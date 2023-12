L'oroscopo della fortuna di venerdì 22 dicembre prevede il Cancro alla prima posizione della classifica, seguito da un altro segno di Acqua, lo Scorpione. Altro segno molto fortunato sarà il Toro, presente alla terza posizione.

Oroscopo di venerdì: Scorpione in vetta

1° Cancro: sarete in grado di dimostrare quanto valete con dei semplici accorgimenti che potrebbero però fare la vostra fortuna, anche in un prossimo futuro. Sarete l'anima della squadra di lavoro e in solitaria produrrete molto di più, anche se ci sarà qualche impegno da affrontare.

Continuate così.

2° Scorpione: rivitalizzare le finanze vorrà dire mettersi in moto per affrontare sempre con il sorriso e con tanta fortuna tutte le sfide che ci saranno in questa giornata. Avrete a che fare anche con una creatività sfacciata davvero sostanziosa, anche per prendere qualche decisione futura.

3° Toro: darete il meglio di voi nelle attività che amate di più, arrivando anche a fare affari che molto probabilmente sono rimasti latenti e che verranno fuori con tutti i guadagni e le soddisfazioni che ne conseguiranno. Cogliete al volo anche quelle piccole opportunità che però potrebbero significare molto.

4° Capricorno: in questa giornata potreste trovare davvero una situazione nella vostra squadra, che potrebbe praticamente apparire simbiotica e in linea con molti dei progetti che avete in corso.

Vivrete un bel pomeriggio di shopping, forse l'ultimo prima delle festività natalizie.

Sfizi per Pesci

5° Ariete: la voglia di mettervi in gioco si farà più forte che mai, anche alla luce di alcune energie che affioreranno, pronte a essere usate al meglio. Sarete forti e determinati, e nessuno vi farà desistere dai vostri obiettivi più ambiziosi.

6° Sagittario: essere freschi come della rose in questo momento significherà per voi essere molto produttivi sul posto di lavoro, soprattutto dal punto di vista mentale. Questa giornata vi regalerà un obiettivo in particolare, che molto probabilmente avete sempre ritenuto per voi impossibile.

7° Leone: affaccendarvi con il lavoro sarà come bere un bicchiere d'acqua.

La collaborazione sarà semplice anche con qualche progetto non esattamente facile. Avrete dei piccoli cali, ma sarà normale in questo periodo.

8° Pesci: concedervi qualche sfizio sarà una buona cosa, ma questo non dovrà distrarvi dai propositi di vedervi più attivi sul posto di lavoro e di perseguire degli obiettivi fondamentali per il vostro portafoglio. Fare qualcosa da soli, anche se con difficoltà, vi darà una soddisfazione molto grande.

Pausa per Gemelli

9° Acquario: evitate di fare troppo entro poco tempo, anzi cercate di estendere ciò che avete in programma di fare entro un arco di tempo estremamente dilatato. Ciò sarà dovuto allo stress e alla stanchezza, di certo non alla vostra mancanza di volontà.

10° Vergine: non sempre sarete scattanti come vorreste, anzi potreste sentirvi davvero sottotono, soprattutto nel fisico. Fare attenzione alle spese di troppo potrebbe essere doveroso, soprattutto se avete concluso già da molto tempo le spese natalizie.

11° Gemelli: cercherete una pausa molto più prolungata che vi farà realmente riposare. Purtroppo alcune questioni subiranno un declino abbastanza forte da creare anche qualche nota di nervosismo. Dovrete fare i conti anche con qualche problematica di carattere burocratico.

12° Bilancia: potreste spendere tanto in regali e quant'altro, e molto probabilmente anche sul lavoro la vostra testa sarà decisamente altrove. Potreste avere dei grattacapi molto difficili da gestire.