Giornata di alti e bassi per i Gemelli secondo le previsioni dell'oroscopo del 5 gennaio 2024. I nati sotto il segno dell'Acquario, invece, devono risolvere delle questioni in sospeso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: ci sono delle questioni in sospeso in amore che andrebbero risolte. Ricordate, però, che per certe cose non servono le parole, ma contano unicamente i fatti.

11° Ariete: le stelle vi invitano ad essere audaci e a cogliere al volo delle occasioni. Le previsioni dell'Oroscopo del 5 gennaio vi invitano ad essere un po' più testardi.

10° Toro: in amore è importante mettere da parte l'orgoglio per riuscire a portare a termine degli obiettivi. Soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarebbe opportuno essere più flessibili.

9° Sagittario: se avete torto è necessario riconoscere i propri errori e rimediare. Ricordate che nella vita tutto può succedere, quindi, non bisogna mai disperare o darsi per sconfitti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Le stelle vi invitano a credere di più in voi stessi e nelle vostre capacità. Questo vi sarà molto utile anche nel lavoro.

7° Cancro: non siate troppo riflessivi, soprattutto in amore. Lasciatevi andare a nuove esperienze ed avventure.

Nel lavoro ci sono delle interessanti sorprese per voi. Tenete gli occhi be aperti.

6° Scorpione: il passato è importante, in quanto serve a comprendere chi siete e dove siete arrivati grazie ad esso. Allo stesso tempo, però, è necessario guardare avanti con ottimismo e serenità.

5° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 5 gennaio 2024 vi invitano ad essere attenti ad alcuni segnali che riceverete in amore.

Dal punto di vista professionale, invece, siate più lungimiranti.

Oroscopo segni fortunati del 5 gennaio

4° in classifica Gemelli: siate onesti con voi stessi e con gli altri. Se non avete piacere nel fare qualcosa, non vi sforzate. La giornata potrebbe cominciare un po' a rilento, ma ci sarà un miglioramento verso sera.

3° Vergine: non siete amanti dei cambiamenti radicali, in quanto preferite avere le situazioni sotto controllo.

Talvolta, però, è necessario anche lasciarsi travolgere dalle novità, senza sapere a cosa porteranno.

2° Bilancia: se avete avuto delle divergenze in questo periodo, adesso potete rimediare. Non siate troppo polemici, e vedrete che ne trarrete vantaggio. Le stelle sono dalla vostra parte.

1° Pesci: nella vita arrivano dei momenti in cui è necessario gettarsi il passato alle spalle e focalizzarsi unicamente sul futuro. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri.