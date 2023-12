Novità in arrivo in amore per i nati sotto il segno dello Scorpione secondo l'oroscopo del 24 dicembre. I Vergine sono molto diffidenti, e questo potrebbe creare delle fratture in alcuni rapporti interpersonali. Bisogna mantenere un certo equilibrio.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete persone tendenzialmente molto schive, che difficilmente riescono a fidarsi degli altri. In certi casi, però, alzare tutti questi muri potrebbe portare a dei problemi.

11° Acquario: buon momento per quanto riguarda il lavoro. In amore, però, c'è stata qualche divergenze, che in questi giorni di festa potrebbe essere appianata.

Impegnatevi per ottenere ciò che volete.

10° Capricorno: siete molto istintivi, e questa è una caratteristica che vi ha sempre contraddistinto, ma anche condannato in certi casi. Siate lungimiranti, soprattutto dal punto di vista professionale.

9° Scorpione: novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Chi sta pensando di iniziare un nuovo progetto dovrebbe insistere, ma non vi lasciate scalfire dai piccoli intoppi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: cercate di essere intraprendenti dal punto di vista professionale. Non fermatevi dinanzi le apparenze, e andate oltre, vedrete che rimarrete senza parole.

7° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 24 dicembre vi invitano a mettere da parte i rancori in questo giorno di festa.

Concentratevi di più su quelli che sono i vostri bisogni, e non badate troppo alle critiche.

6° Ariete: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Buon momento anche per quanto riguarda il lavoro, ma bisogna mettere a punto alcune faccende in sospeso.

5° Toro: buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi.

Se state cercando di rimettervi in carreggiata dopo una delusione, troverete il terreno spianato, quindi, dovete approfittarne.

Oroscopo segni fortunati del 24 dicembre

4° in classifica Gemelli: le stelle vi invitano ad essere audaci. In amore è importante osare, e non darsi mai per vinti. Anche sul lavoro, però, è necessario esporsi un po' di più.

3° Bilancia: ci vuole pazienza e dedizione per arrivare lontano. Cercate di non perdervi in chiacchiere, in quanto questo è un momento decisamente positivo e pieno di sorprese.

2° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 24 dicembre vi esortano ad essere un po' più decisi. Non perdetevi in chiacchiere e cercate di dare tempo al tempo per venire a capo di certe questioni.

1° Pesci: nella vita si sale e si scende. Approfittate dei momenti nei quali vi trovate in alto, e non pensate troppo alle conseguenze delle vostre azioni. Siate propensi ad aprirvi a nuove avventure.