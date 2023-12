Le previsioni dell'oroscopo del 4 gennaio invitano i Pesci ad essere un po' più decisi. I Sagittario devono cercare di evitare discussioni prive di senso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere. In amore è tempo di lasciarsi andare a nuove avventure, senza rimuginare troppo sul passato.

11° Ariete: siete piuttosto indaffarati, pertanto potreste fare un po' di fatica ad organizzarvi e a portare a termine gli obiettivi che vi siete prefissati. Momento intrigante per l'amore.

10° Acquario: le stelle vi invitano ad essere un po' più audaci. Le previsioni dell'Oroscopo del 4 gennaio rivelano che in amore dovete osare un po' di più se volete portare a casa risultati interessanti.

9° Bilancia: momento un po' complicato per quanto riguarda la sfera professionale. Le previsioni vi esortano a tenere a freno le emozioni, altrimenti potreste dare luogo a scelte di cui potreste pentirvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: in amore ci sono delle incomprensioni che andrebbero risolte. Ad ogni modo, cercate di non tirare troppo la corda. Dal punto di vista professionale, invece, occhio alle nuove occasioni.

7° Scorpione: secondo l'oroscopo del 4 gennaio 2024, i nati sotto questo segno sono piuttosto confusi.

Dal punto di vista sentimentale è necessario capire quali siano le cose che si desiderano e quali, invece, quelle da allontanare.

6° Sagittario: cercate di evitare le discussioni inutili. Dal punto di vista professionale è importante essere decisi e non lasciarsi condizionare troppo dal pensiero altrui.

5° Toro: le stelle vi invitano ad essere audaci e caparbi.

In amore è importante osare e non fermarsi alle apparenze. le stelle sono favorevoli, ma è necessario cogliere al volo le occasioni che vi capiteranno.

Oroscopo segni fortunati del 4 gennaio

4° in classifica Gemelli: non nascondetevi dietro un dito. In amore è necessario darsi da fare e mostrare i propri sentimenti quando necessario.

Nel lavoro dovete cogliere al volo certe occasioni.

3° Cancro: non siate timidi, nella vita è necessario essere impavidi. L'oroscopo del 4 gennaio vi esorta a mettere da parte l'orgoglio nei rapporti di coppia, specie quelli che per voi hanno una certa importanza.

2° Vergine: non lasciatevi condizionare troppo da quello che pensano gli altri. In amore è necessario seguire il vostro cuore e andare dritti per la vostra strada. Ci sono novità che riguardano la professione.

1° Capricorno: l'oroscopo del 4 gennaio vi invita ad essere più accomodanti. Spesso siete intransigenti su alcune faccende, per cui sarebbe opportuno essere cauti.