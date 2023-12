L'oroscopo di martedì 12 dicembre 2023 inerente all'amore e alla fortuna potrebbe essere caratterizzato da una fortissima fortuna che aleggia sopra il segno del Vergine, mentre per il Bilancia ci sarà molto a cui prestare attenzione.

L'oroscopo in amore e fortuna, segno per segno: Acquario sentimentale

1° Vergine: sarete molto fortunati negli affari. Acquisterete consapevolezza del vostro operato e riceverete delle ricompense che andranno al di là delle vostre aspettative. Darete il massimo con un progetto e lo concluderete alla perfezione. In amore risboccerà la passione.

2° Acquario: i sentimenti ora più che mai saranno al centro della vostra attenzione, ma anche l'ambito finanziario conoscerà una bella concentrazione da parte vostra. Sarà il momento di focalizzarvi su qualche affare d'oro che non potrete lasciarvi scappare.

3° Capricorno: comprenderete meglio gli altri e riuscirete a sondare anche il vostro animo. Vi sentirete dunque molto più empatici e di conseguenza pronti ad aiutare gli altri sul lavoro. Avrete delle occasioni molto allettanti per la vostra carriera. Non lasciatevele scappare.

4° Toro: l'ambito finanziario ora vi permetterà di essere decisamente più sereni e di dedicarvi ad altri contesti nella vostra vita quotidiana, a partire dall'amore e la relazione affettiva con il partner per concludere in ambito familiare, soprattutto nel rapporto con i figli.

Avventura per Scorpione

5° Scorpione: darete il massimo di voi stessi in una avventura che non conoscerà ostacoli, né sul piano affettivo, né tanto meno finanziario. Secondo quanto riportato dall'Oroscopo della giornata di martedì, anche la sfida più cruciale sarà risolta in pochissimo tempo.

6° Leone: il vostro atteggiamento nei confronti della famiglia sarà sempre più di condivisione e di permissività.

Sarete moto morbidi anche sul piano professionale, regalando anche qualche occasione a chi al momento avrà bisogno del vostro aiuto e supporto.

7° Pesci: sarete molto energici, di conseguenza riuscirete a prendervi cura sia dell'ambito lavorativo sia di quello legato alla sfera personale. Farete anche qualche amicizia inaspettata che con il passare del tempo potrebbe solidificarsi.

Arriverete molto stanchi in serata.

8° Cancro: avrete un concetto molto largo di famiglia e fare amicizia ora più che mai sarà semplice come bere un bicchiere d'acqua. Avrete delle piccole difficoltà sul piano professionale che però non costituiranno problemi troppo grandi da affrontare.

Attenzione al denaro per l'Ariete

9° Ariete: il denaro ora sarà da salvaguardare. Avete fatto moltissimo nelle giornate precedenti, ora però dovreste fare qualcosa che possa limitare un po' le spese. In amore ci sarà qualche piccola discussione che con il trascorrere del tempo sarà molto problematica, se non risolta.

10° Gemelli: affidarvi a qualche oretta di solitudine sarà un ottimo modo per fare bilanci e per regalare a voi stessi non soltanto delle emozioni uniche che gli altri non potranno mai donarvi, ma anche per salvaguardare la poca concentrazione lavorativa che vi resta.

11° Sagittario: al momento sarete moto indaffarati sul lavoro, per cui potrete avere un atteggiamento abbastanza negligente nei confronti degli affetti, della famiglia e anche per le amicizie. Non sempre con il partner correrete sulla stessa lunghezza d'onda.

12° Bilancia: secondo quanto riportato dall'oroscopo ora la cosa migliore da fare sarà riflettere attentamente sulla vostra storia d'amore in corso. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, il consiglio principale sarà quello di procedere con le dovute cautele, caso per caso.