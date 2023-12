L'oroscopo della giornata di mercoledì 20 dicembre prevede i nativi Sagittario avvantaggiati dalla Luna in buon aspetto, mentre Vergine sarà audace in quel che fa grazie a Mercurio. Toro sarà lungimirante in campo professionale grazie alla buona posizione di Giove, Urano e Mercurio, mentre Leone sarà più comprensivo nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 20 dicembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 20 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: con la Luna in trigono dal segno del Sagittario, avrete modo di vivere un mercoledì affiatato dal punto di vista sentimentale.

Single oppure no, adorerete la compagnia della vostra fiamma, e avrete l'occasione di dare vita a momenti splendidi insieme. Nel lavoro non sempre sarete sicuri delle vostre scelte. Una buona organizzazione sarà di grande aiuto. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale ancora sottotono secondo l'oroscopo di mercoledì. Tra voi e il partner ci sarà Venere di mezzo, che non vi aiuterà a rendere questo periodo migliore. Anche se in voi ci sarà ottimismo, dovrete comunque avere pazienza. Nel lavoro invece questo cielo vi permetterà di essere lungimiranti, e riuscire a ottenere risultati migliori dalle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì soddisfacente in amore. La Luna in sestile vi permetterà di recuperare terreno e riuscire a comprendere meglio i desideri del partner.

Per quanto riguarda il lavoro sarete in attesa di nuove sfide e progetti da coltivare e trasformare in successi. Per il momento, non siate troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali in calo dal punto di vista sentimentale. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura non sempre sarete in grado di comprendere a fondo la vostra anima gemella.

Se siete single e vi vedete con una persona speciale, attenzione a non bruciare le tappe. Nel lavoro dovrete essere conservativi al momento, e cercare di non strafare. Attualmente, non avete risorse a sufficienza per fare ciò che volete. Voto - 6️⃣

Leone: sarà un mercoledì migliore in amore per voi nativi del segno. La Luna si troverà in buon aspetto, e riuscirete ad essere più sensibili e comprensivi nei confronti del partner.

Poco importa se al momento non ci saranno momenti di estremo romanticismo. Nel lavoro gli ultimi risultati non saranno così soddisfacenti, ciò nonostante cercherete comunque di reagire. Voto - 8️⃣

Vergine: con l'aiuto di Mercurio e Giove sarete più audaci in campo professionale. Con il giusto impegno, sarà possibile raggiungere importanti obiettivi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Di contro sarà importante rispettare le scadenze. In amore sarà un periodo piacevole grazie a Venere in sestile. Riuscirete a godere di un bel rapporto se saprete dimostrare i vostri sentimenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata sottotono dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna in opposizione potrebbe rendervi un po' suscettibili nei confronti del partner, causando qualche spiacevole discussione.

Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno grazie a Marte, ma con Mercurio in quadratura non dovrete dare tutto per scontato. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vi permetterà di godere di un rapporto florido. Single oppure no, con Venere in buon aspetto sarà possibile ottenere tanto dalla persona che amate. In ambito lavorativo avrete tutto sotto controllo grazie a Mercurio, che vi aiuterà a centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete porterà diversi vantaggi in campo amoroso. Sarà dunque un buon periodo per godere di un rapporto davvero appagante, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo potrete contare sulla posizione favorevole di Marte, che porterà buone energie, utili per gestire progetti più esosi.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali sottotono a causa della Luna in quadratura. Secondo l'oroscopo non sarete sempre in perfetta sintonia con la persona che amate, anche se Venere sarà in buon aspetto. Per quanto riguarda il lavoro tutto procederà in modo ben organizzato e senza imprevisti grazie alla posizione favorevole di Mercurio. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale discreta per voi nativi del segno. La Luna in sestile vi aiuterà a dimostrare più interesse e comprensione nei confronti del partner, e cercare di risollevare il vostro rapporto. Nel lavoro state provando nuove strade per i vostri progetti, e con il sostegno di Marte, e presto anche di Mercurio, potreste ottenere risultati incoraggianti.

Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale ottima in ambito amoroso. Venere in trigono vi permetterà di esprimere al meglio le vostre emozioni, e sarà possibile vivere intense emozioni. Nel lavoro avrete Mercurio favorevole ancora per un po'. Cercate di sfruttare questo tempo a disposizione per ultimare alcuni lavori in sospeso. Voto - 8️⃣