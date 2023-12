L'oroscopo della giornata di giovedì 28 dicembre vede la Luna piena nel Cancro, segno che dimostrerà dolcezza e affetto nei confronti del partner, mentre Pesci esprimerà i propri sentimenti senza paura. Leone sarà intraprendente al lavoro, mentre Vergine sarà molto sincera nei confronti del partner.

Oroscopo del 28 dicembre segno per segno

Ariete: previsioni astrali sottotono in ambito amoroso. Questo giovedì non sarà particolarmente affiatato, ma sappiate che non attraverserete una crisi. In ambito professionale avrete le idee chiare per i vostri progetti grazie a Mercurio.

Sarete sicuri di poter raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Voto - 7️⃣

Toro: periodo più coinvolgente in amore grazie alla Luna. Avrete ancora qualche difficoltà fino alla fine dell'anno a causa di Venere, tuttavia le cose stanno lentamente migliorando. In ambito lavorativo Giove e Saturno vi aiuteranno a finire le vostre mansioni in tempo con risultati nel complesso soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile. Sarete alla ricerca di stabilità e con la voglia di costruire un rapporto che possa funzionare veramente. In ambito lavorativo non sarete particolarmente produttivi, forse per via di un cielo poco favorevole nei vostri confronti. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali favorevoli in amore.

Luna e Venere vi favoriranno e permetteranno di costruire un legame solido con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale non sarà il periodo più produttivo dell'anno, ma riuscirete a fare il vostro e con risultati soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Leone: con Mercurio e Marte in trigono dal segno amico del Sagittario, dimostrerete intraprendenza in ambito lavorativo, nonostante alcune evidenti difficoltà.

In amore Venere sarà sfavorevole ancora per poco. Presto questo cielo migliorerà e vi permetterà di recuperare terreno per poter vivere un rapporto migliore. Voto - 6️⃣

Vergine: la sincerità sarà alla base del vostro rapporto. Con Luna e Venere in buon aspetto, sarà importante costruire un rapporto che possa durare nel tempo, ma che soprattutto non sia causa di dolori.

Nel lavoro non sarete sempre così chiari in quel che fate. Potreste avere bisogno di un po’ di tempo in più per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di giovedì non all'altezza delle aspettative per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in Cancro sarà motivo di qualche discussione con il partner. Attenzione al vostro modo di comportarvi. Sul fronte lavorativo sarete produttivi e con idee sempre valide per sviluppare buoni progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo ottimo in ambito amoroso grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Il rapporto con il partner sarà florido, sempre pieno di cose da fare e con la voglia di stare insieme. In ambito lavorativo sarete abbastanza produttivi, capaci di mettere insieme buoni risultati e adeguati al periodo che state vivendo.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile. Con il partner ci sarà serenità e quella voglia di vivere bei momenti insieme. Nel lavoro Marte e Mercurio vi permetteranno di gestire al meglio le vostre mansioni. Con il giusto impegno sarete in grado di chiudere quest'anno al meglio delle aspettative. Voto - 8️⃣

Capricorno: Venere in sestile metterà in mostra la vostra parte più romantica. Con la Luna in opposizione, però, non sempre potrete avere a cuore i desideri del partner. In campo professionale i vostri progetti andranno molto bene e con risultati abbastanza soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Acquario: il lavoro andrà avanti in modo preciso e soddisfacente. Questo cielo vi metterà a vostro agio e vi permetterà di perseguire opportunità che porteranno anche a un miglioramento economico.

In amore ci saranno ancora dei momenti no a causa di Venere in quadratura, ma le cose stanno per cambiare. Voto - 7️⃣

Pesci: prima di accettare qualsiasi proposta in campo professionale dovrete pensare bene se siete davvero in grado di sostenere questo carico, soprattutto considerati Marte e Mercurio in quadratura. In amore sarà un'ottima giornata per focalizzarvi maggiormente sul vostro rapporto e renderlo più appagante. Voto - 7️⃣