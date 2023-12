Le previsioni astrologiche del 31 dicembre 2023, ultimo giorno dell'anno, ci indicano novità per il Toro e una giornata tranquilla per il Sagittario: l'Acquario dovrà stare attento allo stress, mentre il Capricorno non dovrà trascurare i propri sentimenti.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Potrete ristabilire un rapporto con la vostra dolce metà, anche a costo di fare retromarcia rispetto ad alcune vostre convinzioni. Per quel che riguarda il lavoro, dovrete agire con la concretezza necessaria per evitare situazioni spiacevoli.

Toro - Finalmente un po' di tranquillità, che vi consentirà di essere protagonisti di alcune azioni che saranno particolarmente apprezzate.

Per quel che concerne il lavoro, ci saranno delle novità che vi faranno sicuramente piacere.

Gemelli - Giornata tranquilla per quel che riguarda le coppie, mentre i single avranno l'opportunità di effettuare delle piacevoli conoscenze. Applicatevi maggiormente sotto l'aspetto lavorativo, potrete ricevere dei benefici nel breve periodo.

Cancro - Se siete in coppia da molto tempo, avrete la possibilità di programmare il futuro con la vostra amata, soprattutto rendere concrete alcune vostre intenzioni. Buone notizie sul lavoro, la bella notizia che state aspettando non tarderà ad arrivare.

Leone - Potrebbe non essere una giornata risolutiva ma sarà certamente un passo avanti su diverse cose che vi troverete ad affrontare.

Per quel che concerne il lavoro, procedete con estrema cautela, tutto si risolverà col tempo.

Vergine - Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella ci potrebbero essere delle buone notizie, metteteci però la faccia e non abbiate paura di tentare. Prendetevi una pausa dal lavoro, non esiste solamente quello nella vita.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Le stelle staranno al vostro fianco, soprattutto l'amore viaggerà a gonfie vele, sia per le coppie che per coloro che sono ancora single. Per quel che concerne il lavoro, potrebbero affacciarsi nuove opportunità professionali.

Scorpione - Per quel che concerne l'amore avrete una sorpresa che vi farà sognare ad occhi aperti, non sprecatela.

Sotto l'aspetto lavorativo ci sarà la possibilità di ottenere qualcosa di inaspettato.

Sagittario - Trascorrete una giornata tranquilla ed evitate di pensare alle cose spiacevoli, non vi porterebbero da nessuna parte. Per quel che riguarda il lavoro, sarete tentati da altre situazioni, vagliate bene sia i pro che i contro.

Capricorno - Non trascurate l'aspetto sentimentale, non ve ne pentirete. Per quel che concerne l'aspetto lavorativo, non abbiate paura di esporre le vostre idee, in molti casi risulteranno essere vincenti.

Acquario - Nessuna novità entusiasmante per coloro che sono in coppia, per i single invece si prospetta una giornata davvero pirotecnica. State attenti allo stress e cercate di lavorare il giusto, una pausa non guasterebbe.

Pesci - Se è parecchio tempo che non passate una giornata con la persona amata questa è l'occasione giusta, cercate di soddisfare i suoi desideri. Il lavoro vi darà tantissime soddisfazioni.