L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 dicembre 2023 arriva con precisione cronometrica al consueto appuntamento con i lettori. In evidenza nel contesto le valutazioni relative ai prossimi sette giorni in calendario, analizzati nei dettagli e sottolineate dalla presenza delle stelline assegnate ai singoli giorni da lunedì a domenica.

Focus in esclusiva sulla sestina compresa dalla Bilancia sino a Pesci. A voi l'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 dicembre con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia della settimana: Bilancia, Scorpione, Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Ciao Bilancia! Questa settimana sembra essere molto positiva per voi nativi. È stato attribuito un voto di 9 nella classifica settimanale, inserendo il segno al top: pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno? Mercoledì sarà il giorno migliore, quindi è consigliabile sfruttare al massimo la presenza della Luna nel comparto. Inoltre, giovedì, sabato e domenica saranno altrettanto favorevoli, con un massimo punteggio di 5 stelle. Ci saranno molte opportunità positive e successo in diverse aree della vita, in questi giorni. Martedì e venerdì potrebbero essere giorni più impegnativi, ma non bisogna lasciarsi scoraggiare.

Con un po' di impegno e perseveranza, sarà possibile superare qualsiasi ostacolo. Il lunedì sarà una giornata indicata sottotono: non bisogna preoccuparsi, ogni giorno porta sempre nuove opportunità. Questo è un momento in cui ognuno deve sentirsi sicuro di sé e del proprio potenziale. È importante saper sfruttare al massimo i periodi favorevoli!

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno mercoledì 6 dicembre (Luna nel segno);

★★★★ martedì 5, venerdì 8;

★★★ lunedì 4 dicembre 2023.

♏ Scorpione: voto 10. Ciao Scorpione! Questa settimana sembra essere un periodo eccezionale per il segno. È stato attribuito un bel voto 10 nella classifica settimanale, indicando che voi del segno raggiungerete il massimo del potenziale: avrete molte occasione favorevoli in amore e nel lavoro.

Sabato 9 dicembre sarà il giorno migliore, soprattutto perché la Luna sarà nel vostro segno. Sarà il momento perfetto per mostrare le vostre abilità e raggiungere il successo nei sentimenti. Martedì 5, venerdì 8 e domenica 10 saranno anche giorni molto positivi per voi, con un punteggio di 5 stelle. Avrete numerose opportunità di successo in questi giorni e potrete ottenere risultati significativi. Lunedì 4, mercoledì 6 e giovedì 7 avranno un punteggio di 4 stelle, il che significa ancora buone possibilità da sfruttare. Approfittate al massimo di queste giornate e mettete in pratica la vostra determinazione e la vostra forza interiore. In generale, sfruttate le energie favorevoli e abbiate fiducia nel vostro potenziale!

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno sabato 9 dicembre (Luna nel segno);

★★★★ lunedì 4, mercoledì 6, giovedì 7.

♐ Sagittario: voto 6. Ciao Sagittario! Questa settimana, la classifica settimanale ha attribuito un discreto voto 6. Anche se potrebbe non essere il punteggio più alto, ci sono comunque buone notizie per voi. Lunedì 4 e sabato 9 saranno i giorni migliori, con un punteggio di 5 stelle. Saranno momenti favorevoli in cui potreste cogliere delle opportunità interessanti. Martedì 5, venerdì 8 e domenica 10 saranno giornate altrettanto positive: avrete diverse opportunità da sfruttare, quindi siate pronti a coglierle al volo.

Mercoledì 6 dicembre le 3 stelle indicano una giornata mediamente sottotono. Sarà importante rimanere concentrati e affrontare le situazioni con determinazione. Giovedì 7 dicembre avrà decorso poco positivo: solo 2 stelle! Il che significa che potreste incontrare alcune difficoltà o ostacoli. Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare. Con l'impegno, sarete in grado di superare ogni cosa. In generale, oltre ai problemi ci saranno anche opportunità: mantenete l'ottimismo. Pronti a dare di più?

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 4, sabato 9;

★★★★ martedì 5, venerdì 8, domenica 10;

★★★ mercoledì 6 dicembre;

★★ giovedì 7 dicembre 2023.

Oroscopo e stelline settimanali: Capricorno, Acquario, Pesci

♑ Capricorno: voto 5.

Ciao, Capricorno! Questa settimana, la classifica settimanale vi ha attribuito un voto di 5. Nonostante non sia il punteggio più alto, ci sono ancora delle buone notizie per voi. Mercoledì 6 dicembre sarà il giorno migliore, l'unico a massima positività. Sarà un momento favorevole in cui potrete sfruttare al meglio le opportunità che il destino vi regalerà. Lunedì 4, martedì 5 e giovedì 7 saranno anche giorni non male per voi, anche se valutati nella solita routine. Avrete diverse opportunità in questi giorni, quindi cercate di coglierle al volo. Venerdì 8 e domenica 10 avranno una portata poco positiva: sottotono quasi sicuro, seppur su giornate medie. Sarà importante mantenere la determinazione e affrontare le incognite con impegno.

Sabato 9 dicembre risulta essere il peggiore del periodo: potreste incontrare alcune difficoltà o ostacoli difficili da superare. Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare. Sarete in grado di superarli. In alcuni casi potrebbero arrivare intoppi, ma ci saranno anche cose positive. Mantenete l'ottimismo e siate pronti a fare del vostro meglio!

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ mercoledì 6 dicembre;

★★★★ lunedì 4, martedì 5, giovedì 7;

★★★ venerdì 8, domenica 10;

★★ sabato 9 dicembre.

♒ Acquario: voto 6. Ciao Acquario! Questa settimana, la classifica vi ha assegnato un discreto 6 in pagella, il che indica un periodo abbastanza positivo. Venerdì 8 e domenica 10 saranno giorni particolarmente favorevoli per molti di voi.

Sarà il momento perfetto per sfruttare ogni cosa di buono che dovesse capitare: raggiungerete diversi vostri obiettivi. Lunedì 4, giovedì 7 e sabato 9 saranno giornate buone in cui potrete mettere in mostra le vostre abilità e ottenere risultati significativi. Martedì 5 dicembre potrebbe essere una giornata un po' meno tranquilla, ma ciò non significa che mancheranno momenti positivi. Siate pronti a cogliere le possibilità che potrebbero materializzarsi. Mercoledì 6 dicembre potrebbe portare qualche ostacolo da mettere in sicurezza: non lasciatevi scoraggiare! Con un po' di impegno sarete in grado di passare il momento no. In generale, non perdete la fiducia in voi stessi!

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ venerdì 8, domenica 10;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7, sabato 9;

★★★ martedì 5 dicembre;

★★ mercoledì 6 dicembre 2023.

♓ Pesci: voto 6.

Ciao Pesci! La classifica settimanale vi ha assegnato un discreto 6 in pagella, indicando una settimana abbastanza positiva per voi. Lunedì 4 e martedì 5 saranno giorni particolarmente favorevoli per diversi nativi. Sarà il momento perfetto per mettere in risalto le vostre abilità e cogliere le possibili novità che si presenteranno. Mercoledì 6, sabato 9 e domenica 10 saranno anche giorni abbastanza buoni, in cui potrete godere di sufficiente successo. Sfruttate al meglio queste giornate per raggiungere i vostri intenti. Giovedì 7 dicembre sarà una giornata mediana, in cui potreste incontrare momenti impregnati da stress. Tuttavia, con determinazione e carattere sarete in grado di superarli senza sforzo.

Venerdì 8 dicembre sarà un giorno leggermente meno favorevole, ma non disperate. Mantenete la fiducia in voi stessi e continuate a perseguire i vostri obiettivi. In generale, il periodo offrirà un mix di opportunità e incombenze. Siate fiduciosi nelle vostre capacità!

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: