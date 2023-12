L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 gennaio 2024 annuncia che l'Ariete può essere abbastanza silenzioso, i Gemelli sono agitati e il Cancro è intrigante. Di seguito approfondiamo i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in questa settimana chi ha una relazione di coppia è silenzioso. Per i single è arrivato il momento di fare nuovi incontri. Nel campo lavorativo è necessario aspettare i tempi giusti per iniziare nuovi progetti.

Toro: i cuori solitari hanno l'umore abbastanza instabile. La settimana può portare dei dubbi all'interno della vita coniugale.

Nella sfera lavorativa l'importante è eliminare i conflitti.

Gemelli: se siete in coppia sappiate che dovete risolvere dei problemi in casa. Chi è solo da tempo è abbastanza agitato per alcune questioni. Per l'ambito lavorativo è una settimana interessante.

Cancro: chi è in coppia può trascorrere dei momenti intriganti. Nel lavoro non mancano le buone intuizioni. Nella salute è in corso un bel recupero.

Leone: nella vita coniugale si possono avere alcune complicazioni ed essere di malumore. I single devono evitare le varie provocazioni. Nella sfera professionale ci sono alcune cambiamenti da affrontare.

Vergine: i cuori solitari possono trascorrere una settimana tranquilla. Nell'ambito lavorativo è necessario avere molta più grinta.

In vari momenti è possibile un lieve calo fisico.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in amore può arrivare una leggera stanchezza. Chi è solo da tempo può vivere alcuni momenti di agitazione. I nuovi progetti di lavoro possono portare belle soddisfazioni.

Scorpione: i single sono pronti a recuperare le emozioni positive.

All'interno della vita coniugale lo stress è sempre alto. È importante rafforzare il fisico e la mente.

Sagittario: chi vive una crisi di coppia può ripartire da zero. I single sono pronti a organizzare degli incontri piacevoli. Nel campo lavorativo si deve affrontare una situazione importante e questo può creare nervosismo.

Capricorno: l'intera settimana di chi è solo da tempo è positiva. Alcune relazioni sentimentali possono essere messe in seria discussione. Nella sfera lavorativa ci sono tante responsabilità da affrontare.

Acquario: i single sono tristi perché non riescono a trovare nuovi stimoli. La relazione amorosa può avere dei momenti abbastanza incerti. Nell'ambito lavorativo è indispensabile dosare le energie.

Pesci: chi è in coppia può vivere dei momenti romantici. I cuori solitari devono evitare le polemiche. Chi lavora a contatto con il pubblico può avere delle soddisfazioni.