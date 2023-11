L'oroscopo del mese di dicembre vedrà un Sagittario pronto a tutto grazie a un cielo davvero stellato, mentre Leone sarà felice di alcuni obiettivi raggiunti. Acquario dovrà mettersi il cuore in pace per ora, mentre Scorpione mostrerà la propria bontà nei confronti del partner.

Previsioni dell'astrologia dicembre 2023 segno per segno

Ariete: l'ultimo mese dell'anno si rivelerà più caloroso per voi dal punto di vista sentimentale. Riuscirete a trovare la giusta intesa all'interno del vostro rapporto, considerato che Venere non sarà più in opposizione.

Avrete dunque nuove occasioni romantiche che dovrete saper sfruttare al meglio. Sul fronte professionale Mercurio sarà retrogrado in Sagittario. Sarà dunque un periodo produttivo e insieme a Marte in trigono avrete energie e voglia di fare a sufficienza per stare dietro alle tante mansioni da svolgere. Voto - 8️⃣

Toro: i sentimenti non saranno al centro dei vostri pensieri in questo mese di dicembre. Secondo l'Oroscopo Venere in opposizione potrebbe irrigidirvi e farvi prendere le distanze dalla persona che amate. Cercate di avere pazienza, ma soprattutto essere più comprensivi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti in maniera più fluida ora che alcune stelle come Marte e Mercurio non saranno contrarie.

Giove in congiunzione inoltre porterà un po’ di fortuna. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà abbastanza romantico da regalarvi momenti piacevoli con il partner, anche se Venere non sarà più favorevole. Sfruttate questo periodo di pace per rafforzare il vostro legame.

Nel lavoro dovrete fare attenzione alle spese. Tra regali di Natale e spese importanti, con Mercurio e Marte opposti non tutto potrebbe andare come previsto. Voto - 7️⃣

Cancro: l'arrivo di Venere in trigono dal segno dello Scorpione vi permetterà di vedere da un punto di vista più ottimista la vostra relazione di coppia. Sarà possibile dunque costruire un legame decisamente più interessante, con momenti costruttivi e romantici.

Sul fronte professionale invece potreste rallentare un po’ in questo periodo. Ciò non vorrà dire che non sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi, anzi. Avrete ancora interessanti occasioni di successo che dovrete saper sfruttare al meglio. Voto - 8️⃣

Leone: vi sentirete felici di alcuni obiettivi che siete riusciti a raggiungere nell'ultimo periodo. Ora è arrivato il momento di rimboccarvi nuovamente le maniche e prepararvi per conquistare nuove vette, per quanto difficile possa essere. Sul fronte amoroso Venere in quadratura potrebbe rendere complicato questo periodo. Potreste non sentirvi all'altezza della persona che amate, nonostante ciò, non ci sarà alcun motivo di allontanarvi dalla vostra fiamma.

Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà regolato dal pianeta Venere in sestile. Anche voi cuori solitari sarete più morbidi e disponibili nei confronti della vostra fiamma, arrivando a vivere un legame più forte. In ambito lavorativo sarà necessario non correre troppi rischi e preservare quanto di buono siete riusciti a fare considerato che stelle come Marte e Mercurio potrebbero mettervi a disagio. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un dicembre piacevole per la vostra vita sentimentale. Secondo l'oroscopo continuerete a vivere un rapporto appagante con la vostra anima gemella, nonostante Venere non sarà più nel vostro cielo.

Se siete single avrete ancora interessanti occasioni per condividere le vostre emozioni verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio in sestile vi renderanno produttivi e con idee interessanti da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale vi permetterà di mettere in mostra tutta la vostra bontà nei confronti del partner. Il vostro rapporto si rivelerà davvero appagante, con momenti teneri che vi aiuteranno a fortificare il vostro legame e chiudere bene l'anno. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene in questo periodo. Concedetevi però qualche momento di pausa quando potete. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale piacevole durante questo mese di dicembre.

Il lavoro vi darà delle soddisfazioni in questo periodo grazie all'aiuto di Marte e Mercurio, permettendovi di raggiungere risultati interessanti. Anche sul fronte sentimentale vi sentirete piuttosto bene insieme alla vostra dolce metà. Sarete in grado di mostrare le vostre emozioni in modo puro, e godere di un rapporto davvero appagante, nella speranza di un nuovo anno ancora migliore. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un dicembre migliore per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Avrete modo di ricostruire il vostro legame con il partner grazie a Venere in sestile dal segno dello Scorpione, per dare vita questa volta a un legame più romantico e duraturo. Sul fronte professionale Giove e Saturno vi aiuteranno ancora nella conquista di importanti successi, ottenendo discreti risultati.

Con il giusto impegno, potreste riuscire ad ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Acquario: in questo periodo di festività, voi purtroppo non sarete così allegri considerato Venere in quadratura. Dovrete mettervi il cuore in pace per ora e avere pazienza per cercare di vivere un buon rapporto con il partner. Sul fronte professionale invece riuscirete a dire la vostra, sfruttando la posizione favorevole di stelle come Marte e Mercurio in sestile. Sarà possibile dunque raggiungere importanti obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che in amore vi permetterà di fare scintille in questo mese di dicembre. Venere in trigono vi aiuterà a godere di un rapporto appagante e affiatato. Queste feste dunque potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti per voi.

Sul fronte professionale invece cercate di essere prudenti. Marte e Mercurio in quadratura potrebbero disorientarvi o causare qualche imprevisto. Anche se Giove e Saturno saranno dalla vostra parte, meglio non correre troppi rischi. Voto - 7️⃣