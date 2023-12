Arriva una nuova giornata e con essa le previsioni astrologiche. Approfondiamo quindi l'oroscopo della giornata del 19 dicembre 2023 con gli ultimi cambiamenti e gli aggiornamenti in amore e nel lavoro per tutti dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche per la prima sestina

Ariete: in amore questo periodo non è esaltante visto che Venere sarà favorevole ancora per pochi giorni. Nel lavoro chi ha iniziato un progetto interessante ora si sente maggiormente stanco.

Toro: per i sentimenti con la Luna favorevole i rapporti saranno migliori, fate solo le cose che vi interessano.

Nel lavoro vi sentite forti anche se vorreste mollare un po' la presa.

Gemelli: a livello sentimentale cercate di lasciare alle spalle tutte le preoccupazioni, specie se vi sentite troppo stressati. Nel lavoro è un periodo non proprio tranquillo, ci sono alcuni problemi da risolvere.

Cancro: in amore in questa giornata le nuove passioni potranno essere vissute al meglio, state diventando più forti. A livello lavorativo arrivano dei momenti importanti in vista del futuro, non rimandate nulla.

Leone: in amore le nuove storie ora portano situazioni positive, ma è meglio non azzardare. Nel lavoro se possibile organizzate un incontro importante in queste ore.

Vergine: per i sentimenti giornata che comporterà maggiore stress a causa della Luna in opposizione, ci sono dei problemi da risolvere.

Nel lavoro potreste sentirvi sotto pressione.

Stelle e oroscopo del 19 dicembre 2023: la giornata della seconda sestina zodiacale

Bilancia: in amore la Luna è in opposizione, potreste comunque fare qualcosa in più rispetto ai giorni scorsi. Nel lavoro non è un periodo difficile, ma è comunque meglio evitare gli errori del passato.

Scorpione: a livello sentimentale ora è uno stato di maggiore agitazione, Venere comunque è nel segno e quindi aiuterà a superare le tensioni. Nel lavoro ci sono alcune discussioni di tipo economico da affrontare.

Sagittario: in amore è meglio stare lontani dalle preoccupazioni, se siete in dubbio tra due storie dovete fare ora una scelta decisiva.

A livello lavorativo non è il caso di sprecare le energie in progetti inutili.

Capricorno: per i sentimenti è una giornata che potrà portare qualche disagio, eliminate le discussioni. Nel lavoro le questioni che affronterete ora, potrebbero portare una svolta futura.

Acquario: a livello sentimentale è una giornata migliore delle precedenti, non dovete però lasciarvi andare a pensieri non positivi. Nel lavoro potrete portare avanti un buon progetto in vista del futuro.

Pesci: in amore giornate queste particolari con le stelle che invitano a fare qualcosa in più. Nel lavoro ci sono state troppe spese di recente, da ora arrivano comunque delle soluzioni.