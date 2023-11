L'oroscopo di sabato 25 novembre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti della giornata con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Le stelle, come sempre, esercitano la loro grande influenza sulla quotidianità di ogni profilo. Con l'Oroscopo è disponibile anche una classifica per mettere in evidenza la situazione generale.

La classifica secondo l'oroscopo del 25 novembre

Bilancia (1° posto): i pianeti saranno dalla vostra parte. La fortuna vi accompagnerà soprattutto in ambito sentimentale.

Il rapporto con il partner si baserà su fondamenta solide e indistruttibili. Non vi farete influenzare da eventuali commenti esterni.

Acquario (2° posto): sarete l'anima della festa. Vi piacerà stare in mezzo agli altri e non potrete fare a meno di interagire con le persone care. Mostrerete la vostra vera personalità, anche a rischio di non piacere a tutti. Avrete sempre un atto nella manica.

Toro (3° posto): la situazione finanziaria volgerà a vostro vantaggio. Sarà una giornata positiva, caratterizzata da momenti entusiasmanti e da un rapporto stretto con la persona amata. Sceglierete la direzione adatta a voi, con lo scopo di raggiungere il successo.

Leone (4° posto): sarà una giornata divertente.

Vi rilasserete e cercherete di coltivare i vostri interessi. Ricaverete tanto tempo da dedicare a voi stessi, anche se non escluderete il lavoro dalla vostra routine quotidiana. Sarà importante mantenere un atteggiamento coerente.

Capricorno (5° posto): questo sabato vi riserverà tante sorprese, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Non potrete fare a meno di dialogare con il partner in tutta sincerità. Il rapporto andrà a gonfie vele, anche se con qualche piccola incomprensione.

Cancro (6° posto): avrete voglia di conoscere nuove persone. Vi aprirete agli altri, mostrando la vostra vera personalità. Sarete pronti a osare, ma sempre nei limiti del consentito.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di dedicarvi ai vostri hobby.

Pesci (7° posto): sarete un po' incerti. Questo sabato non vi regalerà tante emozioni. Attraverserete delle ore di apatia che non vi consentiranno di essere davvero voi stessi. Dovrete prendere la situazione in mano per cercare di cambiare le cose.

Ariete (8° posto): non riuscirete a essere positivi. Metterete il pessimismo davanti a tutto. Avrete paura di non riuscire ad affermarvi sul posto di lavoro e di non fare colpo su determinate persone. L'oroscopo vi consiglia di affidarvi ai vostri affetti più chiari.

Sagittario (9° posto): qualcuno tradirà la vostra fiducia. Non sarà bello ritrovarvi in una simile situazione.

Perderete il controllo e tenderete ad arrabbiarvi. Per fortuna, avrete tutti gli strumenti necessari per ricostruire la vostra autostima. Sarete pronti a dimostrarlo.

Gemelli (10° posto): sarete restii ad accettare le avance. Vorrete restare da soli perché, per il momento, non vi sentirete ancora pronti a iniziare una nuova storia d'amore. Vi prenderete del tempo, anche se alcune occasioni potrebbero non tornare.

Scorpione (11° posto): sentirete il bisogno di allontanare una persona in particolare. Non saprete come dirglielo e questo vi metterà in crisi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non temporeggiare. La cosa migliore sarà quella di andare subito al sodo.

Vergine (12° posto): avrete un atteggiamento poco conciliante nei confronti di alcune persone. Sarete troppo nervosi per riflettere. Le stelle continueranno a descrivere un quadro altalenante, composto da più bassi che alti. La forza interiore vacillerà.