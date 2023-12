L'oroscopo della giornata di martedì 19 dicembre prevede emozioni inaspettate per i nativi Cancro, forti della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre Sagittario dimostrerà intraprendenza nei propri progetti professionali. Gemelli dovrà cambiare alcuni aspetti del proprio atteggiamento, mentre Toro sarà più accorto in amore.

Previsioni oroscopo martedì 19 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: giornata stabile per quanto riguarda i sentimenti secondo l'Oroscopo. Single oppure no, troverete una buona sintonia con la persona che amate, e sarete in grado di dare vita a momenti splendidi.

In ambito professionale fate spazio a nuovi progetti, che possano darvi delle garanzie in più. Concentratevi su quello che sapete fare bene per adesso. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in sestile dal segno dei Pesci vi permetterà di essere più accorti e attenti verso la persona che amate. Secondo l'oroscopo, sarà possibile instaurare un dialogo costruttivo, che possa aiutarvi a risollevare le cose tra voi e il partner. In campo professionale Mercurio v'indicherà la strada migliore per portare al successo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale difficile in questo periodo natalizio. In ambito sentimentale combatterete con questa Luna in quadratura e una Venere anonima nei vostri confronti.

Sarà necessario cambiare alcuni aspetti del vostro atteggiamento per riuscire a recuperare terreno. In ambito lavorativo sappiate che non siete nelle condizioni per potervi muovere solo con le vostre gambe. Dunque, un aiuto potrebbe rivelarsi utile. Voto - 6️⃣

Cancro: con la Luna e Venere in buon aspetto potrebbero arrivare delle emozioni inaspettate secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Single oppure no, potrebbe essere un buon momento per concentrarsi al meglio sulle vostre emozioni. In ambito professionale gli imprevisti non vi daranno tregua, ciò nonostante sarà necessario reagire. Voto - 8️⃣

Leone: giornata difficile in campo sentimentale per voi nativi del segno. Venere in quadratura renderà complicato il vostro rapporto, al punto che molte cose saranno motivo di discussione.

In ambito lavorativo alcuni progetti procedono per il verso giusto. Altri richideranno attenzione in più da parte vostra. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali sottotono a causa della Luna opposta. Il pianeta Venere vi darà una mano, ciò nonostante non dovrete basare il vostro rapporto esclusivamente sui sentimenti. In ambito lavorativo potrebbe non essere particolarmente energici, ma con Mercurio a favore avrete idee interessanti che vorreste sviluppare nel breve periodo. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di martedì. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante sarà un bel periodo per godere di momenti piacevoli e intriganti insieme alla persona che amate.

Sul fronte professionale prendete le giuste precauzioni in quel che fate considerato Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere favorevoli, dedicherete molta attenzione al vostro rapporto, facendo sì che possa rivelarsi sempre romantico e piacevole. Per quanto riguarda il lavoro sarete abili e sempre con le idee giuste per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura dal segno dei Pesci potrebbe causare qualche spiacevole incomprensione tra voi e la persona che amate. Single oppure no, dovrete essere più comprensivi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo dimostrerete intraprendenza grazie a Marte, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi.

Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di martedì piacevole per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto tra voi e il partner si rivelerà davvero romantico e maturo grazie all'influenza positiva della Luna e di Venere, soprattutto per voi nati nella terza decade. In campo professionale Mercurio vi permetterà di portare avanti le vostre idee senza imprevisti di alcun tipo. Voto - 8️⃣

Acquario: il rapporto con la vostra anima gemella richiederà una maggiore attenzione in questo periodo secondo l'oroscopo. Venere in quadratura metterà in mostra alcuni punti critici del vostro rapporto, che dovrete essere in grado di rivolvere. In ambito lavorativo sarà una giornata impegnativa, dalla quale però potreste ottenere grandi risultati.

Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione vi permetterà di trascorrere un sereno martedì secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarà un bel periodo per cercare di mettere in risalto il rapporto con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio, Saturno e Giove vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi in modo efficace. Voto - 8️⃣