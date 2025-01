L'oroscopo della giornata di martedì 21 gennaio annuncia per i Gemelli più serietà e impegno nei propri progetti professionali, spinti dalla potenza di Giove in congiunzione, mentre il Leone dovrà mostrarsi più consistente in amore. I Pesci riusciranno a essere autonomi in ogni campo, mentre la Bilancia dovrà impegnarsi di più nei propri progetti.

Previsioni oroscopo martedì 21 gennaio 2025 e classifica

Ariete: questo martedì di gennaio si rivelerà difficile da gestire per voi nativi del segno. Non state attraversando un bel periodo nel lavoro, a causa di alcuni insuccessi che vi stanno lentamente mettendo in crisi.

Dovrete cercare di reagire il prima possibile. Anche sul fronte amoroso dovrete migliorare per il partner, evitando atteggiamenti che possono compromettere il vostro rapporto. Voto - 5️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi nel prossimo periodo. Avrete importanti obiettivi in mente, e con il sostegno di Marte e Mercurio cercherete di raggiungerli presto. Sul fronte amoroso darete prova dei vostri sentimenti, godendo di un rapporto solido e appagante con la vostra anima gemella. Se siete single, un nuovo rapporto potrebbe risultare molto interessante. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione secondo l'Oroscopo. Ci sarà ancora qualche incomprensione con i vostri familiari.

Ciò nonostante, vi impegnerete molto per cercare di migliorare le cose. Per quanto riguarda il lavoro state cercando di costruire nuovi progetti e opportunità, che possano permettervi di raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di martedì altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, a volte potrebbe esserci qualche piccola incomprensione.

Sul fronte professionale Mercurio potrebbe causare qualche imprevisto. Anche se Marte sarà favorevole, con Mercurio in opposizione alcune vostre idee potrebbero non funzionare. Voto - 7️⃣

Leone: periodo solamente sufficiente in amore per voi nativi del segno. L'arrivo della Luna, in prossimità del segno dello Scorpione, potrebbe causare qualche incomprensione con il partner.

Cercate di essere più consistenti nel dimostrare i vostri sentimenti. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, anche se con un passo un po’ lento. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale positiva per quanto riguarda il lavoro. Mercurio e Marte in buon aspetto vi metteranno a vostro agio in quel che fate, permettendovi di conquistare buoni risultati con il giusto impegno. In amore peccherete di emotività nei confronti del partner, faticando un po’ a comprendere i sentimenti della persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo cielo non vi darà molte opportunità in ambito professionale. Solamente Giove vi darà una mano dal segno dei Gemelli: in ogni caso, sarà necessario impegnarsi di più per poter raggiungere i vostri traguardi.

Sul fronte amoroso potrete contare sulla Luna in congiunzione ancora per un po’ per godere di una relazione di coppia stabile e appagante. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti. Venere in trigono accenderà le emozioni all'interno del vostro rapporto. Inoltre, l'arrivo della Luna nel vostro segno renderà le cose più intriganti. In ambito lavorativo attenzione a non essere superficiali in quel che fate. Avete buone capacità, dovrete soltanto essere in grado di applicarle. Voto - 8️⃣

Sagittario: un po’ di fantasia e creatività in più nei vostri progetti potrebbe aiutarvi molto secondo l'oroscopo, nonostante questo cielo sarà poco influente. Con le giuste energie, potrete mettere insieme progetti interessanti.

In amore la Luna in sestile vi permetterà di essere più emotivi nei confronti del partner, ma con Venere in quadratura non ci sarà molto spazio per i sentimenti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che tenderà a migliorare solo nella seconda parte della giornata, quando la Luna si troverà in una posizione migliore. In ogni caso, potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per costruire una relazione appagante. In ambito lavorativo fate bene i conti e applicatevi al massimo per trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: l'arrivo della Luna nel segno dello Scorpione porterà un po’ d'instabilità all'interno della vostra relazione di coppia. Forse dovreste abbassare un po’ i toni e ascoltare cosa vorrebbe il partner da voi.

In campo professionale non avrete intenzione di prendervi altri impegni. Per voi, sarà importante mantenere una certa qualità in quel che fate. Voto - 7️⃣

Pesci: sarete capaci di essere autonomi in ogni campo in questo periodo. Soprattutto nel lavoro, arriveranno risultati incoraggianti, che vi permetteranno di ambire più in alto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito amoroso Venere sarà favorevole, e la Luna presto in trigono alimenterà l'intesa tra di voi. Voto - 9️⃣