Prende ufficialmente il via l'ultimo weekend del mese di novembre. Leggiamo di seguito le previsioni astrologiche e l'oroscopo di sabato 25 novembre 2023 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche del giorno

Ariete: in amore è meglio non essere troppo irruenti in questa giornata, i rapporti potranno essere sottoposti a delle critiche. Nel lavoro la fatica si fa sentire, soprattutto se avete scelto di fare qualcosa di nuovo.

Toro: per i sentimenti se una persona non vi dà retta non prendetevela, guardate al futuro con maggiore serenità.

Nel lavoro le questioni di carattere economico andranno affrontate con maggiore tranquillità.

Gemelli: a livello amoroso diverse difficoltà saranno superate, ma non bisogna tornare sui propri passi. Ora vi sentite più forti. Nel lavoro sfruttate questo periodo per fare delle richieste ma aspettate per risposte immediate.

Cancro: in amore le emozioni sono in recupero e portano vantaggi, le stelle sono interessanti per voi. A livello lavorativo sono in arrivo notizie migliori entro la fine del mese.

Leone: a livello sentimentale le relazioni vanno protette da un eccessivo stress in questo weekend, anche perché qualcuno potrebbe non comprendervi. Nel lavoro le dispute dovranno essere risolte, conviene non portare delle avanti cause troppo a lungo.

Vergine: in amore c'è qualche problema da risolvere ma questo fine settimana con la Luna in buon aspetto aiuterà. A livello lavorativo Saturno in opposizione invita a non fare passi falsi.

Bilancia: in amore - con la Luna che non è più in opposizione - ora avete la possibilità di recuperare il tempo perduto con la persona amata.

Il fine settimana aiuta. Nel lavoro la settimana si chiude in maniera interessante.

Scorpione: in amore, con la Luna in opposizione, qualche dubbio non mancherà, in particolare la serata sarà da gestire con attenzione. Nel lavoro è un periodo interessante, ma qualcosa da rivedere c'è.

Sagittario: a livello amoroso non sottovalutati i nuovi incontri, c'è voglia comunque di rimettersi in gioco.

Nel lavoro con un po' di buona volontà potreste risalire la china se ci fossero stati dei problemi.

Capricorno: a livello sentimentale fine settimana utile per chi ha avuto dei problemi e voglia recuperare, stelle interessanti. Nel lavoro alcune esigenze sono state troppe, attenzione alle spese esagerate.

Acquario: per i sentimenti cercate di recuperare un po' di tranquillità, se ci sono delle tensioni cercate di non alimentarle. Nel lavoro non vedete l'ora di chiudere dei rapporti che non vanno.

Pesci: in amore qualcosa di nuovo c'è, ora vivrete sensazioni piacevoli. Nel lavoro è un momento positivo, specie se si sta cercando di risolvere i problemi nati nel passato.