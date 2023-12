L'oroscopo della giornata di mercoledì 6 dicembre prevede una Vergine attenta ai dettagli sul fronte professionale col fine di massimizzare i risultati, mentre Cancro non deve essere frettoloso in quel che fa. Pesci dovrà approfittare del momento per essere più comunicativo con il partner, mentre Gemelli sarà più ottimista al lavoro.

Oroscopo 6 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che lentamente tornerà a essere serena. Il rapporto con la persona che amate sarà sempre più affiatato, anche se non dovrete escludere eventuali sbalzi.

In ogni caso approfittate del periodo per recuperare terreno. Settore professionale che procede a rilento a causa di Mercurio. Avrete bisogno di idee migliori per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che vede Luna e Venere in contrasto tra loro. Il rapporto con il partner non sarà particolarmente affiatato considerato il pianeta dell'amore contrario. Se siete single attenzione a non avere pretese alte con la vostra fiamma. In campo professionale sarà una giornata tutto sommato proficua grazie a Mercurio, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì sottotono sul fronte amoroso a causa della Luna in quadratura. Non sarete sempre di ottimo umore nei confronti del partner, per cui meglio non avere grandi pretese in questo periodo.

Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete abbastanza bene. Sarete molto ottimisti, anche se le energie a disposizione non saranno molte. Voto - 6️⃣

Cancro: con Mercurio in opposizione dal segno del Capricorno non dovrete avere fretta in quel che fate sul fronte professionale. Niente ansia da prestazione: prendetevi il tempo che vi serve per concludere le vostre mansioni.

In amore siete messi bene grazie a Luna e Venere in buon aspetto. Anche voi single sarete in grado di esprimere bene le vostre emozioni. Voto - 7️⃣

Leone: il pianeta Venere in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe rendere complicato questo periodo di feste. Dovrete capire cosa desidera il partner e cercare di stabilire un buon legame.

Nel lavoro vi darete da fare in questo periodo. Gli impegni da portare a termine saranno molti e con Marte favorevole sarete attivi. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata grazie a un cielo piuttosto equilibrato. In amore Luna e Venere saranno dalla vostra parte, pronte a rendere la vostra relazione di coppia incantevole. Sul fronte professionale Marte potrebbe forse rallentarvi, ma con Mercurio e Giove favorevoli riuscirete ad avere la situazione sotto controllo, prestando attenzione a ogni dettaglio. Voto - 8️⃣

Bilancia: transito dei pianeti poco influente nei vostri confronti sul fronte sentimentale. Con il partner ci sarà una piacevole tranquillità, utile per costruire un rapporto sereno. In ambito lavorativo potreste non essere sempre sicuri delle vostre scelte considerato Mercurio in quadratura.

Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo cielo in campo amoroso. Con la Luna e Venere in buon aspetto non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, che procederà lungo la giusta direzione e verso momenti pieni d'amore. Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Mercurio vi permetterà di prendere le giuste decisioni da applicare ai vostri progetti professionali. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna in Vergine potrebbe causare qualche sbavatura in ambito amoroso. Il vostro rapporto sarà ancora affiatato, ma meglio non superare certi limiti in questo periodo. Sul fronte professionale Marte vi aiuterà a reagire bene a ogni ostacolo da superare. Non sarete tra i migliori del vostro settore, ma ve la caverete bene.

Voto - 7️⃣

Capricorno: ottimo transito dei pianeti. Sul fronte amoroso ci penseranno la Luna e Venere ad alimentare il vostro rapporto, riempiendolo di momenti davvero teneri. Sul fronte professionale approfittate della presenza benefica di Mercurio per raggiungere importanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Venere in quadratura dal segno dello Scorpione renderà questa giornata poco romantica. Anche voi single non sarete così interessati ai sentimenti, ma più sul vostro benessere. In campo professionale avrete buone energie da spendere per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un mercoledì valido grazie anche a un buon cielo a supportarvi.

In campo amoroso potrete contare su Venere in trigono, ma attenzione alla Luna in opposizione. Cercate di essere comunicativi oltre che romantici e comprendere i desideri del partner. Per quanto riguarda il lavoro Marte in quadratura potrebbe rallentarvi, ma con Mercurio, Giove e Saturno favorevoli, avrete idee e un po’ di fortuna dalla vostra parte. Voto - 8️⃣