni di Terra che avranno la possibilità di avere nuovi incontri in amore. I Pesci, invece, saranno diffidenti.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo segno per segno dell'anno 2024.

L'oroscopo del 2024 in amore: Ariete passionale

1° Capricorno: il 2024 sarà davvero eccezionale per l'amore. Fra occasioni speciali di incontri e una maggiore consapevolezza di coppia per chi di voi ha già una relazione in corso, arriverete a traguardi significativi entro la primavera.

L'estate vi regalerà un periodo di forte spensieratezza, che potrebbe prolungarsi fino alla fine dell'anno. Continuate così, non ci saranno ostacoli al vostro amore.

2° Bilancia: il carattere romantico che assumerà la vostra storia d'amore potrebbe avere dei risvolti positivi entro la fine della primavera. Venere agirà proprio in questo momento. Sarà l'estate infatti il periodo migliore degli incontri, specialmente per i single che desiderano innamorarsi di nuovo, magari lasciandosi alle spalle qualche delusione molto importante. Sarete sempre più dediti alla famiglia man man che trascorrerà il tempo che vi condurrà alle ultime settimane del 2024.

3° Ariete: l'ambito passionale sarà l'indiscusso protagonista di un anno denso di sensazioni positive, di cambiamenti che vi porteranno a grandi progetti di coppia.

Secondo l'oroscopo nella seconda metà dell'anno la vostra storia d'amore potrebbe sensibilmente consolidarsi fino ad arrivare alla convivenza oppure al matrimonio. Di certo l'entusiasmo potrebbe incrementare il vostro senso di responsabilità nei confronti dell'ambito familiare.

4° Toro: l'anno che sta per arrivare potrebbe regalarvi una nuova storia oppure una nuova amicizia.

In entrambi i casi le emozioni positive non si faranno attendere. Il coraggio di confessare i vostri sentimenti non vi mancherà affatto e renderete molto più leggera la convivenza in famiglia. Nel corso dell'ultima parte dell'anno 2024 avrete la possibilità di fare una esperienza che vi renderà molto più maturi e responsabili.

Le previsioni astrologiche dell'anno nuovo: sorprese per la Vergine

5° Vergine: le sorprese per il vostro segno dello zodiaco non mancheranno, soprattutto se si tratta di amore, di sentimenti e di coinvolgimenti affettivi. Vi sentirete a casa vostra con le persone che vi circondano, soprattutto con il partner, secondo l'oroscopo. Avrete degli incontri interessanti che vi daranno la possibilità di conoscere l'altro sempre più a fondo. L'estate sarà la stagione in cui culminerà la voglia di relazionarvi, l'autunno invece sarà il momento di qualche piccola nostalgia.

6° Leone: comincerete l'anno con una complicità di coppia davvero eccellente e se starete attenti alle tensioni in famiglia molto probabilmente riuscirete a scioglierle entro la fine di marzo.

Da aprile in poi farete largo all'allegria, alla spensieratezza, anche con le amicizie a cui tenete di più. Avrete a che fare con una scelta più accurata delle vostre conoscenze, cosa che vi eviterà qualche spiacevole contrasto.

7° Gemelli: l'atmosfera che respirerete fin da febbraio sarà molto rilassante e piacevole in famiglia. Con il partner andrete incontro a qualche avventura davvero emozionante, mentre i single avranno la possibilità di incontrare qualcuno davvero degno di nota solo alla fine di luglio. Nella seconda parte dell'anno avrete un atteggiamento molto protettivo nei confronti delle amicizie.

8° Sagittario: tutto scorrerà liscio in amore fino alla fine della primavera, ovvero quando sorgeranno le prime divergenze su qualche progetto che intraprenderete insieme al partner.

Nei mesi successivi arriverete a qualche compromesso che starà molto bene ad entrambi. In famiglia il rapporto con i figli potrebbe subire una lieve incrinatura anche se si risolverà presto.

Previsioni zodiacali: Scorpione scontroso

9° Acquario: quest'anno non sarà molto facile per l'amore e i sentimenti, ci saranno separazioni per qualcuno di voi e qualche turbolenza all'interno del contesto amicale. Molti di questi contrasti troveranno punti di accordo entro la fine dell'estate quando vi sentirete molto più sciolti con gli altri. Arriverete a considerare la vostra dimensione personale molto più importante del resto.

10° Scorpione: inizierete l'anno con un atteggiamento alquanto scontroso. Però avrete la bella sorpresa di conoscere qualcuno che saprà come prendervi e come abbattere il muro che vi siete impegnati a costruire intorno a voi.

Avvertirete molta più serenità entro gli ultimi mesi dell'anno 2024, soprattutto con il partner.

11° Cancro: sarete moto diffidenti durante l'anno e anche poco disposti a cedere facilmente il vostro cuore a qualcuno di cui non vi fidate al cento per cento. Arriverete ad avere qualche responsabilità di troppo in famiglia nel corso dei mesi più caldi e questo potrebbe portare ad inasprire il vostro atteggiamento con la persona amata.

12° Pesci: l'unico sostegno degno di nota vi sarà offerto da Saturno. Avrete la testa altrove, forse presa da qualche realizzazione di carattere personale. Per il resto in ambito amoroso farete terra bruciata. Non ci sarà modo di fidarvi di qualcuno al di fuori di voi stessi e molto probabilmente sarà così per gran parte dell'anno. Sarà l'ultima parte dell'anno quella che conoscerà un allentamento delle tensioni accumulate nel corso dei periodi precedenti.