Le previsioni dell'oroscopo del 7 dicembre invitano i Pesci a schiarirsi un po' i pensieri. Gli Ariete, invece, sono un po' vulnerabili in questo periodo, è necessario fare attenzione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete un po' vulnerabili in questo periodo, e la cosa potrebbe generarvi qualche turbamento. Dal punto di vista sentimentale è necessario mollare un po' la presa.

11° Acquario: se ci sono delle situazioni che vi stanno iniziando a stare strette, allora allontanatevi. L'Oroscopo del 7 dicembre vi invita a seguire di più le vostre sensazioni.

10° Sagittario: ci sono delle buone opportunità in arrivo per voi. Cercate di essere lungimiranti, e di non soffermarvi troppo sulle apparenze. Ricordate che la versa essenza è nella sostanza delle cose.

9° Capricorno: avete un po' troppi pensieri per la testa in questo momento, cercate di fare spazio alle cose davvero importanti. In amore è necessario essere più risoluti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: le stelle vi invitano a fare delle scelte. Non continuate a procrastinare decisioni, specie per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Sul lavoro siete molto concentrati.

7° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 7 dicembre vi invitano ad essere intraprendenti.

Questo è un ottimo momento per quanto riguarda le nuove occasioni, quindi, è il caso di darsi da fare.

6° Toro: sul lavoro siete un po' distratti, forse perché avete altro per la testa. In amore è giunto il momento di prendere una decisione importante, che potrebbe cambiare la vostra vita.

5° Gemelli: siate fiduciosi nel futuro e, soprattutto, intraprendenti.

Le stelle vi invitano ad essere attivi e a non darvi per vinti. Anche se la strada per il successo potrà sembrarvi tortuosa, ne varrà la pena.

Oroscopo segni fortunati del 7 dicembre

4° in classifica Pesci: se vi sentite un po' spenti e privi di motivazioni, cercate di uscire e di passare un po' di tempo immersi nella natura.

Questo vi aiuterà a schiarire i pensieri e prendere le decisioni giuste.

3° Vergine: le stelle vi esortano ad essere reattivi e a non accettare passivamente tutte le cose che vi capitano nella vita. Il momento è propizio anche dal punto di vista delle finanze, approfittatene.

2° Bilancia: sul lavoro ci sono delle decisioni importanti da prendere, ma la cosa necessaria è essere concentrati. Non voltatevi indietro, e cercate di essere ottimisti per ciò che riguarda il futuro.

1° Leone: secondo l'oroscopo del 7 dicembre, i nati sotto questo testa possono osare in amore. Questo è un ottimo momento sia per le coppie sia per i single, quindi, approfittatene e datevi da fare.