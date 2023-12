Le previsioni dell'oroscopo del 12 dicembre esortano i Pesci a essere un po' più lungimiranti. Per i Gemelli, invece, sono in arrivo dei cambiamenti molto interessanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Leone: se una persona a voi cara vi ha fatto un torto, non troverete pace fino a quando non vi vendicherete. In certi casi, però, sarebbe meglio ignorare e voltarsi dall'altra parte.

11° Pesci: siate un po' più lungimiranti. Dal punto di vista professionale bisogna allargare i propri orizzonti verso nuove avventure.

10° Acquario: in amore è necessario sfoderare le armi migliori per uscirne vincenti.

Nel lavoro la competizione vi genera un po' di turbamento, quindi cercate di mantenere la calma

9° Toro: buon momento per quanto riguarda l'amore. Cercate di lasciarvi guidare un po' di più dal vostro istinto e non abbiate paura di mettervi in gioco. Nel lavoro mantenete la calma.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: giornata molto produttiva in ambito professionale. Osate e non fermatevi dinanzi le apparenze, soprattutto nelle relazioni nate da poco tempo. Un ricordo potrebbe tormentarvi.

7° Bilancia: siate tenaci e coraggiosi. Se ci tenete realmente a raggiungere un obiettivo datevi da fare e non fermatevi.

6° Vergine: le stelle vi invitano a essere audaci. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri.

Spalancate il cuore verso nuovi orizzonti, non ve ne pentirete.

5° Cancro: gettatevi il passato alle spalle e cercate di guardare avanti con ottimismo e lungimiranza. Sul lavoro ci sono delle belle opportunità per voi, quindi cercate di coglierle al volo.

Oroscopo segni fortunati del 12 dicembre

4° in classifica, Gemelli: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro.

Tirate fuori il carattere e il coraggio e vedrete che ne trarrete beneficio. Siete molto carismatici, approfittatene.

3° Sagittario: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Stanno per aprirsi delle nuove strade, cercate di essere attenti e di non trascurare le persone a voi care, specie in amore.

2° Capricorno: nel lavoro siete molto precisi, ma in certi casi è necessario essere meno puntigliosi.

Non focalizzatevi troppo sugli errori, sia vostri sia degli altri. Tutti possono sbagliare.

1° Scorpione: questa sarà una giornata ricca di sorprese. Soprattutto dal punto di vista sentimentale siete pronti a lanciarvi in nuove avventure.