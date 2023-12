L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 dicembre 2023. In primo piano i segni della prima metà zodiacale che segnalano qualche contrattempo per i Gemelli. Allora, curiosi di sapere chi avrà il massimo supporto da parte delle stelle del periodo tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Certo che si, dunque, iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo di domani 29 dicembre e consultare il responso astrologico in merito alle attività di lavorative e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Venerdì a cinque stelle per l'Ariete. Se siete in coppia e avete qualcosa da farvi perdonare, provate a iniziare una serie di dolci attenzioni, così, anche se il partner potrebbe essere inizialmente riluttante, molto probabilmente chiuderà un occhio, se non addirittura due. Una volta ripristinato l'equilibrio tra le mura domestiche, potrete godervi un venerdì tranquillo che contribuirà a mantenere la serenità e a farvi rendere conto che, diversamente da quanto pensavate, siete una coppia felice. Se sei single, quando Cupido decide di scoccare la sua freccia, non ci sono precauzioni che possano fermarlo, poiché sarà impossibile resistere alla forza travolgente dell'amore.

Accogliete questa energia positiva e godetevi i sentimenti con tranquillità. Quanto al lavoro, se arriveranno buoni guadagni, questo potrebbe restituirvi il sorriso e fornire una valida motivazione per affrontare la vita.

Toro: ★★. Manifestare un sano spirito autocritico sarà fondamentale per riconoscere le proprie mancanze e eventuali errori nella coppia.

Chiedere scusa al partner, invece, sarà un primo passo importante se accompagnato da un gesto di perdono. Sforzatevi di comprendere se il disagio che provato è dovuto a motivi oggettivi o rappresenta solo un periodo difficile. Siate fiduciosi, presto le cose torneranno alla normalità e ritroverete il sorriso, rinnovando la felicità condivisa con l'amato/a.

Se siete single, cercate di vivere in modo più introspettivo. Potreste trovarvi in situazioni che generano nervosismo e agitazione; in questo caso, evitate di dedicare tempo a discussioni o polemiche futili. Se sentite che la mole di lavoro è eccessiva, sarebbe opportuno chiarire le vostre condizioni fin da subito, così da evitare reclami nel caso in cui le cose non procedano come previsto.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 29 dicembre predice contrattempi durante la giornata ma anche piccole soddisfazioni, a spot. Alcune fasi della giornata metteranno a dura prova la vostra capacità nel saper gestire situazioni complesse, ovviamente all'interno della relazione di coppia. In presenza di difficoltà, sarà assai probabile che possa emergere una convinta volontà di superare qualsiasi ostacolo sorto ultimamente nel rapporto.

Pronti a ripristinare la serenità nel caso dovesse servire a riaprire il dialogo? Per i single invece, la Luna potrebbe generare lievi tensioni familiari. Le stesse potrebbero essere amplificate in questa giornata da eventi o situazioni collaterali. È consigliabile però non dare troppo peso alle critiche provenienti da persone a voi care, specialmente inerenti questioni private di cui non sono pienamente a conoscenza. In merito al lavoro: in passato potevate sentirvi ansiosi per la mancanza di un impiego; adesso vi lamentate per l'eccessivo peso di quello attuale?

Oroscopo e stelle del 29 dicembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo routinario. Aggiungere un tocco di leggerezza e di fascino alle attività legate al rapporto di coppia potrà sicuramente aiutare nell'eventuale riconciliazione con il partner.

Cercate di puntare verso un venerdì sereno, evitando discussioni inutili. Buono il momento per farsi avvolgere dall'affetto della persona amata, ciò confermerà ancora una volta che siete il partner ideale. Per i single, potrebbe essere il giorno indicato per riallacciare i rapporti con qualcuno della vostra cerchia di amicizie, magari che non sentivate da tempo: sfruttate gli interessi comuni per tentare un riavvicinamento graduale. Avrete molta energia e sarete desiderosi di esplorare tutti gli aspetti che la vita ha da offrire: fatelo, insieme alle persone care. Riguardo agli impegni lavorativi, sarà importante fare il punto della situazione. Concentrandovi maggiormente, potreste ottenere risultati eccellenti.

Leone: 'top del giorno'. La Luna questo venerdì arriverà a riscaldare i cuori di tantissimi nativi del Leone: pronti a gongolare? Il sorriso di certo sarà un'arma potente per rendere felice partner e persone amate. Ultimamente, avete dimostrato un'ottima capacità nel saper regalare gioia anche agli altri, perciò continuare con questo atteggiamento positivo verso la vita, vi permetterà di godere appieno dei momenti felici e superare più agilmente quelli difficili. Per i single, oltre alla vostra natura già ardente, le stelle vi offriranno un surplus di energia, quasi un'esplosione di vitalità. Guardatevi allo specchio e ammirate la vostra personalità: brillante e piacevole, senz'altro capace di incantare chiunque vi incontri.

In merito alla giornata lavorativa, la determinazione e tenacia vi aiuteranno a progredire nella carriera. Presto qualcuno di voi abbraccerà nuove esperienze.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 29 dicembre, pronostica un venerdì apprezzabile. In questa fase della vita, sarà estremamente benefico lasciare che la mente si immerga nei sogni, permettete al cuore di saziarsi nelle speranze migliori che avete. I piccoli gesti poi, insieme a quelli più significativi, se condivisi con la persona amata certamente daranno ottimi frutti. L'amore occuperà un posto centrale nella quotidianità per molti di voi, riuscendo ad apprezzare ogni momento trascorso serenamente con chi avete a cuore. Per i single, sarà un momento propizio per amare e essere ricambiati.

In alcuni casi, potreste persino essere colpiti da un inaspettato colpo di fulmine, il che potrebbe evolversi in qualcosa di più serio. Mantenete fiducia e vedrete che tutto andrà per il meglio. Mostrerete ottimismo e determinazione sul lavoro, qualità che vi permetteranno di perseguire ambizioni e desideri. Nei prossimi mesi migliorerete di tantissimo l'attuale situazione professionale.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 dicembre.