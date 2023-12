Una nuova settimana del mese di dicembre ha appena preso il via: per tutti i segni zodiacali arrivano dei cambiamenti e delle novità dal punto di vista sentimentale e e professionale. Nel dettaglio vediamo quali sono, leggendo l'oroscopo di questo lunedì 18 dicembre 2023 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore sarà possibile risolvere un problema di coppia, nel complesso siete alla ricerca di una maggiore tranquillità sentimentale. Nel lavoro molti si aspettano delle novità e delle risposte a delle richieste fatte nelle scorse settimane.

Toro: per i sentimenti c'è voglia di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso da tempo, evitate le situazioni caotiche. Nel lavoro occorre fare attenzione alle persone che sembrano essere dalla vostra parte ma in realtà non lo sono.

Gemelli: a livello sentimentale si deve fare alle attenzione alle parole di troppo, cercate di chiudere l'anno in modo tranquillo. Se ci sono dei cambiamenti meglio agire adesso. Nel lavoro ci sono delle novità importanti ma dovrete gestire al meglio gli impegni.

Cancro: in amore la Luna vi vede molto più disponibili, gli incontri sono favoriti, visto che le stelle sono dalla vostra parte. A livello lavorativo molti di coloro che hanno vissuto un problema ora potranno risolverlo.

Leone: a livello sentimentale questa settimana parte in maniera interessante, cercate di superare alcune questioni rimase in sospeso. Nel lavoro attenzione alle questioni di tipo economico.

Vergine: per i sentimenti le prossime giornate saranno agitate, questo momento è molto frenetico. Nel lavoro la Luna in opposizione può portare a un contrasto.

Le predizioni per gli ultimi sei segni

Bilancia: in amore le piccole dispute potranno essere chiarite, organizzate qualcosa di interessante. A livello lavorativo qualcosa da discutere non mancherà, prudenza nelle spese.

Scorpione: a livello amoroso potrete recuperare un rapporto, evitate solo dei conflitti. Nel lavoro non mancheranno le polemiche, attenzione a qualcuno che è contro di voi.

Sagittario: per i sentimenti le prossime giornate potranno portare qualche dubbio, meglio mantenere la calma. Nel lavoro ultimamente ci sono state troppe uscite ma si potrà recuperare grazie ad una forte volontà.

Capricorno: in amore è una situazione interessante per chi ha già una relazione in corso, in queste ore vivrete emozioni speciali. Nel lavoro è meglio non agitare troppo le acque.

Acquario: a livello amoroso, se una storia è forte, adesso è meglio evitare i problemi, visto che nel complesso la situazione astrologica è un po' sottotono. Nel lavoro avrete la possibilità di ascoltare il parere di qualcuno che potrà aiutarvi.

Pesci: in amore la Luna nel segno porta una buona carica di energia, potrebbe nascere qualcosa di nuovo. Nel lavoro dopo un periodo di blocco ora si potrà partire.