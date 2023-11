Nell'oroscopo settimanale dal 6 al 12 novembre i Pesci si piazzano in prima posizione, mentre i nati sotto il segno del Leone devono accontentarsi dell'ultima posizione.

Previsioni astrologiche dal 6 al 12 novembre: Pesci al top

1° Pesci: le emozioni saranno al centro in questo momento. Siete un turbinio di sensazioni e un vortice di passione. Sfruttate questa energia per colpire positivamente qualcuno che vi interessa.

2° Capricorno: se ci sono state delle cose che vi hanno deluso e ferito in questi giorni, adesso è tempo di andare avanti e di affrontare il futuro con maggiore ottimismo e propensione alla vita.

3° Cancro: abbiate fiducia nei mezzi che avete a disposizione per raggiungere i vostri obiettivi. Le previsioni dell'Oroscopo dal 6 al 12 novembre vi esortano a essere intraprendenti.

4° Sagittario: talvolta vi sentite un po' persi, ma questa è una cosa del tutto normale, soprattutto quando ci si cimenta in nuove esperienze e avventure.

5° Scorpione: siete persone molto vendicative e questa è una cosa che le persone che vi circondano dovrebbero mettere in conto prima di farvi un torto. Nel lavoro dovete osare di più.

6° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo dal 6 al 12 novembre vi invitano a puntare in alto, soprattutto nel lavoro. In amore stanno per arrivare delle sicurezze, cercate di non darvi per vinti.

Ariete, Acquario e Leone fanalini di coda

7° Vergine: spesso tendete a vedere le cose o bianco o nero, ma nella vita esistono tantissime sfumature, coglietene ognuna di esse per tingere la vostra vita. Sul lavoro stanno per cambiare delle cose.

8° Bilancia: continuate ad andare avanti a testa alta, anche se qualcuno potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote.

In amore è giunto il momento di chiarire delle cose.

9° Toro: in amore vi sentite di tornare indietro e guardare un po' al passato. Questo talvolta è utile per capire dove si è arrivati e, soprattutto, perché. In ambito professionale siete un po' distratti.

10° Ariete: siete molto emotivi, e questo è sia un pregio sia un difetto che vi contraddistingue.

In amore dovete avere i piedi un po' più saldi per terra, altrimenti potrebbero esserci delle delusioni.

11° Acquario: non perdetevi in chiacchiere. L'oroscopo settimanale vi invita a non piangere sul latte versato. Andate avanti senza remore e senza guardarvi indietro e vedrete che sarete ricompensati in un modo o nell'altro.

12° Leone: liberatevi dei vostri pregiudizi. Apritevi verso nuovi confini e orizzonti. Dal punto di vista professionale sarebbe opportuno aprire gli occhi e non fidarvi troppo del prossimo.