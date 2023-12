L'oroscopo del giorno 23 dicembre ci svela quali sono i segni zodiacali che possono aspettarsi delle belle sorprese in amore, lavoro e salute. Scopriamo insieme la classifica e le previsioni astrali per tutti i segni: Scorpione, Toro e Ariete sul podio.

Previsioni astrali di sabato 23 dicembre con classifica: Scorpione in testa alla classifica

In cima alla classifica troviamo lo Scorpione, che vive un momento magico in amore. Il segno d'acqua è pronto a lasciarsi travolgere dalle emozioni e a vivere delle esperienze intense e appassionanti. Nel lavoro lo Scorpione è ligio al dovere e sa come gestire le situazioni complicate con intuito e determinazione.

Al secondo posto c'è il Toro, che può contare su una giornata fortunata per quanto riguarda gli affari. Il segno di terra ha la possibilità di concludere delle trattative vantaggiose e di incrementare i suoi guadagni. In amore il Toro è carismatico e affascinante e sa come conquistare la persona che gli interessa.

Al terzo posto c'è l'Ariete, che si riprende dopo un periodo di incertezza e di dubbi. Il segno di fuoco è pronto a dare il meglio di sé e a ricominciare da dove si era fermato. In amore l'Ariete può incontrare delle persone interessanti e stimolanti, che gli faranno battere il cuore. Nel lavoro l'Ariete è deciso e intraprendente e non si lascia sfuggire le opportunità.

Al quarto posto c'è il Capricorno, che è molto produttivo e efficiente in questo periodo.

Il segno di terra sa come organizzare il suo tempo e le sue risorse e riesce a portare a termine i suoi progetti con successo. In amore il Capricorno è più aperto e disponibile e riesce a stabilire dei rapporti sinceri e duraturi.

Al quinto posto c'è il Cancro, che è lungimirante e saggio. Il segno d'acqua sa come guardare al futuro con ottimismo e fiducia e non si lascia scoraggiare dalle difficoltà.

In amore il Cancro è pronto a prendere delle decisioni importanti e a impegnarsi seriamente. Nel lavoro il Cancro è creativo e originale e sa come proporre delle idee innovative.

Al sesto posto c'è la Vergine, che si lascia trasportare dalle emozioni. Il segno di terra si apre a nuove esperienze e a nuovi orizzonti e si mostra più spontaneo e naturale.

In amore la Vergine può vivere delle novità e delle sorprese, che le faranno bene al cuore. Nel lavoro la Vergine è precisa e meticolosa e non trascura i dettagli.

Al settimo posto c'è la Bilancia, che si concentra di più sui suoi affetti e sulle persone care. Il segno d'aria sente il bisogno di stare vicino a chi ama e di condividere con loro i suoi pensieri e le sue emozioni. In amore la Bilancia è dolce e romantica e sa come rendere felice il suo partner. Nel lavoro la Bilancia è equilibrata e collaborativa e sa come gestire i rapporti con i colleghi.

All'ottavo posto c'è il Gemelli, che deve essere più organizzato e più responsabile. Il segno d'aria tende a disperdersi e a perdere tempo in cose inutili e superficiali.

In amore il Gemelli deve lasciarsi andare di più e non avere paura di esprimere i suoi sentimenti. Nel lavoro il Gemelli deve essere più attento e più concentrato e non commettere errori.

Al nono posto c'è l'Acquario, che è un po' introverso e chiuso in se stesso. Il segno d'aria ha bisogno di riflettere e di chiarire le sue idee e i suoi obiettivi. In amore l'Acquario deve essere più comunicativo e più coinvolgente e non trascurare il suo partner. Nel lavoro l'Acquario deve essere più determinato e più audace e non lasciarsi intimidire dalla concorrenza.

Al decimo posto c'è il Leone, che è troppo preso dai suoi progetti e dalle sue ambizioni. Il segno di fuoco tende a trascurare gli aspetti emotivi e relazionali della sua vita e a scappare dai problemi.

In amore il Leone deve essere più presente e più attento e non dare per scontato il suo partner. Nel lavoro il Leone deve essere più umile e più flessibile e non imporre la sua volontà.

All'undicesimo posto c'è il Sagittario, che è un po' agitato e nervoso. Il segno di fuoco ha difficoltà a gestire lo stress e la pressione e si sente frustrato e insoddisfatto. In amore il Sagittario deve essere più paziente e più comprensivo e non litigare per cose futili. Nel lavoro il Sagittario deve essere più realista e più prudente e non prendere dei rischi inutili.

All'ultimo posto c'è il Pesci, che è confuso e indeciso. Il segno d'acqua non sa cosa vuole e cosa fare e si lascia influenzare troppo dagli altri. In amore il Pesci deve essere più chiaro e più sincero e non mandare segnali contrastanti. Nel lavoro il Pesci deve essere più sicuro di sé e più assertivo e non farsi mettere i piedi in testa.