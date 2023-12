Le previsioni astrologiche 2024 della Bilancia indicano che l'amore si baserà molto sulla sensualità e che i single avranno modo di dedicarsi al divertimento. Il lavoro potrebbe essere buono nella prima parte dell'anno ma potrebbe peccare di continuità.

Novità in amore per la Bilancia nel 2024

L'anno 2024 per i nati sotto il segno della Bilancia porterà qualche novità sotto l'aspetto sentimentale o consoliderà i rapporti esistenti. La sensualità sarà un elemento portante dell'attività amorosa e farà distinguere questo segno dagli altri. Coloro che sono in coppia tenderanno a fare dei progetti per la vita futura, questi potrebbero scaturire in qualcosa di veramente importante che segnerà radicalmente la relazione sentimentale.

Per quel che concerne i single, invece, l'anno sarà caratterizzato da tanto divertimento e per questo motivo non sarà affatto semplice iniziare storie che possano considerarsi serie e durature. In sostanza la superficialità potrebbe facilmente avere la meglio sulla profondità.

Cambiamenti importanti nel lavoro

Per quanto riguarda il lavoro ci sarà la possibilità di raccogliere qualcosa di importante, soprattutto nel primo trimestre. Il problema potrebbe derivare dalla continuità e dalla possibilità che ciò possa accadere per tutto l'arco dell'anno. La cosa positiva sarà dovuta al fatto che alcune tensioni verranno meno e la possibilità di rasserenare gli animi sarà molto elevata. In alcuni momenti dell'anno si viaggerà su un binario realmente tranquillo, sia nei confronti dei colleghi sia verso i superiori.

In altri frangenti si farà invece fatica a mantenere i nervi saldi e a far valere le proprie idee. Attenzione però all'ultima parte dell'anno, qualcosa potrebbe sostanzialmente cambiare e non certo in positivo.

La fortuna riguarderà poche persone

La fortuna potrebbe offrire un supporto molto importante, soprattutto nei periodi dell'anno che non risulteranno essere particolarmente favorevoli e troppo incoraggianti.

Non sarà una fortuna a prescindere e che riguarderà tutti i nati sotto il segno della Bilancia, probabilmente riguarderà pochi intimi e questo va compreso per tempo onde evitare cocenti delusioni. Le aspettative rispetto al ruolo della fortuna nel 2024 non dovranno essere troppo alte, dovranno bensì essere accettate e ridotte a qualcosa da non escludere categoricamente. La fortuna arriderà, nel caso, in maniera sorprendente e senza preavviso.