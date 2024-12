Secondo l'oroscopo del weekend 21 e 22 dicembre sarà un periodo all’insegna delle emozioni forti e delle opportunità economiche per molti nativi della Vergine. Ma devono ricordarsi di mantenere i piedi per terra e di usare la propria saggezza per prendere decisioni migliori. Per i nati sotto il segno dello Scorpione, sarà un fine settimana all’insegna delle emozioni forti in amore, ma con buone prospettive per le finanze. Per i nati sotto il segno dei Pesci, l’influenza di Venere accrescerà il vostro fascino, rendendovi irresistibili in coppia.

Sentirete un intenso desiderio di consolidare il legame con il partner.

Le previsioni dell'oroscopo per il fine settimana 21-22 dicembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Durante questo weekend sarete sotto l'influenza di diverse energie planetarie. Preparatevi a un mix di emozioni contrastanti: alcune vi porteranno gioia ed entusiasmo, altre potrebbero riservare qualche sorpresa meno piacevole. Nettuno e la Luna, in particolare, potrebbero creare un po' di confusione o suscitare in voi sensazioni di delusione. D'altro canto, Urano infonderà una nuova vitalità nella vostra vita sentimentale. Potreste vivere un'intensa passione o ritrovare l'amore, ma attenzione: il rischio di qualche inganno è in agguato!

Questo è un periodo favorevole per tutti coloro che sapranno cogliere le opportunità che si presenteranno. Potreste ottenere un notevole successo economico, soprattutto in ambito artistico, antiquario o immobiliare. Voto: 7,5

Toro – Le stelle sorridono ai cuori innamorati. Nonostante gli impegni quotidiani, questo weekend vi offrirà l'opportunità di trascorrere momenti indimenticabili al fianco del vostro partner.

Cogliete l'occasione per rafforzare il vostro legame e godervi la reciproca compagnia. Per chi è single, invece, si prospettano incontri interessanti. Un evento sociale o una riunione tra amici potrebbe essere l'occasione giusta per fare una conoscenza speciale. Lasciatevi andare all'istinto, ma mantenete la calma e non precipitate le cose.

È importante conoscere bene una persona prima di intraprendere una relazione seria. Sul fronte finanziario, avrete a disposizione una grande energia e una notevole capacità di decisione. Questo è il momento ideale per affrontare questioni pratiche, come quelle legate all'economia familiare. La vostra determinazione vi porterà a risultati concreti. Voto: 8

Gemelli – In questo weekend, la vostra relazione di coppia sarà caratterizzata da una grande generosità. Potreste essere più indulgenti del solito con il partner, ma fortunatamente, questo non avrà conseguenze negative. L'influenza astrale rafforzerà il vostro legame e porterà una felicità duratura a chi condivide la vita. Se siete single, fate attenzione a non essere troppo permissivi con voi stessi in amore.

Conoscete il vostro potere di seduzione, ma non esagerate. Ricordate che conquistare è più facile che costruire un rapporto solido. Vi troverete in una situazione contraddittoria: il Sole vi spingerà a spendere, mentre Giove vi inviterà a risparmiare. Navigando tra questi due impulsi, potreste cogliere l'opportunità di fare transazioni o investimenti vantaggiosi. Tuttavia, fate attenzione a non lasciarvi tentare da spese impulsive, solo perché vi sentite più tranquilli sul piano economico. Voto: 7

Cancro – In questo fine settimana, il vostro cuore potrebbe riservarvi qualche sorpresa, non tutte positive. Se avete in mente di conoscere qualcuno o di approfondire una relazione, fate molta attenzione: potreste incappare in qualche delusione.

Non preoccupatevi troppo: è normale attraversare momenti di incertezza. Per quanto riguarda le finanze, Nettuno vi offre una certa libertà. Potrete concedervi qualche sfizio, ma sempre con moderazione. Se avete in programma operazioni importanti, affidatevi a persone di vostra fiducia. Voto: 7

Il weekend 21-22 dicembre secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Giove accenderà la vostra vita sentimentale questo weekend. Il pianeta della fortuna porterà un tocco di magia nelle vostre relazioni. Se siete già in coppia, potrete godere di una complicità gioiosa e di una rinnovata passione. Al contrario, se siete alla ricerca dell'amore, fate attenzione a non lasciarvi ingannare da false apparenze.

Questo non è il momento ideale per impegni seri. Tuttavia, qualche flirt inaspettato potrebbe rendere il vostro weekend più interessante. Attenzione: l'influenza di Nettuno potrebbe creare un po' di confusione e portare a qualche equivoco. Evitate quindi decisioni importanti, soprattutto in ambito finanziario. Non firmate contratti e non fate investimenti avventati. Voto: 7

Vergine – Preparatevi a un weekend intenso! La Luna, in un'influenza un po' turbolenta, potrebbe amplificare i vostri desideri più profondi. Attenzione, perché questo potrebbe portare a una forte impulsività, soprattutto in ambito sentimentale. Se siete in coppia, siate vigili e fate attenzione a non mettere a rischio la vostra relazione.

La tentazione potrebbe essere forte, ma ricordatevi che la vostra forza di volontà è un'arma potente. I single, invece, potranno godere appieno di questo periodo. La vostra ricerca del piacere sarà intensa e senza inibizioni. Sul fronte economico, Giove vi sorride! Potrebbe esserci un'entrata inaspettata, magari da un familiare. Questa somma vi offrirà nuove opportunità, come investimenti o l'acquisto di una proprietà. Tenete presente, però, che la gestione del denaro non è il vostro forte. Prima di prendere decisioni importanti, valutate bene tutte le opzioni e, se necessario, consultate un esperto. Voto: 8

Bilancia – Questo weekend sarà un vero e proprio banco di prova per la vostra vita di coppia.

Dipenderà tutto da voi! La Luna vi sarà particolarmente favorevole, donandovi un fascino irresistibile. Potrete ottenere grandi risultati se saprete sfruttare al meglio questa energia. Per i single, Venere vi sorriderà, promettendo amori intensi e duraturi. Fate però attenzione a non lasciarvi troppo incantare dalle apparenze: a volte, l'attrazione fisica potrebbe offuscare i sentimenti, portando qualche sorpresa nella vostra vita sentimentale. Sarete particolarmente attratti dai segni esteriori della ricchezza. Se ve lo potete permettere, non avrete dubbi nel concedervi qualche lusso, come l'auto o la casa dei vostri sogni. Ricordatevi però di agire con discrezione. Voto: 8

Scorpione – Preparatevi a un weekend intenso e ricco di emozioni contrastanti nella sfera sentimentale.

Le stelle vi metteranno sotto una lente d'ingrandimento, sottolineando sia le passioni più ardenti che le tensioni più profonde. Plutone e Marte, in particolare, potrebbero alimentare discussioni e conflitti, mettendo a dura prova la vostra relazione. Cercate di mantenere la calma e di evitare reazioni impulsive, perché potrebbero innescare reazioni a catena e complicare ulteriormente la situazione. Per quanto riguarda la sfera economica, il weekend si presenta più favorevole. Grazie all'influenza positiva di Plutone, potreste cogliere interessanti opportunità di investimento a medio e lungo termine. Un affare immobiliare potrebbe rivelarsi particolarmente fruttuoso.

Voto: 7,5

Pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Venere, la dea dell'amore, vi sorride in questo weekend, favorendo armonia e intesa nelle vostre relazioni amorose. Tuttavia, l'influenza di Saturno e Plutone potrebbe creare qualche tensione per alcuni di voi, rendendo la comunicazione più complessa. Se siete single, sarete magnetici e desiderosi di flirt, ma non ancora pronti per legami seri. Per quanto riguarda le finanze, l'Oroscopo vi consiglia massima prudenza: evitate investimenti rischiosi o speculazioni poco chiare. La fortuna non sembra dalla vostra parte in questo momento. Dedicatevi piuttosto a pianificare il vostro futuro con calma e lucidità, senza lasciarvi influenzare da consigli contrastanti.

Voto: 7

Capricorno – In questo weekend, il rapporto con il vostro partner si baserà su complicità, allegria e benessere. Dimenticate le preoccupazioni e godetevi appieno i piaceri della vita insieme. Se siete single, il vostro fascino sarà irresistibile e avrete numerose occasioni per conoscere persone interessanti. Tuttavia, state attenti a non lasciarvi coinvolgere da chi cerca di limitare la vostra libertà. Marte accenderà la vostra passione e vi darà la voglia di vivere nuove esperienze. Per quanto riguarda le finanze, mantenete la calma e adottate un approccio prudente nelle vostre scelte. Potreste essere tentati dal gioco d'azzardo, ma è meglio non affidarsi alla fortuna. Voto: 7

Acquario – In questo weekend, la vita di coppia scorrerà serena e tranquilla per molti di voi.

Il rapporto con il partner sarà armonioso, caratterizzato da una piacevole sensazione di intesa e complicità. Tuttavia, potrebbe essere il momento di ravvivare un po' la fiamma della passione. Se siete single, questo fine settimana vi offrirà ottime occasioni per conoscere nuove persone e vivere esperienze piacevoli. Il vostro fascino sarà irresistibile e la vostra vita sentimentale sarà all'insegna della leggerezza e del divertimento. Il richiamo del denaro facile potrebbe tentare molti di voi, spingendovi a fantasticare su vincite facili. Resistete alla tentazione di investire somme importanti buttandovi nei giochi pericolosi. Ricordate, è sempre meglio usare i soldi negli investimenti sicuri e fruttuosi. Voto: 8

Pesci – In questo fine settimana, l’influenza di Venere vi renderà ancora più seducenti in coppia. Sentirete un forte desiderio di rafforzare il legame con il vostro partner, dedicandovi momenti indimenticabili insieme. Se siete single, potrete contare su un’inaspettata fortuna in amore: Venere vi sorriderà, favorendo incontri interessanti e promettenti. Anche per chi ha recentemente chiuso una relazione, questo weekend potrebbe riservare piacevoli sorprese. Sul fronte economico, potreste imbattervi in un’opportunità legata al settore immobiliare. Un affare potrebbe fruttarvi un guadagno inaspettato. Tuttavia, l'oroscopo vi consiglia di riflettere attentamente prima di investire questa somma, per evitare sorprese spiacevoli. In generale, il weekend sarà favorevole alle questioni finanziarie, ma la prudenza non è mai troppa. Voto: 9