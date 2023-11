L'oroscopo del 2024 per quanto riguarda la fortuna segna un periodo di forti rivoluzioni per il Toro e i Gemelli, e il tutto grazie al passaggio di Giove. Un altro segno particolarmente favorito sarà quello del Cancro.

L'oroscopo del 2024 segno per segno: Toro fortunato

1° Toro: fortuna alle stelle. Sicuramente gli affari fin dal mese di gennaio saranno alla vostra completa portata, anche quelli che avete sempre reputato molto ostici. I guadagni saranno decisamente fiorenti a partire dai mesi primaverili e già all'inizio dell'estate potrete pensare di fare un investimento importante per voi stessi e la vostra famiglia.

La carriera potrebbe migliorare.

2° Cancro: gli affari alzeranno il livello di ambizione e perseguirli sarà non soltanto una mossa accompagnata dalla fortuna per il vostro segno, ma incrementerà nel corso della primavera. Avrete uno stacco molto prolungato nel corso dell'estate, quando potrete pensare a un viaggio e soddisfare qualche sfizio.

3° Gemelli: avrete diverse opportunità in campo professionale, potreste trovare lavoro o fare carriera. Avrete una sorpresa di carattere lavorativo, soprattutto se avete appena finito gli studi e sarete pronti a immergervi nel mondo del lavoro.

4° Capricorno: riuscirete a collezionare molti successi. L'ambizione vi spingerà anche a osare molto di più rispetto a prima e non sarà un caso se arriverete alla fine della prima metà dell'anno con molti dei vostri desideri professionali realizzati.

Aumenteranno anche le prospettive di vedere maturare qualche affare a cui tenete particolarmente.

Leone pignolo

5° Vergine: Giove sarà positivo per i segni di Terra e il vostro potrebbe avere dei salti di qualità sul piano professionale. Potreste cambiare lavoro e trovarne uno che possa darvi molte più soddisfazioni, oppure avanzare nella vostra carriera per gestire in autonomia il vostro operato.

Tutto questo si potrebbe realizzare a fine estate, ma all'orizzonte si profilano mesi autunnali davvero fuori dal comune.

6° Sagittario: avvertirete dei miglioramenti molto significativi rispetto al 2023. Il 2024 si aprirà con molte opportunità e quel pizzico di fortuna che vi serve per poterle cogliere. Farete qualche progetto decisamente significativo per la vostra carriera, ma dovrete attendere un po' di tempo prima che ne vediate i risultati.

Le sorprese non mancheranno,

7° Leone: rivedere qualche progetto sarà qualcosa di cui dovrete farci l'abitudine. La pignoleria sarà un elemento caratterizzante del 2024. La distensione dalle faccende lavorative avrà luogo nel corso dell'estate, mentre nella seconda parte dell'anno lavorerete di buona lena. Qualche responsabilità in più potrebbe creare delle giornate molto stressanti. A dicembre vi libererete di molti grattacapi.

8° Acquario: ci saranno giornate propizie per gli affari nel 2024, però la fortuna altalenante potrebbe riservarvi qualche piccola sorpresa. La grinta potrebbe calare drasticamente, ma non mancherà il supporto della cerchia lavorativa. Farete dei guadagni abbastanza alti, ma prendere in considerazione anche le spese personali e familiari potrebbe ridimensionare il vostro portafoglio.

Energie in calo per Scorpione

9° Ariete: dovrete essere molto prudenti con il denaro. Potreste subire dei cali nei guadagni, ma anche della creatività che necessita per maturarli. In estate avrete modo di staccare un po' la spina da tutto ciò che è fonte di stress. Dall'autunno dovrete dedicarvi al lavoro e favorire la cooperazione all'interno della squadra di lavoro.

10° Bilancia: forse non saranno necessari dei sacrifici per il vostro segno, ma l'impegno che metterete sul lavoro nel corso del 2024 dovrà essere tanto. Emergere per far progredire la vostra carriera non sarà molto semplice e la fortuna potrebbe farvi qualche piccolo "dispetto". Sta a voi arrivare all'autunno con determinazione.

11° Scorpione: le energie saranno un nodo cruciale per il vostro segno. La primavera non porterà vivacità, che invece arriverà in estate. I progetti potrebbero farvi fare qualche insuccesso, però avrete la forza mentale per rialzarvi e ricominciare da capo. Avrete qualche piccolo supporto dai colleghi prettamente di natura morale.

12° Pesci: al lavoro sarà un anno molto impegnativo. Dovrete fare del vostro meglio e anche di più per poter concludere i progetti che vi siete prefissati. Potreste avere a che fare con degli insuccessi molto cocenti e non sempre avrete la capacità di riprendere in mano le sfide e provare nuovamente ad avere la meglio. Non avrete molti rimpianti.