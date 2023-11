L'oroscopo della settimana dal 27 al 3 dicembre 2023 relativamente all'amore preannuncia che i segni di aria e quelli di fuoco saranno i protagonisti della classifica.

A seguire approfondiamo le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore con la relativa classifica.

L'oroscopo dell'amore della settimana: Leone alle prime posizioni

1° Bilancia: ci sarà una forte ripresa dal punto di vista amoroso e romantico. La maturazione del rapporto di coppia sarà ampiamente condivisa dalla persona amata. Vi sentirete anche pronti per poter fare un passo molto importante.

2° Leone: le turbolenze potrebbero definitivamente appianarsi nella vita di coppia. Ora potrete avere l'opportunità di conoscere meglio l'altro e venirvi incontro. Sul piano degli incontri la fortuna sarà dalla parte del vostro segno. In famiglia subentrerà una forte impronta comunicativa, soprattutto nel weekend.

3° Ariete: gli incontri sono promettenti. Avrete la possibilità di conoscere persone che avranno le vostre stesse idee e interessi. Nell'ambito del rapporto di coppia avrete una maggiore responsabilità, ma allo stesso tempo sarete felici di accogliere le novità.

4° Sagittario: incentivare la persona amata in qualche bella esperienza, anche con le amicizie, potrebbe rafforzare la complicità e il romanticismo della vostra storia d'amore.

La famiglia sarà al centro dei vostri pensieri, anche il dialogo sarà protagonista di questa settimana.

Allegria per Gemelli

5° Gemelli: allegria. Sarete circondati da persone vivaci e allegre. Stimolerete la creatività nella vostra storia d'amore, soprattutto dal punto di vista romantico. Anche sul piano amicale subentreranno dei momenti decisamente spensierati.

La vitalità sarà in grado di farvi sentire sempre più ottimisti.

6° Acquario: con il partner vi è la possibilità una nuova carrellata di emozioni positive, sensazionali ed efficaci per migliorare la qualità della vostra relazione amorosa. L'ambito familiare sarà sempre più ricco di dialogo e di cooperazione.

7° Pesci: assumerete un atteggiamento moderato nei confronti dei sentimenti.

Il rapporto con i figli potrebbe risultare un po' difficile, ma con la dovuta pazienza molte divergenze si appianeranno. Non avrete schermaglie né con il partner né in ambito familiare. Vi prenderete molta più cura di voi stessi.

8° Vergine: non avrete una gran voglia di comunicare né con il partner, né con le amicizie. Ma avrete una forte propensione ad occuparvi della famiglia e di ciò che avete più a cuore. Lascerete molto spazio per voi e per i vostri interessi, incentivando anche qualche piccolo sfizio che vorreste togliervi.

Scorpione solitario

9° Scorpione: la tendenza a essere solitari può prolungarsi per gran parte della settimana, non avrete molta voglia di interagire con chi conoscete.

Potreste invece voler fare qualche amicizia nuova che possa farvi scoprire nuovi orizzonti interessanti. Nel fine settimana avrete l'umore in netto rialzo.

10° Toro: ritornare a una dimensione prettamente intima con voi stessi senza perdere di vista l'ambito familiare. Vi è un po' di tensione, ma nel complesso non avrete dei conflitti. In amore potreste non andare d'accordo in questo momento. Avrete nostalgia del passato, ma la supererete alla grande.

11° Capricorno: ci sono delle turbolenze nella vostra relazione. L'ambito amicale in questo momento sarà privo di stimoli, quindi stare per conto vostro potrebbe essere benefico per la vostra mente. Trovare un po' di tempo per rilassarvi in tutto sarà per voi un toccasana.

12° Cancro: le emozioni in questo momento non fanno parte della vostra quotidianità. Vivrete in una bolla e vi occuperete semplicemente delle vostre esigenze. Curare la vostra salute ora più che mai sarà fondamentale. Vi sentirete pure al di fuori del contesto familiare, mi riavvicinerete con entusiasmo nel fine settimana.