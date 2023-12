L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 dicembre 2023. è pronto a dare voce alle predizioni zodiacali dei prossimi sette giorni. In primissimo piano i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Allora, ansiosi di sapere chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine riuscirà ad avere la meglio sul resto del gruppo? Lo scoprirete a breve, pertanto prima di iniziare a decantare le previsioni astrologiche da lunedì 18 a domenica 24 dicembre, ci preme dare spazio ai prossimi transiti astrali in programma.

Luna nei segni: transiti della settimana

Nella settimana in arrivo ci saranno tre importanti tappe per quanto riguarda i transiti lunari. Si inizia con la giornata di martedì 19 dicembre, alle ore 23:46, con la Luna in Ariete, segnando l'inizio del tour settimanale passando per uno dei segni di Fuoco. Successivamente, venerdì 22 dicembre alle ore 3:50, avverrà il passaggio della Luna in Toro. Infine, la settimana si concluderà con l'ingresso della Luna in Gemelli previsto per domenica 24 dicembre.

Nota importante: venerdì 22 dicembre assisteremo all'entrata del Sole in Sagittario, con conseguenze importanti sugli attuali rapporti di forza astrali nel periodo indicato

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8.

L'oroscopo settimanale per il segno prevede che potrebbe essere un periodo al limite della perfezione più assoluta - weekend a parte. In amore, il cielo positivo vi prenderà sotto braccio e vi accompagnerà lungo una sequenza temporale ricca di soddisfazioni. Avrete voglia di coccole e le riceverete, sia dal partner che dai vostri familiari che vi avvolgeranno con tutto il loro affetto.

Se siete single, saranno giornate assai entusiasmanti con le stelle favorevoli che annunceranno novità piacevoli su molti fronti. Avrete una gran voglia di conoscere persone e ambienti diversi dal solito, di esplorare emozioni e sensazioni nuove. Qualcuno si metterà in viaggio, qualche altro riceverà notizie da lontano, mentre qualche altro ancora potrebbe portare a termine una conquista amorosa.

La situazione lavorativa sarà positiva, specialmente per i lavoratori autonomi che avranno a che fare con nuove proposte.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno martedì 19 dicembre (Luna in Ariete);

martedì 19 dicembre (Luna in Ariete); ★★★★★ lunedì 18, mercoledì 20 e giovedì 21;

★★★★ venerdì 22 dicembre;

★★★ sabato 23 dicembre;

★★ domenica 24 dicembre.

♉ Toro: voto 9. Le previsioni zodiacali dei prossimi sette giorni indicano un periodo davvero molto positivo. In amore, sarete quasi un tutt'uno con il partner grazie alla Luna in arrivo nel vostro segno venerdì: vi stimola tale prospettiva? Sappiamo che siete diversi, eppure splendidamente compatibili. In questo periodo avete molto in comune, come per esempio il gusto per gli acquisti e la smania di viaggiare e di conoscere il mondo.

Quindi iniziate a programmare qualcosa per le prossime giornate libere da impegni, vedrete che sarà molto romantico per entrambi. Se siete single, le vostre scelte stanno dando i loro frutti, alcune delle quali potreste iniziare a raccoglierle già da questo fine settimana: dite grazie al buonissimo aspetto della Luna. L'astro notturno infatti, vi regalerà una forma strepitosa e soprattutto uno stato d'animo sereno ed entusiasta. Nel lavoro, la vostra forza e relativa coerenza nelle scelte potrebbe fare la differenza, facendo pendere dalla vostra l'ago della bilancia, specialmente in merito alla fortuna.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno venerdì 22 dicembre (Luna in Toro);

venerdì 22 dicembre (Luna in Toro); ★★★★★ martedì 19, sabato 23 e domenica 24;

★★★★ mercoledì 20 e giovedì 21;

★★★ lunedì 18 dicembre.

♊ Gemelli: voto 8.

A voi nativi si preannuncia una splendida settimana, quasi tutta improntata all'arrivo della Luna nel segno. L'Astrologia in questo caso vi anticipa che non avrete problemi di sorta in ambito affettivo come pure nelle situazioni lavorative. In campo sentimentale, amerete la realtà che vi circonda senza avere la tentazione di rivoluzionare tutto e di cercare la felicità al di fuori della coppia. Approfondirete la conoscenza del partner per godere ancora di più della vostra relazione amorosa. Troverete il giusto equilibrio che renda perfetta la vita a due. Se siete single, il cielo astrale si annuncia di un limpido azzurro. Avrete una gran voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta intorno la gioia di vivere che vi pervade.

Fate pulizia nella vostra testa e poi scegliete cos'è meglio per voi, mostrandovi affettuosi, caldi e disponibili: vi aiuterà a migliorare l'intesa con la famiglia e a vivere la vostra passionalità in modo consapevole, libera e totale. Nel lavoro, sarà una magnifica settimana griffata da momenti positivi. Tutto filerà liscio e gli impegni affrontati con la dovuta energia si risolveranno quasi da soli.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno domenica 24 dicembre (Luna in Gemelli);

domenica 24 dicembre (Luna in Gemelli); ★★★★★ lunedì 18, venerdì 22 e sabato 23;

★★★★ giovedì 21 dicembre;

★★★ martedì 19 dicembre;

★★ mercoledì 20 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

Le previsioni zodiacali relative ai sette giorni di prossima venuta annunciano una fase abbastanza impegnativa, anche se sull'ordine della sufficienza. Giovedì e venerdì astri contrari consigliano un po' di sana cautela. In generale molte cose non avranno più quel sapore dei primi tempi, tutto sembrerà diverso. Per i sentimenti, non alimentate sfide o competizioni nel rapporto di coppia; otterrete molto di più con un atteggiamento collaborativo. Basta arrovellarsi la mente con mille problemi, a volte anche inutili: rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete della quotidianità, insieme a chi amate. Se siete single, per le storie attualmente in corso, le stelle vi chiedono ancora un po' di pazienza: cercate di venire incontro alle esigenze del partner.

Se poi siete pronti a fare il grande passo, evitate di essere troppo esigenti. È il momento giusto per fare ma anche eventualmente per disfare. Nel lavoro, i vostri sforzi potrebbero essere vanificati dall'impazienza e dall'insicurezza. Quindi, ottimizzate l'organizzazione cercando di scrollarvi di dosso il malumore.

La classifica settimanale da lunedì a domenica;

★★★★★ martedì 19 e domenica 24;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20 e sabato 23;

★★★ giovedì 21 dicembre;

★★ venerdì 22 dicembre.

♌ Leone: voto 6. Una settimana blanda, al limite della sufficienza. Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto il quadro astrale non troppo euforico riservato per voi dalle stelle. In realtà qualcosina in più potrebbe muoversi tra fine pomeriggio di giovedì e la sera di sabato, comunque da verificare.

Nel campo sentimentale, la vostra vita di coppia sarà intensa: è importante lasciare da parte le remore e lasciarsi trasportare dai sentimenti, poiché questo non potrà che farvi del bene. Le eventuali incomprensioni tra partner possono essere superate, a condizione di accantonare desideri di rivalsa immaginari e evitare decisioni di cui potreste pentirvi in seguito. Se siete single, vi attende una piacevole giornata. Se state cercando l'anima gemella, potreste avere la fortuna di trovarla; se avete un vecchio progetto in sospeso, è il momento di riprenderlo in considerazione e dargli nuova vita. Nel contesto lavorativo, mantenendo ottimismo e intraprendenza, potrete raggiungere numerosi successi in questo periodo.

La vostra insolita brillantezza sarà apprezzata da tutti (o quasi) e condivisa con gioia. È una giornata ideale per valutare possibili investimenti economici da effettuare.

La scala di valori settimanale:

★★★★★ venerdì 22 e sabato 23;

★★★★ mercoledì 20, giovedì 21 e domenica 24;

★★★ martedì 19 dicembre;

★★ lunedì 18 dicembre.

♍ Vergine: voto 6. L'oroscopo settimanale prospetta un periodo potenzialmente altalenante. In campo sentimentale, è consigliabile prendersi del tempo per riflettere e valutare le situazioni con calma. È importante essere consapevoli che il partner potrebbe essere concentrato su sé stesso, quindi è consigliabile comunicare apertamente per evitare incomprensioni. In ambito famigliare lasciate da parte ogni pretesa di rivalsa ma siate collaborativi, pazienti e soprattutto calmi: il tempo vi darà ragione, sappiatelo!

Per i single, le attuali influenze astrologiche possono portare a una maggiore consapevolezza della realtà sentimentale, ma è importante rimanere sereni in attesa di tempi migliori. Nel contesto lavorativo, è consigliato affrontare le sfide con calma e determinazione, rispondendo agli attacchi dei colleghi o della concorrenza con fermezza e lucidità.

La classifica a stelline settimanale;

★★★★★ mercoledì 20 e giovedì 21;

★★★★ lunedì 18, martedì 19 e venerdì 22;

★★★ domenica 24 dicembre;

★★ sabato 23 dicembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.