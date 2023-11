L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° dicembre in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. Fortuna in arrivo per Bilancia mentre i Sagittario vivono un buon periodo in amore.

Bilancia fortunata, nervosismo per Scorpione

Bilancia: ★★★★. La giornata di venerdì sarà abbastanza piacevole e anche un pizzico fortunata. Approfittate dell'ultimo mese di quest'anno per dedicarvi al vostro stile di vita preferito, magari facendo attenzione alla salute o al benessere psicofisico. Potreste iniziare una dieta, se dovesse servire, oppure fare un po’ di sport leggero, magari meditare su qualcosa che avete particolarmente a cuore oppure semplicemente rilassarvi.

Anche il vostro lavoro, se dipendete da qualcuno, potrebbe aver bisogno di una svolta. Non fatevi intimidire da chi vi mette pressione o vi ostacola. Fatevi valere e mostrate le vostre capacità e le vostre idee. Non vi nascondete dietro un filo d’erba, ma uscite allo scoperto e fatevi notare. Il mondo che vi circonda non è così ostile come pensate, anzi, potreste trovare delle opportunità e dei sostegni. Datevi una spinta in avanti, con tutta la vostra forza di volontà, che è tanta!

Scorpione: ★★. Vi aspetta un venerdì impegnativo, il che metterà alla prova la vostra pazienza e la vostra resistenza. In amore potreste avere uno scatto di nervosismo che potrebbe offendere il vostro partner. Dovrete fare attenzione a non sembrare troppo scontrosi e irritabili, anche se avrete l’umore un po’ basso.

Per fortuna avrete anche l’occasione di far pace e di scambiarvi delle coccole e delle carezze. Dopo una lite, infatti, potrete riscoprire il lato più dolce del rapporto, esplorando nuovi modi di vivere l'intimità e la passione. Ottimo così! A volte però, vi sentite stanchi e stressati: il consiglio è quello di prendervi una pausa e di rilassarvi, magari con una bella passeggiata o un hobby che vi piace.

Nel lavoro, non fatevi distrarre da chiacchiere inutili, che potrebbero solo demoralizzarvi o confondervi. Continuate a svolgere la vostra mansione come sempre, con diligenza e intelligenza. Sarete apprezzati per la vostra professionalità e la competenza.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 1° dicembre prevede che la giornata sarà sufficientemente positiva, soprattutto per l’amore.

Solo, dovrete essere attenti a non trascurare troppo il vostro partner. Potreste dedicargli qualche attenzione in più? Magari con un regalo, una sorpresa o una dichiarazione che dimostri il vostro affetto incondizionato. Il lavoro vi offrirà delle buone prospettive, soprattutto se siete dipendenti oppure in cerca di nuovo impiego. Avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e di ottenere dei riconoscimenti. Prima di intraprendere delle iniziative importanti o di assumervi degli impegni, però, riflettete bene e valutate quello che più si avvicina alle vostre aspirazioni. Non fatevi tentare da progetti irrealistici e non cercate di fare troppe cose insieme. Il successo richiede tempo e dedizione, e voi lo sapete bene.

Siate realisti e organizzati, e raggiungerete i vostri obiettivi.

Serenità per Capricorno, Pesci stabili

Capricorno: ★★★★★. Il 1° dicembre sarà una giornata soddisfacente per l’amore, il che regalerà momenti di serenità e di armonia con le persone a cui siete affettivamente legati. La relazione sentimentale intanto procede bene, nonostante qualche altalena emotiva. Approfittate di questo fine settimana per rafforzare il legame di coppia, magari con un regalo, una sorpresa o un qualcosa di inatteso. Potreste anche organizzare una gita romantica o una serata speciale, giusto per ravvivare la fiamma della passione. La Luna, nel frangente in entrata nel segno del Leone, insieme ad altri pianeti darà una spinta di vitalità: avrete molta voglia di fare e di esprimere le vostre idee e i vostri sentimenti.

Il lavoro vi riserverà delle novità importanti con dei cambiamenti che si stanno preparando da tempo e che ora sono pronti a realizzarsi. Dovete solo fare l’ultimo passo e raggiungerete l'obiettivo. Potrebbe trattarsi di una promozione, di un aumento, di un trasferimento o di un nuovo incarico. Siate fiduciosi: avrete successo!

Acquario: ★★★★★. Le stelle promettono un periodo assai gratificante, questo vi farà sentire soddisfatti e felici. Vivrete in ottima sintonia con le persone che condividono il vostro percorso di vita; ciò vi porterà a fare una selezione naturale tra i vostri amici di sempre. Anche l’amore sarà favorito dalle stelle, che vi garantiranno serenità e benessere. La vostra vita sentimentale sarà armoniosa e ricca di piaceri inediti.

Avrete delle intuizioni brillanti, che vi aiuteranno a vivere intensamente il rapporto amoroso. Per chi è già innamorato ci saranno delle piacevoli situazioni ad attendervi, mentre ai single potrebbero presentarsi delle occasioni per conoscere persone interessanti: potreste instaurare delle relazioni durature. I viaggi saranno favoriti, sia per motivi di lavoro sia di studio. Avrete la possibilità di ampliare i vostri orizzonti e di arricchire l'esperienza. Presto arriverà un chiarimento in grado di togliere un dubbio.

Pesci: ★★★★. L'oroscopodi venerdì 1° dicembre pronostica un periodo stabile, a tratti anche abbastanza buono, pur senza grandi sorprese. In amore potrete affrontare qualsiasi situazione con comprensione e intelligenza, grazie a un cielo sufficientemente positivo.

Date priorità alle esigenze della vostra metà, che potrebbe aver bisogno del vostro sostegno e della vostra attenzione. Puntando tutto sulla fedeltà e sulla sincerità, punti fondamentali per una relazione solida, presto sarete ricompensati. Vi sentirete in sintonia con il partner e potrete condividere dei momenti di intimità e di passione. Fate leva sulla vostra determinazione: vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi. Se vi mostrerete tenaci e concentrati inizierete al più presto un’escalation inarrestabile che lascerà tutti senza fiato. Sarete ammirati per la vostra capacità e la vostra competenza in ambito lavorativo. Progetti molto allettanti vi coinvolgeranno e vi metteranno in uno stato di felice fibrillazione. Non ponete limiti di tempo: usatelo tutto!