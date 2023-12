L'Oroscopo della giornata di mercoledì 13 dicembre prevede un Sagittario più dinamico sul fronte professionale e attento al proprio rapporto, mentre Leone sarà piuttosto meticoloso nelle proprie mansioni. L'impegno dei nativi Toro sul fronte professionale sarà costante, mentre Cancro riuscirà a godere di un legame profondo con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 13 novembre.

Previsioni segno per segno

Ariete: sfera sentimentale soddisfacente in questa giornata di mercoledì. Nutrirete una profonda stima nei confronti del partner, che vi aiuterà a costruire un rapporto appagante.

Per quanto riguarda il lavoro non dovrete avere fretta di raggiungere l'apice. Solo con pazienza e impegno potrete mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà ancora stelle sfavorevoli dal punto di vista sentimentale. Venere in opposizione vi impedirà di vivere un rapporto puro e affiatato. A volte il vostro carattere non è dei migliori, ciò nonostante provate a trovare la giusta intesa con la vostra fiamma. Nel lavoro dimostrerete costanza e impegno in quel che fate grazie a Mercurio e Giove, senza mai affaticarvi troppo. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì che vedrà un cielo cupo sopra di voi. Secondo l'oroscopo, non dovrete essere così opprimenti nei confronti del partner.

Una buona relazione, per funzionare bene, ha anche bisogno dei suoi spazi. In campo professionale vi darete da fare in questo periodo, ciò nonostante faticherete molto a distinguervi dagli altri. Voto - 6️⃣

Cancro: ottimo cielo per voi. In campo amoroso potrete contare sulla buona influenza del pianeta Venere. Single oppure no, sarà un buon momento per provare a mettere in risalto la vostra vita sentimentale e godere di un legame più profondo.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi metterà ancora i bastoni tra le ruote. Alcuni progetti faticheranno a prendere il volo a causa di qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Leone: il vostro modo di fare particolarmente meticoloso vi permetterà di svolgere bene le vostre mansioni. Dall'altra parte però, dovrete anche essere in grado di mantenere buoni rapporti con i vostri colleghi.

Sul fronte sentimentale la Luna vi darà una mano in questa giornata, anche se con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione, a volte potreste essere un po’ duri con il partner. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata altalenante per quanto riguarda i sentimenti considerato che la Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro. Single oppure no, proverete buoni sentimenti verso la vostra fiamma, ma attenzione a non correre troppo. Sul fronte professionale avrete Mercurio in trigono, che porterà buone idee e una gestione dei vostri progetti ottimale. Di contro Marte sarà in quadratura, per cui non sarete sempre così energici. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto.

Dimostrerete maturità nei confronti del partner, con la voglia di costruire un legame che prima di tutto sia maturo e affiatato, oltre che romantico. In campo professionale la realizzazione di un progetto richiederà del tempo, ma non per questo vi tirerete indietro. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Venere in congiunzione renderà questa giornata di mercoledì splendida per la vostra relazione di coppia. Godrete di momenti davvero felici in questo periodo arricchito dalle festività natalizie. Per quanto riguarda il lavoro, forse non sarete i migliori del vostro settore, ciò nonostante sarete in grado di dire la vostra. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'influenza di Marte e l'avvicinarvi di Mercurio nel vostro cielo vi renderà più dinamici in quel che fate.

Soprattutto sul fronte professionale, riuscirete a fare passi avanti per i vostri progetti e centrare importanti obiettivi. Sul fronte amoroso sarete aiutati dalla Luna in questa giornata, che porterà buone emozioni tra voi e il partner e una spiccata maturità. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale appagante. Single oppure no, potrete contare sul sostegno di Venere in sestile per regalare un'emozione in più alla persona che amate. Sul fronte professionale avrete Mercurio, Saturno e Giove a favore per svolgere alla perfezione le vostre mansioni e soddisfare le esigenze di colleghi e superiori. Voto - 8️⃣

Acquario: l'astro argenteo in sestile vi aiuterà a rendere questa giornata meno complicata del solito per quanto riguarda i sentimenti.

Venere infatti sarà ancora in quadratura, dunque attenzione al vostro atteggiamento nei confronti del partner. In campo professionale vi darete da fare in questo periodo, ciò nonostante non sarà ancora il momento di poter ambire in alto. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata altalenante sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro e il vostro rapporto potrebbe non essere sempre così affiatato. Positivo il settore professionale grazie a Saturno e Mercurio in buon aspetto, che vi spingeranno a dare sempre il meglio per i vostri progetti. Voto - 7️