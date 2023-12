Secondo l'oroscopo dell'8 dicembre, i Bilancia sono pronti a cimentarsi in nuove esperienze. I Vergine, invece, devono essere più attenti alle emozioni altrui.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: cercate di essere un po' più attenti a quelle che sono le emozioni delle persone a voi care. Mettere se stessi al primo posto è importante, ma non dimenticatevi di chi vi ama.

11° Ariete: l'Oroscopo dell'8 dicembre vi esorta ad essere un po' più lungimiranti nel lavoro. Spesso tendete a prendere delle decisioni con troppa fretta, e questo potrebbe condurvi verso qualche errore.

10° Cancro: siete molto decisi a lottare per le cose a cui tenete. Dal punto di vista sentimentale è necessario ascoltare un po' di più il vostro cuore e il vostro istinto, invece che la ragione.

9° Leone: in questo momento è importante e necessario essere creativi. Siate dinamici, soprattutto dal punto di vista professionale, in quanto potrebbero essere davvero tante le opportunità in arrivo per voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: siete molto determinati e volitivi. Cercate di mettervi in gioco dal punto di vista sentimentale.. Se avete sofferto in passato, non è detto che questo debba ripetersi.

7° Sagittario: siete desiderosi di vivere delle belle emozioni e, soprattutto, inaspettate.

I nati sotto questo segno hanno sempre un grande bisogno di novità, altrimenti il rischio di annoiarsi è altissimo.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo dell'8 dicembre vi esortano a concedervi un piccolo momento di relax in compagnia delle persone a voi care. Se siete stressati, forse è necessario pensare ai vostri affetti.

5° Toro: in amore è importante essere liberi e, soprattutto, lasciare libero il partner di seguire i propri sogni e obiettivi. Essere troppo opprimenti a causa della gelosia potrebbe solo compromettere la situazione.

Oroscopo segni fortunati del giorno 8 dicembre

4° in classifica Bilancia: risvolti inaspettati per quanto riguarda una situazione che riguarda la vostra sfera personale.

Buon momento per mettersi in gioco e cimentarsi in nuove esperienze.

3° Acquario: catturate al volo le occasioni che vi capiteranno in questo periodo. Specie nel lavoro potrebbero passare dei treni che difficilmente vi ricapiteranno, quindi, siate attenti.

2° Gemelli: nel lavoro stanno per cambiare alcune cose, decisamente in meglio. Naturalmente, la situazione è nelle vostre mani, quindi, dovrete fare il possibile per osare e lasciarvi andare.

1° Capricorno: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 dicembre vi invitano ad allargare i vostri orizzonti ed esplorare nuovi lidi.