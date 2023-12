L’oroscopo del 19 dicembre invita i nati in Gemelli a pianificare i propri obiettivi. Alle persone Vergine, invece, consiglia di fare molta attenzione e di riflettere attentamente su ogni scelta. Sarà intanto una giornata speciale per il Sagittario.

La giornata di martedì 19 dicembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Il vostro impegno e la vostra generosità a volte vengono abusati da persone nella tua stessa famiglia. Date valore alle vostre cose. In amore, cercate di essere più obiettivi e ragionevoli nelle vostre valutazioni. Il vostro partner spera che voi possiate sedervi e parlare in modo più civile.

Un buon lavoro vi darà la possibilità di fare acquisti desiderati.

Toro – Periodo conflittuale, ma non mancheranno offerte e prospettive di progresso che vi sorprenderanno. Vi sentirete più incoraggiati. Avrete l’opportunità di risolvere i problemi con le persone che vi stanno a cuore e soprattutto con il vostro partner d’amore. In campo lavorativo, molti saranno attratti dal vostro modo di esprimere le vostre idee. A breve avrete un buon successo finanziario.

Gemelli – Sfruttate questa giornata per raccogliere informazioni e pianificare i vostri obiettivi. Assumete la responsabilità delle vostre azioni e non abbiate paura di ammettere i vostri errori. In campo amoroso, non sarà un momento di grande stabilità, ma sarà un momento di prova.

Dovete adattarvi alle circostanze. Solo il frutto del vostro impegno e della vostra perseveranza vi permetterà di acquistare abiti, profumi e accessori necessari per apparire al meglio.

Cancro – Un sogno vi sveglierà con l’amaro in bocca. Dategli solo l’importanza che merita e ricavatene solo il lato positivo. I sentimenti torneranno in prima linea e potreste sentirvi molto vulnerabili.

Le persone che vi conoscono bene sanno cosa accadrà a quell'amore. È un buon momento per chiedere un aumento di stipendio. Spiegate le vostre ragioni e non siate egocentrici.

Da Leone a Scorpione

Leone – Potreste sentire alcune voci non positive su persone che conoscete o sulla vostra situazione lavorativa. Non siate sorpresi.

In amore accadranno cose che vi daranno la possibilità di rendere questo periodo davvero indimenticabile, godetevelo. Il rifinanziamento o la vendita non saranno così positivi come vi aspettavate. Vi sentirete attratti da circostanza estranee.

Vergine – Dovete fare attenzione ed essere vigili, perché l’energia che ricevete è negativa e può distruggere ciò che avete ottenuto. In campo amoroso, vi sveglierete con qualche dubbio di troppo, non saprete come comportarvi di fronte al vostro partner e cercherete di evitare la sua presenza. Le condizioni finanziarie miglioreranno in questo periodo, ma dovete procedere passo dopo passo e riflettere con maggiore attenzione su ciascuna delle vostre decisioni.

Bilancia – È un buon momento per lanciare importanti progetti su larga scala, siete in un periodo di raccolta di ciò che è stato piantato quest’anno. In amore, se la vostra relazione romantica è priva di emozione, l'Oroscopo consiglia di affrontare questa situazione con il vostro partner e decidere insieme il futuro del vostro legame. In campo monetario, è molto importante programmare bene gli investimenti e le spese. Se lo fate attentamente, non avete nulla da temere.

Scorpione – Dovrete ripensare il modo in cui affrontate le sfide della vostra vita professionale, altrimenti andrete incontro al fallimento. Sentirete il bisogno di fare spazio all’amore nella vostra vita. Mettete da parte un po’ la vostra vita lavorativa e abbandonatevi alla passione.

Ricordate che nel mondo degli affari la cosa più importante è l’immagine che proiettate nel vostro ambiente. Riflettete attentamente.

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarà una giornata speciale. A causa di un’immagine che vedrete per strada inizierete a osservare voi stessi e il mondo che vi circonda. Se il vostro partner d’amore passa la giornata a guardare le altre persone, prendete il tempo per vedere anche cosa c’è sul mercato. Il risparmio, che vi è costato tanti sacrifici, vi darà finalmente la soluzione di cui avevate bisogno.

Capricorno – Non mettetevi pressione se non potete fare tutto ciò che avevate pianificato per questa giornata. Chiedete troppo a voi stessi e non riuscite a gestire così tante cose.

Per quanto tempo pensate di poter sopportare questa reazione senza passione? Trovate il momento giusto per parlare e spiegare al partner cosa sta succedendo. La vostra creatività e inventiva sono ammirevoli. Se li canalizzate correttamente, sarete molto ben visti sul posto di lavoro.

Acquario – A volte è molto interessante parlare con qualcuno che vive circostanze simili o con uno specialista in materia. Momento delicato per le questioni sentimentali. Tutto quello che dovete fare è dire la verità, per evitare situazioni spiacevoli e disagevoli. L’intelligenza, unita alla perseveranza, aumenterà le prestazioni professionali e fornirà abbondanti profitti.

Pesci – Avete vissuto troppo in fretta questi ultimi giorni e diversi dettagli vi sono sfuggiti.

Affrontate i problemi di famiglia con più calma. In campo amoroso, moderate il vostro modo di essere e cambierete radicalmente i vostri punti di vista. Una cosa è accettare il proprio carattere, un'altra è subirlo. Periodo piacevole per il settore finanziario, avrete l’opportunità di riscuotere i debiti e rafforzare il vostro patrimonio.