L’oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì 21 dicembre. Sotto analisi in questa sede sono i sei simboli dello zodiaco relativi alla seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sul piano delle attività di lavoro e nei sentimenti.

L'oroscopo del 21 dicembre, previsioni da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Sarà un giovedì all'insegna della normale routine. Il periodo si svilupperà principalmente nei sentimenti, regalando momenti intensi e da vivere pienamente. La giornata inizierà con grande positività, con picchi di ottimismo in settori cruciali della vostra vita.

Nel campo dell'amore, se desiderate trascorrere una giornata serena e tranquilla, cercate di essere comprensivi verso il partner, che può avere bisogno del vostro affetto in questo periodo. Se siete single, affrontate la giornata con calma per evitare di reagire eccessivamente a piccole cose. Evitate di concentrarvi sui fatti passati e focalizzatevi piuttosto sui cambiamenti che potrebbero portare anche a un nuovo amore. Per quanto riguarda il lavoro, anche in questo settore si prospetta un momento altrettanto positivo. Se gli impegni dovessero diventare gravosi, state tranquilli: avrete al vostro fianco la persona giusta al momento opportuno.

Scorpione: ★★★★★. Sarà una giornata straordinaria, potremmo dire quasi prossima alla perfezione!

Pronti a gioire? Sicuramente sì, soprattutto perché gli astri si mostreranno favorevoli questo martedì, soprattutto nell'ambito sentimentale: ve lo stiamo proprio garantendo, siete contenti? In amore, la presenza della Luna in Scorpione vi donerà energia, efficienza e disponibilità; in questo periodo, nulla o nessuno potrà scalfire la vostra serenità.

Molti sapranno irradiare fiducia e positività, regalando al proprio partner energie positive. Per i single, martedì tranquillo: finalmente potrete viaggiare, esplorare luoghi lontani e divertirvi! Ma anche chi preferisce restare a casa potrà godersi il momento, magari chiacchierando con gli amici più cari, i compagni di scuola o di lavoro e pianificando attività.

Per altri, persino in cucina possono emergere opportunità per trarre beneficio, sperimentando nuove e vecchie ricette. Sul fronte lavorativo, mostrerete determinazione senza risultare prepotenti. Riuscirete a mantenere un atteggiamento appropriato per ottenere ciò che desiderate.

Sagittario: 'top del giorno'. Sarà una giornata in grande stile. Data la meravigliosa configurazione astrale prevista, sarebbe consigliabile sfruttare appieno qualsiasi situazione che coinvolga il vostro mondo emotivo. Se siete in coppia, sicuramente sarete più che fortunati; finalmente potrete godere appieno del vostro rapporto, che ultimamente forse è stato un po' stressante. Sarà un momento in cui sarete pronti a dare tutto di voi al partner e a ricevere con il cuore aperto tutto ciò che vi sarà restituito.

Chi già vive una relazione felice, potrà rivivere momenti magici e di grande passione. Ricordate quelle occasioni in cui un solo sguardo o un gesto bastavano per accendere la passione reciproca? Preparatevi a rivivere tali emozioni. Per i single è tempo di guardare al futuro: preparatevi a un rinnovamento completo, sia a livello interiore che esteriore. Gli astri vi spronano a fare dei cambiamenti, ma soprattutto vi invitano ad agire. Sul fronte lavorativo, finalmente arriva una buona notizia: curiosi di saperne di più? Potrebbe essere una nuova opportunità o un'occasione che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Predizioni zodiacali di giovedì, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. I prossimi aspetti astrologici fanno presagire una giornata assolutamente normale.

Si prospetta un periodo che si allinea piuttosto bene alla più prevedibile delle routine. Non sembra esserci nulla di particolarmente nuovo all'orizzonte per voi, se non la solita situazione già vissuta: dispiaciuti? Rimanete tranquilli e rilassati, ricordatevi che ci sono persone in condizioni peggiori delle vostre. In amore, le cose procederanno secondo le aspettative o i desideri, anche se a volte potrebbero non essere tutto rose e fiori. Il vostro partner sarà un grande sostegno e gioirà dei risultati che otterrete insieme nelle cose che solo voi due conoscete. Se siete in coppia, soprattutto, mancherà sicuramente la vitalità e avrete chiari obiettivi su cosa fare e quando farlo, portando gioia alla vostra presenza.

Per coloro che sono ancora single, molti di voi useranno questa giornata per ascoltare il proprio cuore e capire che cosa desiderano veramente, cosa li fa stare bene e cosa no. Sul fronte lavorativo, andrà abbastanza bene: sarete abili e in alcune situazioni anche davvero impeccabili, tutto procederà senza intoppi. Mettete le mani in pasta e iniziate a fare ciò che è davvero necessario.

Acquario: ★★★★★ Le previsioni astrali promettono un giovedì ricco di buone notizie, alcune addirittura molto interessanti. In generale, non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo. Per coloro più inclini alla trasgressione, ci saranno diverse tentazioni in vista: è bene cautela e massima discrezione.

Sul fronte sentimentale, il periodo può toccare vette di perfezione. Le dinamiche affettive scorreranno senza intoppi: con la vostra persona amata, potrete finalmente costruire un rapporto basato sulla serenità e sul reciproco rispetto; continuando così, tutto sarà davvero speciale. Se siete single, potreste scoprire che è giunto il momento di un nuovo amore, tutto all'insegna della reciproca curiosità: cosa state aspettando? Lasciatevi andare! Sul fronte lavorativo, avrete la possibilità di apportare dei cambiamenti, ma è importante valutare attentamente i vostri limiti. Per evitare decisioni affrettate che potrebbero compromettere il vostro lavoro, agite con prudenza.

Pesci: ★★. un giovedì piuttosto impegnativo, talvolta anche un po' pesante.

Secondo l'astrologia, questo periodo sembra essere abbastanza deludente: c'è qualcuno (che conoscete bene) che sembra provocarvi apposta, al punto che potreste arrivare a non sopportarlo più! In ambito amoroso, la trappola può essere rappresentata da una eccessiva disponibilità verso gli altri: tutti sembrano aspettarsi qualcosa da voi e talvolta vi sentite un po' sotto pressione. In effetti, avete abituato gli altri a ricevere molto da voi, siete sempre troppo generosi con il vostro tempo e alcuni ne approfittano, specialmente il partner. Se siete single, potrebbero esserci numerosi impegni, ma in questo fine settimana sarete organizzati, efficienti e determinati a non lasciarvi influenzare da chi cerca di spingervi troppo in fretta.

Di fronte allo stress o a eventuali nervosismi, rigenerare il corpo e la mente con tecniche orientali antistress sarebbe un'ottima idea. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata si preannuncia senza dubbio complicata. Le vostre finanze possono subire alti e bassi inaspettati senza che riusciate a capire bene il motivo o come gestirle al meglio: fate attenzione.