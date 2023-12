L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 dicembre. In evidenza la giornata interessante il giro di boa infrasettimanale: curiosi di scoprire quali saranno i simboli astrali a godere dell'aiuto delle stelle? In questo frangente ad essere valutati, lo ricordiamo, solo i segni della seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 20 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata di mercoledì si prospetta in netta risalita. Per quanto riguarda l'amore, non ci saranno cambiamenti significativi rispetto al panorama astrologico dei giorni precedenti. Le stelle favorevoli contribuiranno a creare un ambiente caratterizzato da razionalità, serietà e rispetto, elementi che sicuramente arricchiranno la vostra relazione di coppia. Un tocco di vivacità renderà il tutto più divertente: approfittate dei positivi influssi celesti per ravvivare la vita sociale. Alcune relazioni si rinforzeranno, mentre per chi è single, un incontro speciale potrebbe suscitare nuove emozioni. Nel contesto lavorativo, sono previste grandi soddisfazioni per questa giornata, rendendo ogni compito più agevole da affrontare.

Non vi sarà nulla di pesante: sarete in grado di svolgere ogni attività al meglio delle vostre capacità.

Scorpione: 'top del giorno'. L'oroscopo prevede per voi nativi un mercoledì davvero entusiasmante. Nel campo amoroso, la vostra vita sentimentale sembra attraversare un periodo di prosperità e gioia. Avete finalmente la sensazione di aver incontrato qualcuno capace di soddisfare ogni vostro desiderio, sia emotivamente che materialmente.

Con l'aiuto della Luna in Ariete, sarete in grado di tirare fuori le risorse interiori che a volte tenete nascoste per timore o incertezza. Le vostre qualità sono di alto livello, quindi è giunto il momento di mostrarle al mondo senza esitazione. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle indicano una giornata particolarmente favorevole dal punto di vista finanziario.

Potrete essere soddisfatti dei risultati ottenuti, specialmente perché saranno il frutto dell'impegno profuso nel tempo.

Sagittario: ★★★★★. Questa parte centrale della settimana promette di essere assai promettente, con la quotidianità in ottima evidenza. Le amicizie saranno al centro dell'attenzione. Potreste organizzare qualcosa da fare con gli amici, ma se qualcuno di loro non accettasse l'invito, cercate di non angustiarvi troppo. Evitate atteggiamenti vittimistici che potrebbero compromettere il vostro stato di serenità. Per soddisfare un eventuale desiderio di comunicare, frequentate ambienti sociali adatti a questo scopo. Molti di voi nati sotto il segno del Sagittario potrebbero desiderare di intraprendere un processo di rinnovamento interiore, forse anche cambiare l'attuale stile di vita.

Tuttavia, è importante agire con consapevolezza, evitando la fretta che spesso non è una buona consigliera durante certi cambiamenti. Nel complesso, questo periodo vi aiuterà ad affinare le capacità selettive, garantendo maggiore coerenza nelle scelte.

Oroscopo e stelle del 20 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. In previsione un mercoledì "flop", con possibili ripercussioni sui settori della quotidianità relativi ai sentimenti come anche al settore lavorativo. Pertanto si prevede un periodo non particolarmente fortunato, il che potrebbe portare a sentirvi più irritabili nei confronti di tutti. È preferibile dirigere le vostre attenzioni verso attività rilassanti con svaghi vari per alleviare la tensione: evitate di compromettere una buona situazione affettiva con parole che potrebbero causare disagio.

Potrebbero verificarsi episodi di gelosia nei confronti del vostro partner, senza che lui (o lei) ne siano consapevoli. Se non vi sentiste pronti, sarebbe meglio evitare esami o colloqui. Cercate di non essere eccessivamente intransigenti con la famiglia; potreste ritrovarvi in una situazione scomoda con una persona. Per qualche motivo "strano", potreste trovare difficile rispettare i vostri doveri. Evitate l'imprudenza o gli atteggiamenti bruschi, cercando invece di esercitare l'arte del perdono.

Acquario: ★★★★. Giornata abbastanza convincente, comunque in media positiva e con pochi stress. Esiste la possibilità che un piccolo desiderio si realizzi entro la fine della giornata? Secondo le stelle, si.

Nel campo amoroso intanto, gli astri vi renderanno particolarmente generosi e la persona che avete al vostro fianco ricambierà il vostro affetto con grande calore, esattamente come desiderate e meritate. Durante questo periodo, il cielo favorirà l'intesa e il dialogo; la vostra comunicazione sarà perfetta, così come la capacità di esprimere al partner i vostri intimi sentimenti. Ci sono persone che, nonostante le circostanze, restano costantemente presenti nella nostra vita. La Luna vi spingerà a rivalutare alcuni rapporti che in passato vi hanno regalato molte soddisfazioni e che potrebbero ancora donarvene molte in futuro. Sul fronte lavorativo, sarete instancabili e determinati: supererete ogni ostacolo.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 20 dicembre, mette in chiaro la possibilità che possa maturare un periodo "flop". Questa giornata si presenta infatti un po' sottotono: aleggerà infatti un'aria intrisa di sospiri sconsolati. In amore, le stelle potrebbero rendere complicata la vostra relazione con la persona amata. Potreste sentirvi intrappolati in un legame nel quale non riuscirete ad esprimere pienamente voi stessi. Nettuno intanto vi ricorda che c'è sempre spazio per il buon dialogo, un modo per risolvere eventuali tensioni nel rapporto: è sufficiente cominciare, poi le cose si risolveranno da sé. Le configurazioni astrali del prossimo mercoledì potrebbero presentare ostacoli difficili da superare per chi è single.

Potrebbe darsi che avvertiate quel desiderio di libertà, un sentimento familiare che vi spinge a cercare spazi più aperti, poiché forse non siete ancora pronti per una relazione seria. Sul fronte lavorativo, la Luna vi invita a essere più precisi e puntuali nella gestione delle pratiche assegnate.