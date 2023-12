Le previsioni dell'oroscopo del 27 dicembre invitano i Toro ad essere meno categorici. I Leone, invece, stanno vivendo un momento particolarmente impegnativo, ci vuole pazienza.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: cercate di essere pazienti e di non prendere in maniera troppo rigida i pareri altrui. Imparate a distinguere le critiche costruttive da quelle distruttive.

11° Leone: momento molto impegnativo per i nati sotto questo segno. Le previsioni dell'Oroscopo del 27 dicembre vi esortano ad essere un po' più lucidi e reattivi nelle decisioni.

10° Scorpione: ci sono stati degli alti e bassi in amore, ma adesso è giunto il tempo di recuperare. Vi sentite un po' confusi, tuttavia, con un po' di tempo e di pazienza, vedrete che tutto tornerà in ordine.

9° Pesci: ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, soprattutto per quanto riguarda la sfera familiare. Cercate di essere aperti e predisposti alle novità, altrimenti potreste riscontrare delle problematiche.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: ci sono dei cambiamenti in arrivo per voi, ma forse è necessario non perdere di vista le vostre aspettative. In amore è necessario mettersi in gioco e osare.

7° Vergine: secondo l'oroscopo del 27 dicembre, i nati sotto questo segno devono imparare a cogliere le innumerevoli sfumature della vita.

Non esiste tutto o bianco o nero, ma ci sono tante altre opzioni.

6° Toro: in amore siete un po' troppo categorici, e questo potrebbe portare alla nascita di tensioni. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario essere concentrati e propositivi.

5° Gemelli: se avete cominciato da poco una nuova attività, forse è necessario cercare di far quadrare un po' i conti.

Non riempitevi la bocca di promesse che, forse, non siete in grado di rispettare.

Oroscopo segni fortunati del 27 dicembre

4° in classifica Cancro: non siete propriamente tra i segni che vivono la chiusura di un anno nel migliore dei modi. Ad ogni modo, una sorpresa da parte di una persona cara potrebbe farvi tornare il buon umore.

3° Bilancia: cercate di essere reattivi e propositivi. Questo è un ottimo momento per i nati sotto questo segno, quindi, non perdetevi in chiacchiere. Dal punto di vista sentimentale siete favoriti.

2° Capricorno: ci sono dei legami che potrebbero evolvere in qualcosa di diverso, starà solo a voi capire quale sia la giusta direzione da prendere. Nel lavoro, invece, ci sono nuove soddisfazioni.

1° Sagittario: siate aperti e lungimiranti. L'anno nuovo vi porterà tante belle novità, quindi, siate aperti a tutto quello che la vita avrà in serbo per voi. Nel lavoro stanno per succedere delle cose molto gradevoli.