Le previsioni dell'oroscopo settimanale dall'11 al 17 dicembre vedono i Sagittario in procinto di essere trasportati dalle emozioni. Per i Gemelli, invece, ci saranno delle occasioni di confronto molto importanti, di seguito tutti i dettagli.

Gli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: ci saranno per voi delle occasioni di confronto molto significative, soprattutto per cercare di riuscire a risolvere delle faccende in sospeso.

11° Ariete: l'Oroscopo della settimana vi esorta ad essere un po' più lungimiranti dal punto di vista dei rapporti interpersonali.

Ci sono delle novità che dovreste seriamente prendere in considerazione.

10° Capricorno: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda l'amore. Se non vi sentite più a vostro agio nella situazione in cui vi trovate, allora è necessario apportare delle modifiche.

9° Sagittario: le prossime giornate si prospettano ricche di emozioni, sia positive sia negative. Nella via è importante mettersi in gioco, altrimenti si finisce per essere attanagliati dai rimpianti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: non perdete tempo in chiacchiere, la vita spesso va presa a morsi. Sul lavoro siete chiamati a prendere una decisione, fatelo.

7° Toro: dal punto di vista finanziario potrebbero esserci dei momenti di stallo, cercate di fare acquisti ponderati.

Dal punto di vista sentimentale dovete ascoltare di più il vostro cuore.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo vi invitano ad essere meno esigenti, nella vita a tutti può succedere di commettere degli errori, la cosa importante è ravvedersi.

5° Leone: non bisogna fare troppi giri di parole, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Se ci tenete davvero ad una cosa, allora dovete lottare fino in fondo e senza guardarvi mai indietro.

Segni fortunati

4° in classifica Pesci: nel lavoro stanno per nascere delle opportunità molto interessanti. Dal punto di vista sentimentale ascoltate il consiglio di una persona che vi vuole bene, nonché il vostro cuore.

3° Acquario: osate e mettetevi in gioco sempre, ma non date troppo peso alle critiche.

Nella vita non si può piacere sempre a tutti. Prima interiorizzerete questo concetto e meglio sarà per voi.

2° Scorpione: buon momento per quanto riguarda l'amore. Siete molto predisposti ai sentimenti in questo periodo, pertanto, soprattutto per i single, potrebbero aprirsi delle piste molto interessanti.

1° Vergine: l'oroscopo settimanale vi invita a soffermarvi sulle cose positive che avete e che la vita vi ha donato. Non sprecate il vostro tempo ad inseguire cose o persone che non meritano la vostra attenzione.