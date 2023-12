L'oroscopo della giornata di sabato 2 dicembre indica un Capricorno in rialzo sul fronte professionale, mentre la Luna illuminerà la vita sentimentale dei nati Leone. Vergine sarà più attiva e funzionale al lavoro, l'Acquario potrebbe dimostrarsi un po’ irriverente in amore.

Previsioni oroscopo sabato 2 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: periodo favorevole sul fronte amoroso. Potrete contare sulla Luna in trigono dal segno del Leone. Venere sta per allontanarsi da questa posizione sfavorevole, per cui abbiate ancora un po’ di pazienza. In ambito lavorativo potrebbero insorgere alcuni imprevisti a causa di Mercurio in quadratura.

Marte vi darà le forze per reagire, ma in ogni caso attenzione a come vi muoverete. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vi permetterà di gestire in modo migliore il carico di lavoro. Mercurio in trigono vi spingerà a gestire le vostre mansioni in modo migliore, ottimizzando tempo e risorse. Sul fronte amoroso Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura non sarete sempre così affiatati e comprensivi nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo inizio di weekend vi permetterà di ottenere qualcosa di più sul posto di lavoro. Mercurio infatti non sarà più negativo. La strada sarà ancora tutta in salita, ciò nonostante sarà possibile provare a ottenere qualcosa in più.

Sul fronte amoroso sarà un sabato interessante per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna e a Venere in buon aspetto, anche per voi cuori solitari in cerca di conquiste andrà bene. Voto - 8️⃣

Cancro: Mercurio è in opposizione, non tutti i vostri progetti potrebbero andare in porto. Valutate bene la situazione prima di procedere.

Sul fronte amoroso Venere sta per mettersi in una posizione più comoda per voi. Abbiate ancora un po’ di pazienza, ma soprattutto, siate comprensivi verso le persone che amate. Voto - 6️⃣

Leone: partirete a mille in questo inizio di weekend grazie alla Luna e a Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà un buon momento per cercare di rendere più interessante la vostra vita sentimentale.

Sul fronte professionale perderete il sostegno di Mercurio, ma sarete ancora nelle condizioni giuste per raggiungere interessanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale in crescita in questo periodo. Il vostro cielo sarà favorevole per il lavoro e potrete ambire a nuovi progetti. Sul fronte amoroso sarà una giornata abbastanza tranquilla per voi, con momenti davvero piacevoli con il partner. Voto - 8️⃣

Bilancia: ci sarà un cambio di passo sul fronte professionale. Probabilmente sorgeranno spiacevoli imprevisti da risolvere. In ambito amoroso sarà ancora un bel periodo per voi e per la persona che amate. Voto - 7️⃣

Scorpione: non sarà un grande weekend dal punto di vista sentimentale.

Il rapporto con il partner sarà messo in discussione dalla Luna in quadratura, che potrebbe rendervi un po’ irrispettosi nei confronti del partner. Sul fronte lavorativo, invece, le vostre attività professionali andranno bene. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale positiva in amore. Questo sabato sarà illuminato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, che vi permetteranno di vivere una vita sentimentale davvero gradevole. Per quanto riguarda il lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante avrete ancora Marte in congiunzione per cercare di raggiungere ottimi successi. Voto - 8️⃣

Capricorno: inizierà un periodo di crescita, soprattutto in campo professionale. Sarà possibile mettere insieme buoni progetti grazie alle idee che vi verranno in mente.

Anche sul fronte sentimentale inizierete a recuperare terreno. Vedrete il vostro rapporto in modo più maturo, anche grazie al fatto che Venere sta per allontanarsi da questa posizione scomoda. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in opposizione dal segno del Leone potrebbe rendervi un po’ irriverenti nei confronti del partner. Cercate di fare più attenzione ai desideri della persona che amate e comprendere cosa potete fare per essere felici insieme. Per quanto riguarda il lavoro Marte in sestile porterà buone energie, ma attenzione a Giove in quadratura dal segno del Toro. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale migliore dal punto di vista professionale grazie a Mercurio in sestile. Anche se Marte continuerà a rallentarvi, avrete idee interessanti, utili per gestire i vostri progetti in modo più efficiente. In amore sarà una giornata tutto sommato discreta per la vostra relazione di coppia che avrà i suoi momenti romantici. Voto - 7️