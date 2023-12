L’Oroscopo del giorno, dedicato agli ultimi sei segni dello zodiaco, è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 dicembre. Sul piatto, dunque, tutti i dettagli su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il prossimo martedì sarà una giornata tranquilla, adatta per meditare e rilassarsi. In amore, potrete trascorrere momenti di assoluto relax, soprattutto la sera, insieme al vostro partner. Gli astri consigliano di evitare discussioni e relative inutili tensioni.

Se ci sono questioni che vi preoccupano, parlatene con la persona che amate: vi aiuterà a risolverle. Per i single, potrebbero esserci nuovi incontri nella confusione della vostra vita. Se state cercando una persona dolce e affidabile, approfondite ogni nuova conoscenza, potrebbe riservarvi piacevoli sorprese. Nel lavoro, avrete il vento in poppa e vi dirigerete verso nuovi e interessanti obiettivi, soprattutto se lavorate per conto terzi. Se siete liberi e indipendenti nella vostra professione, siate aperti alle novità che si presentano.

Scorpione: ★★★★★. La giornata numero due dell'attuale settimana pronostica un periodo da "infiocchettare", per molti del segno. Sarà un giorno davvero super-fortunato, sia in amore che nel campo professionale.

In amore, specialmente per le coppie consolidate, il morale sarà alle stelle e l'intesa con la persona amata sarà magica. Trascorrerete momenti pieni di dimostrazioni d'affetto e dovreste goderveli appieno, finalmente! Per i single una giornata scintillante vi aspetta, con emozioni vere e sincere. Le stelle vi riserveranno una serata assai godereccia.

Nel lavoro, grazie all'influenza stimolante dei pianeti favorevoli, la giornata si presenterà proficua. Dovrete valutare tutto con cautela e assicurarvi che le cose procedano come avevate pianificato.

Sagittario: ★★★★. Finalmente ritornerà l'equilibrio nelle relazioni più tormentate e potrete gustarvi alcuni momenti intensi e romantici con la persona amata, senza litigi all'orizzonte.

Single, il transito della Luna in Vergine per voi è sempre un evento propizio per liberarsi da ciò che vi ostacola, sia a livello personale che familiare. Approfittate, ovviamente se siete intenzionati a modificare abitudini o comportamenti, oppure se desiderate progettare qualcosa di nuovo con i vostri familiari. Un consiglio: dormite più a lungo, rimanete al calduccio sotto il piumone e ogni tanto rilassatevi con un bagno caldo, rigenerante. Nel lavoro, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti. Sarete molto esigenti anche con i vostri collaboratori che sapranno comprendere l'utilità delle vostre imposizioni, con ottimi risultati.

Oroscopo e stelle del 5 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. È il momento di brillare! Le stelle sono dalla vostra parte, vi attende un periodo di successo e realizzazione. In questo momento il segno potrebbe vivere un'esperienza straordinaria. Nel campo dell'amore, potrete godere di stabilità e intimità con il vostro partner. Approfittate di questa fase per rafforzare i legami e creare ricordi indimenticabili. Nel lavoro, le ambizioni saranno gratificate. Potrete ottenere risultati significativi. Sfruttate al massimo le vostre competenze e dimostrate la vostra determinazione nel perseguire i progetti. Non dimenticate di dedicare del tempo anche a voi stessi.

Trovate un equilibrio tra lavoro e benessere personale, concedendovi momenti di relax. Ricordate che siete persone ambiziose e dotate di grande potenziale. Affrontate le cose con fiducia, sapendo che avete tutto ciò che serve per superare qualsiasi intoppo.

Acquario: ★★★. Preparatevi per un periodo con possibili problemi amorosi da risolvere. Le stelle questo martedì vi metteranno alla prova e potreste affrontare momenti difficili. Purtroppo sarà una giornata indicativamente sottotono con alti e bassi in continuo. In amore, l'incertezza potrebbe farsi sentire ancora di più. Sarete chiamati a prendere decisioni importanti per il vostro futuro sentimentale. Siate coraggiosi e affidatevi al vostro istinto.

Nel lavoro, potreste percepire insoddisfazione o una leggera confusione mentale. Tuttavia, tenete presente che le sfide portano anche opportunità. Siate flessibili e preparatevi ad affrontare gli ostacoli che si presenteranno. Dedicate del tempo a voi stessi e alla vostra crescita personale. Cercate momenti di riflessione e di relax per trovare la serenità interiore. Ricordate che siete persone molto creative, perciò affrontate qualsiasi problema con determinazione, mantenendo alta la fiducia nelle vostre capacità.

Pesci: ★★★★★. Le stelle vi favoriranno e potreste vivere un'esperienza straordinaria. La giornata sarà caratterizzata da un periodo di grande positività e successo in amore. Di fatti, potreste sperimentare una nuova intesa profonda e romantica con il vostro partner.

Approfittate di questo momento per esprimere i vostri sentimenti e rafforzare il legame che avete costruito. Nel lavoro, le vostre abilità creative saranno al massimo. Potrete ottenere risultati straordinari e attirare l'attenzione dei vostri superiori. Siate fiduciosi nelle vostre capacità e sfruttate al massimo le opportunità. Dedicate del tempo anche al vostro benessere personale. Prendetevi cura di voi stessi, sia fisicamente che emotivamente. Trovate momenti di tranquillità e riflessione per alimentare la vostra serenità interiore. Ricordate che siete persone sensibili. Seguite il vostro istinto e lasciatevi guidare dalle emozioni.