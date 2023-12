L'oroscopo della giornata di sabato 30 dicembre 2023 prevede un Leone alla ribalta in ambito sentimentale, forte della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre lo Scorpione non dovrà eccedere nei confronti del partner. Il Capricorno sarà abbastanza concentrato sulle proprie mansioni lavorative, mentre la Vergine dovrà avere pazienza verso la propria anima gemella.

Previsioni oroscopo sabato 30 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in salita in queste ultime giornate dell'anno. Il pianeta Venere arriverà segno amico del Sagittario.

Con la Luna in buon aspetto inoltre sarà possibile costruire un rapporto più affiatato e scoppiettante. In ambito lavorativo avrete una discreta cura dei vostri progetti, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale ancora altalenante. L'egemonia di Venere in opposizione è finalmente giunta al termine, ciò nonostante in questo sabato dovrete vedervela con la Luna in quadratura. Dovrete avere quindi ancora un po’ di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo leggero e stabile. Dimostrerete impegno a sufficienza da portare a casa buoni risultati. Voto - 6️⃣

Gemelli: l'arrivo di Venere in Sagittario potrebbe sancire l'inizio di alcune incomprensioni d'amore.

La Luna sarà dalla vostra parte, ciò nonostante potreste faticare molto a entrare in sintonia con la persona che amate. In ambito professionale alcuni progetti non stanno andando come previsto. Attenzione dunque alle scelte che potreste prendere. Voto - 6️⃣

Cancro: è un periodo discreto nonostante Venere non sia più dalla vostra parte.

Avrete ancora interessanti occasioni per rendere appagante il vostro rapporto. Anche voi single, con un po’ di fortuna e impegno, potreste fare buone conquiste. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, ma attenzione a non avere grandi aspettative. Voto - 7️⃣

Leone: inizierete il fine settimana al meglio delle aspettative.

Venere arriverà nel segno del Sagittario, e con la Luna in congiunzione sarete in grado di vivere nuovamente al meglio il vostro rapporto. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio e Marte per riuscirete a mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vi metterà in difficoltà nel prossimo periodo. Venere in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe dare il via a possibili imprevisti o incomprensioni tra voi e il partner. Anche in ambito lavorativo faticherete molto a trovare la quadra della situazione considerato Marte e Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Bilancia: il cielo è più equilibrato nei vostri confronti a partire da questa giornata.

La Luna e Venere saranno in perfetta sintonia nei vostri confronti, e vi aiuteranno a mettere in risalto il vostro rapporto con il partner. In ambito lavorativo sarete in grado di coinvolgere colleghi e superiori nelle vostre mansioni, che andranno avanti al meglio delle vostre possibilità. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale a partire da questa giornata. Di contro la Luna sarà in quadratura dal segno del Leone. Anche se ci sarà qualche piccolo malinteso tra voi e il partner, avrete comunque modo di chiudere bene l'anno. Sul fronte professionale tutto procederà senza intoppi in questo periodo, grazie anche a una mole di lavoro più leggera. Voto - 7️⃣

Sagittario: penultima giornata dell'anno che vedrà l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale.

Avrete modo di chiudere questo periodo molto bene in campo amoroso. La Luna in trigono inoltre vi darà una mano. Sul fronte professionale ci saranno buone occasioni per investire tempo e risorse in progetti davvero interessanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: settore professionale favorevole. Sarete abbastanza concentrati sulle vostre mansioni e in grado di raggiungere discreti risultati. Sul fronte amoroso questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante il rapporto con la persona che amate si rivelerà comunque abbastanza piacevole. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in opposizione dal segno del Leone renderà questa giornata difficile. Fortunatamente Venere non sarà più negativa, e presto le cose potrebbero migliorare.

Abbiate solo ancora un po’ di pazienza. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti con discrete soddisfazioni, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di sabato che vedrà l'arrivo di Venere in quadratura. Che siate single o meno, il rapporto con le persone che amate potrebbe rivelarsi più complicato per voi nativi del segno. Sul fronte professionale la vostra produttività non sarà al massimo in questo periodo a causa di questo cielo. Avrete bisogno di nuove idee per rinnovarvi. Voto - 6️⃣