L'oroscopo dal 25 al 31 dicembre rivela che per i nati nel segno del Cancro e Pesci si prospettano dei giorni intensi, pieni di attività e spese extra. Sarà il momento giusto per trarre le somme di questo 2023 e fare i progetti in vista dell'anno che verrà. Per quanto riguarda il veglione di San Silvestro, c'è chi preferirà festeggiare a casa con amici fidati e familiari e chi invece uscirà a divertirsi fino a notte fonda.

Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: La settimana che sta arrivando sarà un momento di riposo per i nati sotto il segno dell'Ariete.

Avrete la possibilità di recuperare un po' di lavoro arretrato e ricevere un bel regalo. Sebbene non vi piacciano molto le sorprese, questa volta qualcuno vi stupirà positivamente. Trascorrerete le giornate in compagnia di amici e familiari e la vostra famiglia sarà più unita che mai. La sera della vigilia di Natale, però, dovrete evitare di parlare di argomenti delicati, altrimenti potreste litigare.

Avrete anche un po' di faccende da sbrigare, soprattutto in casa. Ci saranno degli ospiti da accogliere. I single avranno la possibilità di incontrare qualcuno di interessante, ma è importante ricordare che le relazioni che nascono in questo periodo non sempre sono destinate a durare. Le coppie giovani vivranno momenti intensi e impegnativi, ma anche molto felici.

È importante non trascurare il proprio benessere fisico e fare attenzione a non esagerare con i dolci.

Toro: Dopo un dicembre impegnativo, soprattutto sul lavoro, la settimana dal 25 al 31 dicembre sarà un momento di riposo e di svago per i nati sotto il segno del Toro. Avrete modo di dedicarvi a voi stessi e ai vostri cari, e di mettere da parte i problemi.

Sarete impegnati a fare progetti per l'anno nuovo, ma non dovrete strafare altrimenti finirete per gettare la spugna dopo qualche settimana.

Incontrerete molte persone, tra cui un ammiratore segreto. Rivedrete vecchi amici e parenti lontani. Farete delle gradite sorprese e riceverete un dono particolarmente bello.

Le feste di fino anno saranno un'occasione speciale per voi.

Di solito non le amate molto, ma quest'anno vi sembrerà di tornare bambini. Nel weekend qualcuno potrebbe mettersi in viaggio per trascorrere la fine dell'anno in un posto speciale.

Gemelli: La settimana che sta arrivando sarà impegnativa per i nati sotto il segno dei Gemelli. Tra faccende di casa, uscite e ospiti, non riuscirete a riposare come vorreste. Alcuni di voi dovranno intrattenere una serie di ospiti, il che potrebbe farvi sentire schiacciati dall'invadenza dei familiari. I single, invece, avranno la possibilità di divertirsi, grazie agli incontri promettenti che avverranno in questi giorni.

Sarà importante fare attenzione a non spendere troppo, soprattutto se avrete dei progetti per il nuovo anno.

In questo periodo, potreste ripensare ai Natali della vostra infanzia, quando tutto era più spensierato e dolce. Se amate cucinare, avrete modo di realizzare una nuova ricetta che vi darà molta soddisfazione. È importante non pensare ai problemi lavorativi o legali, ma cercare di riposare a sufficienza per affrontare il nuovo anno con la giusta carica. Infine, attenzione a non esagerare con i dolci e i brindisi di fine anno.

Cancro: La settimana sarà intensa e ricca di novità per i nati sotto il segno del Cancro. Già da lunedì sarete molto indaffarati, sia al lavoro che in casa. Forse dovrete preparare la casa per accogliere degli ospiti, magari dei parenti o degli amici di vecchia data. Durante la settimana incontrerete o risentirete di persone che non vedevate da tempo.

Potreste rimanere sorpresi da quanto siano cambiate.

Nella giornata di San Silvestro potreste sentirvi a disagio a causa di alcune domande scomode che vi verranno poste. Cercate di non prendervela troppo e di rispondere con calma. In generale, sarà una settimana speciale per voi, piena di doni, sorprese e novità. I single avranno delle occasioni favorevoli per fare conoscenze interessanti. Anche le coppie di vecchia data potranno vivere momenti passionali.

Leone: I nati sotto il segno del Leone sono persone forti e determinate, ma a volte possono essere anche un po' pungenti. In questa settimana è importante fare attenzione a non rispondere in malo modo, soprattutto se vi sentite provocati. Avrete sempre un po' di sospetto nei confronti degli altri, e anche nei confronti dei vostri parenti.

Questo potrebbe portare a qualche discussione durante le feste, quindi cercate di essere più tolleranti.

Avrete una gran voglia di viaggiare e di esplorare nuove cose. Il 2024 vi regalerà molte opportunità, ma è importante fare un po' di chiarezza sui vostri desideri e mettere tutto nero su bianco. In amore vivrete delle serate passionali, ma potreste sottovalutare il vostro partner. Se avete dei figli, avrete modo di trascorrere più tempo con loro. San Silvestro sarà pieno di divertimento, ma fate attenzione a non alzare troppo il gomito.

Vergine: Dopo diverse settimane impegnative, i nati sotto il segno della Vergine potranno finalmente prendersi una pausa. Tuttavia, sarete molto stanchi e stressati, quindi non riuscirete a godervi l'ultimo dell'anno come vorreste.

C'è chi dovrà correre avanti e indietro tra impegni imprevisti, uscite con gli amici, shopping, incontri e telefonate. Il conto alla rovescia potrebbe riservarvi sia una bella che una deludente sorpresa. Non dovrete perdere la calma e cercare di affrontare la situazione con positività. Andrà meglio dall'anno prossimo.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: Dovrete correre avanti e indietro tra lavoro e faccende di famiglia. Anche se è un periodo di riposo, qualcuno potrebbe ritrovarsi ad accettare un turno extra o a sfruttare queste giornate per ultimare un progetto importante. Sono previsti grandi uscite di denaro, ma non dovrete permettere a questa parentesi di demoralizzarvi.

La sera di San Silvestro qualcuno potrebbe innervosirvi, ma siccome appartenete ad un segno diplomatico, riuscirete a controllarvi. Nonostante tutto, le giornate non saranno un fallimento totale. Vi sentirete più forti e passionali. Chi ha un partner potrebbe pensare al matrimonio o all'allargamento della famiglia in vista dell'anno nuovo. Tempo di bilanci e progetti per il futuro.

Scorpione: La settimana che sta arrivando sarà un periodo di riposo per i nati sotto il segno dello Scorpione. Sarà un'occasione per staccare la spina e riflettere sui propri obiettivi per il nuovo anno. I primi e gli ultimi giorni della settimana saranno movimentati, con un sacco di gente da incontrare e messaggi da leggere.

Sarà un momento di grande armonia, anche se alcuni non vedranno l'ora che le feste finiscano per tornare alla solita routine.

Sarete pieni di energie e avrete voglia di fare cose straordinarie. Alcuni Scorpione dovranno fare delle spese, che potrebbero essere considerevoli. Sarà importante non farsi condizionare dalle domande scomode dei parenti e non esagerare con i dolci. Nell'ultima notte dell'anno potreste vivere un momento magico con la persona giusta accanto.

Sagittario: La settimana che sta arrivando sarà molto speciale per i nati sotto il segno del Sagittario. Trascorrerete la sera del veglione di Capodanno in compagnia delle persone che amate e vi divertirete molto. È possibile che qualcuno vi faccia una dichiarazione d'amore.

Questo periodo sarà favorevole per la gravidanza e la nascita di nuovi progetti.

Se avrete recentemente vissuto una perdita, sarà importante cercare di godersi al meglio il tempo prezioso da trascorrere con i vostri cari. Spegnete ogni preoccupazione e cercate di svagare la mente. Le coppie potranno finalmente lasciarsi andare alla passione. Inoltre, qualcuno riceverà un grandioso dono nel 2024. Gran parte degli under 40 che vivono ancora con i genitori trascorreranno la settimana a guardare la tv per giornate intere e a mangiare eccessivamente: non esagerate con i dolci e fate attenzione alla salute.

Capricorno: Settimana particolare, in cui potreste incontrare qualcuno di speciale proprio nell'ultima notte dell'anno.

Sarà un periodo di riflessione. Vi concentrerete sugli errori commessi in passato e sulle persone che non ci sono più. Dovrete fare ordine interiore e chiudere con le cose negative che vi impediscono di progredire. Da tempo avrete un sogno nel cassetto, che sembrate aver soppresso: nei prossimi giorni avrete modo di riportarlo alla luce. In famiglia, qualcuno potrebbe affrontare degli argomenti spinosi. Cercate di tacere e godetevi le festività. In generale la settimana sarà positiva, potreste ricevere buone notizie sia in ambito personale che professionale.

Acquario: Settimana ricca di sorprese. Avrete la possibilità di decidere come trascorrere gli ultimi istanti del 2023, ma sarà importante evitare gli eccessi.

Rivedrete o sentirete alcuni parenti e amici che non vedevate da tempo. Qualcuno potrebbe interrogarvi sulla vostra vita sentimentale e lavorativa, e questo vi causerà un po' di fastidio. Cercate di non prenderla sul personale, si tratta solo di mera conversazione.

Mangerete un po' troppo, e il giorno di San Silvestro potreste non sentirvi granché in forma. Avrete anche molte cose da fare in casa, e potreste perdere la pazienza se nessuno vi aiuterà. Per evitare di rovinare le feste, sarà importante essere più partecipi in famiglia e non tirarsi indietro dalle faccende domestiche. Il vostro fisico inizierà a riprendersi dal 2024, intanto fate attenzione a come vi muoverete.

Pesci: Le feste di Natale saranno un periodo intenso per i nati sotto il segno dei Pesci, ma anche la notte di San Silvestro non scherza. Sarà difficile staccarsi dal lavoro e ci sarà da correre per accontentare tutti. La famiglia vi chiederà di trascorrere più tempo con loro, ma voi avrete la testa piena di pensieri. I mesi precedenti sono stati molto faticosi e vi sentirete un po' stanchi. Siete un segno lento e riflessivo, per questo impiegate più tempo degli altri a fare le cose. In casa vi impegnerete a cucinare e la vostra creatività non vi mancherà. Il veglione di Capodanno sarà intenso, ma chi trascorrerà le festività fuori casa non dovrà esagerare con i brindisi.

Riceverete diverse chiamate da parenti e amici di vecchia data. La sera vi gusterete un bel film in tv, assaporando l'atmosfera tipica di questo periodo. Le feste finiranno presto e dovrete tornare alla solita quotidianità. Problemi di denaro.