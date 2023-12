L'oroscopo settimanale dal 25 al 31 dicembre indica che i nati dell’Ariete che sono liberi sentimentalmente conosceranno persone nuove, mentre i single Scorpione dovranno fare attenzione alle nuove conoscenze. I nati Gemelli e Pesci vedranno dei miglioramenti dal punto di vista economico. A seguire le previsioni astrologiche per tutti i segni.

Amore e soldi da Ariete a Cancro

Ariete – I rapporti di coppia saranno buoni, anche se tenderete a dare priorità al lavoro rispetto ai sentimenti. I single e i divorziati avranno incontri multipli, ma di breve durata, e la fedeltà non sarà al momento uno dei loro tratti dominanti.

Potrebbero, però, lasciarsi sedurre da una persona alla quale a prima vista non prestavano attenzione, e trovare in lei il partner ideale. Fate attenzione nelle transazioni. Le splendide proposte che vi verranno fatte probabilmente non saranno realistiche: tenete conto di questo. Affidatevi solo a cose concrete, perché come recita un proverbio cinese: "È difficile riconoscere un gatto nero in una stanza buia, soprattutto quando il gatto non c’è".

Toro – Modificherete le vostre abitudini e apporterete grandi cambiamenti alla vostra vita di coppia. I single del segno faranno conquiste lusinghiere, vivranno amori vibranti e appassionati. Non vi annoierete e collezionerete tanti bei ricordi. Ottime prospettive dal punto di vista finanziario ed economico.

Se dovete effettuare una transazione delicata, Urano vi suggerirà i passi da compiere, le insidie da evitare e il comportamento da adottare.

Gemelli – Tutto può succedere a livello amoroso. Alcuni di voi, pur attraversando momenti difficili in coppia, sapranno come sedurre il partner e fargli dimenticare tutte le sue lamentele.

Quelli che hanno il cuore libero avranno buone possibilità di incontrare la persona con cui vogliono condividere la loro vita. La vostra situazione finanziaria migliorerà gradualmente e non avrete molte difficoltà ad arrivare a fine mese. Riuscirete anche a risparmiare qualche soldo.

Cancro – Vivrete giornate rilassanti e armoniose con il vostro partner d’amore.

Single, Venere in aspetto armonico vi farà infatuare di una persona che comprenderete senza sforzi. Ma se preferite vivere una relazione tranquilla, cercate la compagnia dei nati in Pesci o Bilancia ed evitate temporaneamente quella dei nati in Scorpione e Capricorno. Tutto ciò che riguarda le questioni finanziarie dovrà essere studiato attentamente. Evitate le controversie finanziarie, che vi porterebbero in situazioni sfortunate. Evitate anche spese eccessive a livello personale. Inoltre, le richieste di credito non saranno vantaggiose. Non sono, però, da escludere colpi di fortuna.

Le previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Vi impegnerete a riconquistare il cuore del vostro partner, se la vostra relazione d’amore sta vivendo un periodo di crisi.

Il risultato supererà di gran lunga le vostre più ottimistiche aspettative. Single, userete il vostro fascino per ottenere ciò che desiderate. Il settore relativo al denaro non è influenzato da nessun pianeta, quindi, non dovreste avere particolari problemi. Non contate, però, sull’aiuto provvidenziale: la fortuna non vi aiuterà a vincere il jackpot. Gestite il vostro budget nel miglior modo possibile. Se pianificherete in maniera intelligente, potreste riuscire a risparmiare un po’ di soldi.

Vergine – La vita di coppia sarà al centro dei vostri pensieri. Avrete un grande bisogno di tenerezza e la troverete. Abbiate cura del vostro partner. Nessun colpo di fulmine in vista, ma farete una piacevole chiacchierata con la persona che vi interessa.

Alcuni di voi non esiteranno a risposarsi con la stessa persona. Il periodo di magra è finito, finalmente potete concedervi qualche piccola sorpresa.

Bilancia – Giove vi spingerà a essere più decisi nelle questioni che riguardano la vostra relazione amorosa. Sarete intransigenti e incrollabili nei vostri giudizi. Single alzerete l’asticella così in alto da far scappare gli spasimanti. Affrettatevi a pagare le bollette, eventuali multe, tasse e debiti. Questo vi aiuterà a evitare nuove complicazioni e cause legali che vi metterebbero di pessimo umore. Le stelle non vi faranno alcun favore in questo periodo.

Scorpione – Se avete avuto dei disaccordi con il vostro partner, sbrigatevi e provate a riconciliarvi.

Se non lo fate in questo periodo, diventerà molto più difficile trovare un punto di accordo, soprattutto perché sarete molto impegnati a portare avanti i vostri progetti personali e, man mano che i vostri successi vi daranno alla testa, non sarete più in uno stato d’animo così conciliante. Single, state in guardia: le persone che incontrerete non saranno proprio adatte a voi. Dovrete ancora aspettare prima di trovare la vostra anima gemella. Le stelle di questa settimana non sono gentili con voi a livello finanziario. Dovrete concentrare i vostri sforzi per migliorare la vostra situazione economica. Avete le qualità necessarie per avere successo.

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il rapporto con il vostro partner sarà contrassegnato da una notevole complicità e da un chiaro risveglio della sensualità.

Single, la Luna vi renderà particolarmente ricettivi a livello amoroso. Le gioie saranno immense. Dovrete, però, diffidare delle vostre passioni sfrenate, che potrebbero portarvi ben oltre i vostri desideri. La vostra situazione finanziaria, più o meno instabile negli ultimi tempi, questa volta dovrebbe essere meno problematica. Attenzione, però, alla mancanza di chiarezza e alle incomprensioni che potrebbero giocare qualche brutto scherzo.

Capricorno – Potreste essere soggetti a sbalzi d’umore in coppia. Single, forse non sarete molto felici in amore, ma andrete avanti nelle vostre relazioni emotivee abbandonerete un po’ del vostro egoismo, del vostro narcisismo. In campo finanziario, dovete frenare le vostre stravaganze se non volete precipitare in un burrone.

Siate particolarmente vigili. Potreste lasciarvi coinvolgere in avventure rischiose e perdere ingenti somme di denaro a causa di investimenti sbagliati.

Acquario – Il vostro partner vi farà dei complimenti e vi renderà euforici. Da parte vostra, non dimenticate di complimentarvi spesso con la vostra anima gemella. Questo migliorerà la comprensione e consoliderà il vostro rapporto di coppia. Single fate attenzione a non mettere il carro davanti ai buoi. Sarete soddisfatti delle vostre entrate economiche, ma le spese tenderanno ad aumentare. Mettete in ordine le vostre finanze e siate più attenti ai vostri investimenti. Sarete particolarmente ispirati nelle vostre varie transazioni finanziarie.

Pesci – Avrete voglia di uscire, divertirvi e aumentare i vostri piaceri. Guai al vostro partner se si dovesse rivelare incapace di mantenere un clima di allegria e di festa nella vostra vita di coppia. Gli farete una forte scenata. D’altro canto, i single trarranno pieno vantaggio dalla loro libertà e si trasformeranno in veri e proprie rubacuori. Data la protezione eccezionale che le stelle vi offrono in questo periodo potete scommettere con sicurezza che la vostra situazione finanziaria sarà stabile. Vedrete addirittura un miglioramento sostanziale della vostra situazione monetaria.