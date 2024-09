L'oroscopo di sabato 21 settembre annuncia un Cancro più caloroso e affettivo nei confronti del partner e vedrà il segno dei Pesci preoccuparsi principalmente di ciò che conta nella propria relazione di coppia. Il Leone dovrà stare attento a non scatenare una crisi amorosa mentre l'Ariete si dimostrerà più comprensivo e disponibile. Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo sabato 21 settembre 2024 segno per segno

Ariete: questo inizio di weekend non sarà niente di che per voi e il partner, ma potrebbe determinare l'inizio di una chiara e netta ripresa per il vostro rapporto rendendovi più comprensivi e disponibili.

In campo professionale continuerete ad inseguire i vostri obiettivi ma con Marte in quadratura non dovrete correre troppo. Voto - 7️⃣

Toro: questa giornata di sabato non sarà affatto male per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di stare bene insieme al partner. Sarà inoltre importante cercare di fortificare il legame che vi unisce. Sul posto di lavoro avrete tutto ciò che vi serve per poter iniziare a pensare in grade e gestire progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Gemelli: approfittate di queste ultime ore di Venere favorevole. La vostra relazione sarà un vero fiore all'occhiello e potrebbe essere ancora così per un po’ se dimostrerete quanto ci tenete alla vostra anima gemella.

In ambito professionale la mole di lavoro sarà in aumento. Voto - 8️⃣

Cancro: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, vi dimostrerete più calorosi e comprensivi nei confronti del partner. Il pianeta dell'amore Venere sta inoltre per porsi in una posizione più comoda per voi. Sarà dunque possibile riprendere in mano la vostra storia d'amore e godere di una maggiore intesa e felicità.

Nel lavoro la vostra produttività sarà più che soddisfacente grazie a Marte e Mercurio, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna contraria in questa giornata di sabato. Il pianeta Venere sarà favorevole ancora per poco e con queste nubi all'orizzonte sarà fondamentale non scatenare una crisi tra voi e la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora voi in mano il polso della situazione. Voto - 7️⃣

Vergine: noterete un netto miglioramento del vostro umore all'inizio di questo fine settimana. La Luna sarà in trigono dal segno amico del Toro e vi aiuterà a vivere la vostra relazione di coppia in modo più naturale e maturo. Nel lavoro le energie non mancheranno, ma dovrete saperle sfruttare a dovere per ottenere buoni risultati. Attenzione inoltre a Giove in quadratura. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo abbastanza piacevole in amore per voi nativi del segno, anche se questo quadro astrale sta per cambiare. Avrete ancora modo di godere di un rapporto fantastico con la persona che amate, ciò nonostante non dovrete prendervi troppe libertà.

In campo professionale avrete buone potenzialità, ma con Marte in quadratura faticherete un po’ ad esprimerle. Voto - 7️⃣

Scorpione: il vostro fine settimana non inizierà nel migliore dei modi a causa della Luna in opposizione. Essere romantici e affiatati nei confronti del partner non sarà semplice con questo cielo. Sarà importante infatti evitare di causare discussioni che possono fare male. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti con soddisfazione ma, a seconda del contesto, potrebbero non avere lo stesso appeal di altri successi. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere ancora in buon aspetto per voi nativi del segno. Sarete capaci di vivere una splendida relazione di coppia che vi darà soddisfazioni e momenti romantici ancora per un bel po’ di tempo.

Riguardo al lavoro, non sarete in ottima forma per gestire al meglio i vostri progetti, ciò nonostante cercherete di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali buone dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Anche per voi sta per iniziare un periodo di ripresa in amore, che comincerà con questa Luna in trigono, utile per comprendere meglio il vostro rapporto con il partner. Nel lavoro ci saranno delle difficoltà da superare che potrebbero richiedere parecchio impegno. Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà un sabato particolarmente gratificante a causa di questo cielo. La Luna in quadratura potrebbe causare piccole incomprensioni, che con l'uscita di Venere dal segno della Bilancia potrebbero presto ingigantirsi.

Anche nel lavoro non sarà tutto così semplice. Per fortuna avrete Mercurio e Giove che vi daranno una mano a comprendere quale sia la strada migliore per voi. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di sabato appagante in amore. Una bella Luna vi permetterà di stare in sintonia con la persona che amate, il prossimo periodo potrebbe di fatti rivelarsi molto interessante per la vostra storia d'amore. Riguardo al lavoro, Marte sarà favorevole, ma per alcune buone idee dovrete ancora pazientare. Voto - 8️⃣