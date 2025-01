L'oroscopo della giornata di mercoledì 22 gennaio vedrà un'affascinante Luna in Scorpione, che renderà questo periodo bello e intrigante in amore, mentre il pianeta Marte potrebbe affaticare un po’ l'Ariete. I Pesci saranno carichi di promesse nei confronti del partner, illuminati da questo cielo splendente, mentre per l'Acquario si prospetta una giornata stimolante.

Previsioni oroscopo domani 22 gennaio 2025 e classifica

Ariete: questa giornata di mercoledì non sarà così male per la vostra relazione di coppia. Gli astri saranno clementi con voi, e con un po’ di fortuna, il vostro rapporto sarà dolce e affiatato.

Sul fronte professionale evitate di concludere affari troppo velocemente. Marte in quadratura inoltre potrebbe affaticarvi un po’. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali di mercoledì che annunciano la Luna e Venere in contrapposizione secondo l'Oroscopo. Mettere tutto in discussione con la persona che amate non vi sarà utile per riuscire a godere di un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro sarete capaci di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti grazie a Mercurio, e con Marte in sestile, le saprete applicare al meglio. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che fatica ancora a brillare a causa di Venere. Siate concreti, e cercate di dare un tono più sincero al vostro rapporto.

In ambito professionale riuscirete a mettere il vostro impegno solo in quei progetti che attirano la vostra attenzione. In ogni caso, la strada verso il successo sarà ancora lunga. Voto - 6️⃣

Cancro: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere vi sorrideranno, permettendovi di costruire una relazione di coppia dolcissima e appagante.

Se siete single aprite il vostro cuore a chi vi ha dimostrato il suo affetto. In ambito lavorativo avrete Marte a favore, ma attenzione a Mercurio in cattivo aspetto, che potrebbe rallentarvi nelle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali sottotono in questo mercoledì. Il rapporto con il partner non sarà così appagante a causa della Luna in quadratura, che potrebbe stressarvi un po’.

Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete grande impegno in quel che fate, ma non sempre i risultati potrebbero rispecchiare le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in sestile dal segno dello Scorpione vi aiuterà a essere più comprensivi nei confronti del partner, nonostante Venere contro di voi. In queste ore, troverete un po’ di pace nei rapporti a voi più cari, ma è chiaro che ci saranno ancora alcuni problemi da risolvere. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo, dimostrando di poter raggiungere i vostri obiettivi con impegno. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo stabile in amore. I moti planetari vi daranno una giornata piacevole da vivere con il partner ma attenzione a eventuali malintesi che potrebbero sorgere con facilità.

Se siete avrete voglia d'avventure, ma vorreste avere le persone giuste al vostro fianco. Sul fronte lavorativo ci saranno troppi imprevisti da risolvere in questo periodo complicato. Ci vorrà un po’ prima che vi rimettiate in carreggiata. Voto - 6️⃣

Scorpione: non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale in questo periodo. Potrebbero inoltre verificarsi piacevoli colpi di scena che metteranno il vostro rapporto in una posizione davvero favorevole. Nel lavoro mostrerete il vostro lato forte e temerario, dimostrandovi pronti a ogni evenienza. Voto - 9️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì che vedrà ancora una volta il pianeta Venere contro di voi, che non smetterà di mettervi in difficoltà in ambito amoroso.

Adesso, avrete bisogno di limare alcuni aspetti del vostro carattere per ritrovare la giusta intesa con le persone che amate. Sul fronte professionale potreste trovarvi in una fase delicata dei vostri progetti, che richiederà un certo impegno per essere superata. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale coinvolgente in questo periodo. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, alimentando la vostra vita amorosa di bei momenti da condividere con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro troverete buone soluzioni per i vostri progetti, ma attenzione a non sovraccaricarvi di lavoro considerato Marte opposto. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali altalenanti in campo sentimentale in questa giornata di mercoledì.

La Luna in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe causare piccole incomprensioni, che fortunatamente non andranno a rovinare più di tanto il vostro rapporto. Sul posto di lavoro si prospetta una giornata stimolante, grazie alle giuste idee per mettere insieme buoni risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un mercoledì carico di promesse per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno benefiche nei vostri confronti, pronti a rendere dolce e appagante la vostra relazione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro saprete gestire bene le vostre mansioni, grazie alla posizione favorevole di Marte e Mercurio. Voto - 9️⃣