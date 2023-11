Inizia il weekend dei segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 4 novembre con le stelle e l'Oroscopo in amore, salute e lavoro per tutti i segni dello zodiaco.

Astrologia del 4 novembre 2023 dall'Ariete ai Pesci

Ariete: con la luna favorevole sarà una buona giornata a livello sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo alcuni progetti dovrebbero essere rivisti.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata dell'oroscopo di sabato 4 novembre sarà caratterizzata da scontri sentimentali, siate prudenti. Nel lavoro possibili complicazioni, cercate di evitarle.

Gemelli: possibili discussioni in ambito sentimentale, vi sentite particolarmente nervosi. Venere non sarà più contraria, questo favorirà soluzioni con il partner. In ambito lavorativo cercate di non essere polemici.

Cancro: possibili dispute in ambito sentimentale, sarà meglio riflettere prima di agire. Nel lavoro chi ha iniziato una nuova situazione è possibile che debba impegnarsi più del previsto.

Leone: cercate di non affrettare gli eventi in ambito lavorativo. In campo amoroso le coppie nate da tempo potranno godere di belle emozioni con la luna nel segno.

Vergine: possibili polemiche d'amore. Nel lavoro troverete delle soluzioni, se negli ultimi tempi avete dovuto affrontare delle problematiche.

Bilancia: con il cielo dalla vostra parte potrete fare chiarezza in ambito sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo importanti progetti potranno essere presi in considerazione nei prossimi giorni.

Scorpione: ci sono maggiori certezze in ambito professionale, cercate di gestire meglio le vostre finanze. In amore sarà meglio sapersi fermare prima di discutere con il partner.

Sagittario: con la luna a favore i single del segno potrebbero fare degli incontri particolarmente importanti. Le coppie che negli ultimi tempi hanno discusso potrebbero arrivare invece ad una riappacificazione. Possibili dubbi riguardano il lato lavorativo, dove però non mancano le idee.

Capricorno: in questo inizio di weekend in campo lavorativo è possibile che vi venga in mente di cambiare posizione su alcuni progetti.

Nell'amore sarà meglio gestire la rabbia, il nervosismo non giova al rapporto di coppia.

Acquario: in questo fine settimana è possibile che vi sentiate particolarmente nervosi, cercate di tenere a bada le vostre emozioni. Nel lavoro alcuni dubbi potrebbero rovinare il rapporto con i collaboratori.

Pesci: le stelle per l'ultimo segno nella giornata di sabato 4 novembre sono interessanti. Mercurio sarà favorevole al segno di acqua. In amore non manca la passione, mentre per quel che riguarda il lavoro possibili novità.