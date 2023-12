L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 dicembre. In analisi in questo contesto i segni della seconda sestina zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere chi potrà contare su un positivo giovedì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 7 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni del 7 dicembre, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Preparatevi ad una giornata davvero gustosa, in tutti i sensi.

Gli astri saranno totalmente dalla vostra parte e la buona sorte striscerà più o meno evidente tra i vostri piedi, in attesa che voi possiate vederla e coglierla: occhio a non inciamparci sopra però! Intanto prendete pure nota: carta e penna alla mano, dai! A metà giornata potrebbe arrivare una bella novità: per email, per voce di una persona amica, magari un pacchetto portato dal corriere o semplicemente uno squillo di telefono. A fine pomeriggio, invece, diciamo attorno alla 17:30 o dintorni, tenete d'occhio la cerchia della amicizie, aprite le orecchie e soprattutto l'intuito: qualcosa di piacevole potrebbe materializzarsi nella vostra mente. Chi è impegnato a risolvere qualcosa legata al lavoro, a questo giro troverà quanto prima il bandolo alla matassa.

Scorpione: ★★★★. Un giovedì impastato nella flemma generale, comunque, quasi tutto all'insegna della buona normalità a cui tanti di voi siete devoti da tempo immemorabile. Parlando di sentimenti, prendete sul serio la possibilità di dare seguito a ciò che il vostro partner ha intenzione di fare, forse mostrando - anche velatamente - una volontà in tal senso.

Mettere in programma un desiderio, purché piacevole o almeno degno di essere perseguito, alla fine certamente porterà felicità alla coppia. In ambito familiare, potreste avere una discussione con un componente della stessa: quando non vale la pena, lasciate cadere la cosa; inutile voler dare prova di superiorità verbale per un pugno d'aria.

Invece si prospetta un giovedì abbastanza prospero per chi è a caccia d'affetto: un indizio presto vi darà la certezza che ciò a cui aspirate presto potrebbe avverarsi. Nel lavoro aspettatevi una notizia bomba! Il problema è che non sappiamo assolutamente se sarà qualcosa di positivo o meno...

Sagittario: ★★. Ci saranno diversi problemi da risolvere, sia in ambito affettivo che in sede lavorativa. Calma e fiducia in voi stessi: sappiate che solo a una cosa non c'è rimedio... Intanto, iniziate con lo stilare un programma per dare alla giornata una nota di positività, o almeno capace di stimolare il vostro interesse, poi il resto verrà da sé. In coppia sforzatevi di "ascoltare" il partner, cercando di rispondere nei modi e nei tempi giusti, magari evitando di pensare al altro qualora l'argomento trattato non fosse di vostro interesse.

Per chi è single, nulla di nuovo su questi schermi: la via dell'amore è ancora un pochino lunga e tortuosa per tanti di voi. Comunque entro la fine di quest'anno qualcosa potrebbe iniziare a muoversi, ok? Lavoro sotto le aspettative: cercate di adattarvi alla meno peggio, sperando in un anno nuovo migliore.

Oroscopo e stelle, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La routine vi piace o a qualcuno di voi decisamente va stretta? Qualunque sia la risposta, sappiate che questo giovedì porterà in generale una diffusa normalità, per cui prendere o... prendere. E poi, chi ha detto che una giornata innescata sulle solite azioni (sempre quelle) non possa regalare momenti di piacere e serenità? Comunque sia i legami sentimentali riusciranno ad arrivare a sera con una certa soddisfazione, prendete spunto da qualcosa fatta in passato e riproponetela in coppia: almeno provateci!

Single non lasciate che la noia e la mancanza di fiducia in voi stessi creino apatia o voglia di lasciar perdere tutto: tanto, single sono e single resterò per sempre! Assolutamente no! Datevi una svegliata, ok? Sappiate che ognuno di noi ha tantissime probabilità di trovare una persona adeguata al proprio carattere, al proprio stile di vita, ai propri sogni. Nel lavoro qualcuno potrebbe mordersi le labbra: decisione sbagliata? Lasciate perdere, puntate su altre strade.

Acquario: ★★★★. Come per gli amici del Capricorno e dello Scorpione, anche per voi Acquario questo prossimo giovedì di metà settimana sarà all'insegna della normale attività. La solita vita vi aspetta con, probabilmente, poche novità o nessuna cosa nuova ma solo la solita (gustosa) minestrina riscaldata che tanto vi fa bene.

Comunque, a parte le battute, il periodo non porterà motivi per i quali fare salti di gioia, questo è vero, però, c'è un però. Ossia, date una sbirciata al vostro segno ascendente: se rientra tra quelli destinati a godere di un periodo almeno da quattro stelle in su, allora potrebbe capitare un qualcosa di piacevole entro la fine della giornata. Se in coppia, cercate di leggere tra le righe della mente del partner e anticipate qualche suo desiderio: non vi costa nulla ma potrebbe regalare una gioia immensa a entrambi. Single, prendete la palla al balzo: la vita è fatta di piccoli rischi calcolati, sappiatelo! Lato lavoro in lieve ripresa; se non subito, presto qualcosina potrebbe muoversi.

Pesci: ★★★.

L'oroscopo del giorno, di giovedì 7 dicembre, prevede qualche imprevisto non messo in conto. Insomma, un periodo abbastanza sottotono potrebbe interessare sia la vita interiore, come i sentimenti, qualche amicizia oppure un rapporto critico con un familiare, piuttosto che un rapporto di tipo professionale. Detto questo, la parola d'ordine questo giovedì dovrà essere "positività". Infatti, pensare e agire da positivi spesso da una grossa mano nel superare problemi, piccole crisi esistenziali, intoppi legati ai rapporti interpersonali etc. In merito a chi vive in coppia, se il rapporto rientra tra quelli accettabili, o almeno non classificati come critici, nessun problema: il periodo cadrà a fagiolo per mettere in pace qualcosa a cui tenete in particolare.

Chi è single dovrà aspettarsi una visita o un incontro fortunato: una persona potrebbe incrociare il vostro sguardo e da ciò tutto potrebbe cambiare (in meglio). Nel lavoro avrete pesto una notizia che vi riempirà il cuore di felicità.