L'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 dicembre 2023 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. In analisi è la seconda sestina, composta da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Focus mirato sulle classifiche giorno per giorno con le pagelle a corredo delle predizioni astrologiche.

Iniziamo pure ad analizzare le previsioni zodiacali da lunedì 18 a domenica 24 dicembre e, nel contempo, svelare le stelle della settimana segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7.

La settimana al vostro segno presenta un periodo positivo. Durante il periodo supererete quella vostra amata/odiata voglia di "dolce far niente", risultando spesso anche abbastanza iperattivi. In amore, è il momento di prendere decisioni serie e responsabili, con l'aiuto di Venere dalla vostra parte: essere chiari con la persona amata e mettere in evidenza i veri sentimenti deve essere priorità. La sincerità porterà fortuna, permettendovi di vivere la quotidianità serenamente, senza troppi problemi. Per i single, certamente lunedì andrà meglio del solito, il che sarà utile per continuare sulla vostra strada, magari con un peso in meno. I vostri modi potrebbero risultare un po' scontrosi, ma saranno senza dubbio tra i più efficaci e potrebbero aiutarvi a centrare alcuni obiettivi.

In generale, sapete cosa volete e come muovervi per fare centro. Nel lavoro, acquisirete sicurezza nelle vostre potenzialità e agirete senza troppe esitazioni dopo tanti sforzi. Finalmente riuscirete a ottenere le conferme che cercavate.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno lunedì 18 dicembre;

lunedì 18 dicembre; ★★★★★ martedì 19, mercoledì 20;

★★★★ giovedì 21, domenica 24;

★★★ venerdì 22 dicembre;

★★ sabato 23 dicembre 2023.

♏ Scorpione: voto 7.

Le previsioni zodiacali della prossima settimana preannunciano un periodo decisamente positivo. La fase in generale andrà abbastanza bene nella prima parte, soprattutto in campo sentimentale. Molti di voi sentiranno una buona grinta, stimolando la determinazione e lo spirito combattivo. Per i sentimenti, state camminando sulla strada della calma pacata o dell'assoluta tranquillità.

Il vostro mare emotivo sarà appena increspato ma sempre pronto a regalare attimi intensi o complicità da vivere con il partner. Per i single, sarà sicuramente un buon periodo per molti di voi. Regalatevi un programma piacevole per voi e per le persone a voi care, ma questa volta aggiungete anche un pizzico di imprevedibilità. Sarà un modo per voltare pagina e inaugurare una fase nuova. Nel lavoro, potreste avvertire una certa svogliatezza generale, difficile da controllare: cercate di non compromettere eventuali sforzi fatti finora.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 20 dicembre;

mercoledì 20 dicembre; ★★★★★ lunedì 18, giovedì 21;

★★★★ martedì 19, venerdì 22;

★★★ sabato 23 dicembre;

★★ domenica 24 dicembre 2023.

♐ Sagittario: voto 10.

In arrivo una settimana altamente fortunata sia in amore che nel lavoro. Quindi, sarà un periodo ottimo per portare a buon fine la maggior parte delle situazioni sentimentali aperte. Tutto procederà senza intoppi. Sarà un momento in cui sarete più sensibili verso le richieste sentimentali provenienti dal partner e più disposti ad ascoltare la persona che avete al fianco. Approfittatene per rafforzare il legame, magari con qualche gesto carino. Per i single, attorno a voi ci saranno persone da avvicinare e, se metterete da parte timori e diffidenze, potreste fare incontri davvero interessanti. In programma situazioni abbastanza incoraggianti: avrete l'opportunità di scovare nuove strade da sfruttare sempre al meglio.

Nel lavoro, riceverete dei risultati e la vostra attestazione verrà valutata anche da chi era piuttosto avaro di lodi verso di voi.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno giovedì 21 dicembre;

giovedì 21 dicembre; ★★★★★ mercoledì 20, venerdì 22, sabato 23;

★★★★ lunedì 18, martedì 19, domenica 24.

Previsioni e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. La previsione settimanale è positiva per il vostro segno, certamente convincente per la maggior parte di voi nativi. In generale, sarà propizio per la maggioranza delle coppie, con un leggero vantaggio per quelle già in buona armonia. La giornata di venerdì sarà allietata dall'ingresso del Sole nel segno, dunque si preannuncia in linea con le migliori attese.

Per il resto, in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. In campo sentimentale, l'Astrologia consiglia di avere stima e fiducia di se stessi. Se siete in una situazione incerta, avrete modo di avere chiarezze o di cacciar via dubbi che magari vi stavano tormentando da giorni. Per i single, più che ad una relazione stabile sarete interessati a un legame poco impegnativo, ovviamente che non limiti il vostro desiderio di libertà. Un contrattempo, una telefonata che non arriva o una discussione con qualcuno del vostro giro sarà da includere nelle complicazioni quotidiane. Nel lavoro, sarete molto efficaci in tutto quello che andrete a fare. In molti casi non avrete difficoltà a capire quello che si aspettano da voi gli altri.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno sabato 23 dicembre;

sabato 23 dicembre; ★★★★★ venerdì 22 (Sole in Capricorno), domenica 24;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21;

★★★ mercoledì 20 dicembre;

★★ martedì 19 dicembre.

♒ Acquario: voto 6. Si prospetta un periodo abbastanza sulla sufficienza, impegnativo forse per le finanze di alcuni nativi. Nonostante le previsioni astrologiche indichino una blanda positività, potrebbero verificarsi spese impreviste o uscite di denaro non preventivate. È importante prestare attenzione a questo aspetto. Per quanto riguarda i sentimenti, si prevede un lieve miglioramento generale. Le relazioni di coppia potrebbero vivere un aumento della passione, soprattutto per coloro che hanno attraversato momenti di crisi.

Questo potrebbe essere il momento giusto per recuperare terreno e rafforzare il legame con il partner. I single sono incoraggiati a uscire allo scoperto, lasciandosi aperti a nuove emozioni. A volte, basta un po' di serenità accanto alla persona giusta per apprezzare appieno la vita. Nel contesto lavorativo, potrete contare su importanti appoggi. Se state considerando la ricerca di nuove opportunità professionali, questo potrebbe essere il momento ideale per agire.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ giovedì 21, domenica 24;

★★★★ mercoledì 20, venerdì 22, sabato 23;

★★★ lunedì 18 dicembre;

★★ martedì 19 dicembre 2023.

♓ Pesci: voto 5. La settimana in analisi è stata valutata negativamente per voi del segno.

Secondo l'oroscopo, Nettuno sarà per tutta la settimana sotto quadratura dal Sole in Capricorno, rendendo questa parte di settimana un po' "zoppicante". In amore, il cielo vi vorrebbe emergenti al lavoro, mentre partner e figli reclameranno attenzione e presenza da parte vostra. Il cuore ha le sue ragioni e le chiede insistentemente; se ci sono cose rimaste in sospeso nei confronti della persona amata, cercate di chiarirle senza però discutere troppo. I single non trascurino la salute e, se avvertissero stanchezza, non dovranno peccano d'ingenuità nelle faccende personali. Siate comprensivi con la famiglia, e tutta la vostra vita acquisterà un'intensità molto gratificante. Nel lavoro, sotto il profilo economico la situazione appare leggermente critica: il cielo vi tiene in sospeso per quanto riguarda la vostra situazione finanziaria.

Abbiate pazienza e riflettete bene su certe spese e proposte di investimento.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: