L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 dicembre 2023 inerente all'amore sarà caratterizzato dal passaggio del pianeta Venere dal segno della Bilancia alla costellazione dello Scorpione. Questa situazione sarà positiva per tutti i segni di acqua ma non soltanto. Anche alcuni segni di aria potrebbero figurare tra i favoriti della settimana.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: ripresa per Scorpione

1° Scorpione: nel corso di questa settimana l'ambito di coppia potrebbe conoscere una ripresa dell'intesa e della complicità senza precedenti, innescando una serie di avventure che progetterete nell'immediato.

Anche in famiglia le tensioni si appianeranno del tutto. Nuove amicizie stanno per arrivare, soprattutto nel fine settimana.

2° Cancro: stimolare la passionalità significherà andare incontro alla maturazione della vostra relazione di stampo sentimentale, sia sul piano fisico che su quello mentale. Vi sentirete molto estroversi e di conseguenza molto pronti per fare amicizie e stipulare legami sempre più forti.

3° Pesci: avrete un bellissimo romanticismo tutto da vivere con la persona amata. L'affinità anche con la famiglia vi darà modo di conoscere a fondo anche qualche aspetto che molto probabilmente non avevate considerato tanto spesso. Ci saranno incontri che potrebbero essere delle potenziali occasioni per avere una nuova relazione amorosa.

4° Gemelli: l'atmosfera decisamente romantica con il partner potrebbe risvegliare sensazioni uniche che molto probabilmente avete perduto lungo il vostro cammino insieme. Secondo l'Oroscopo non ci saranno ostacoli che possano frapporsi tra voi e un ulteriore passo in avanti della vostra storia d'amore. In famiglia vi sentirete al centro dell'attenzione.

Vergine creativo

5° Acquario: potrete sperimentare nuove emozioni sul piano familiare che andranno di pari passo con quelle amicali. Non escluderete qualche occasione di dialogo con il partner anzi, incentivarlo potrebbe essere un modo per ravvivare anche la passionalità. Avrete nuove conoscenze che sentirete di potervi fidare in tutto e per tutto.

Nel weekend ci saranno alcune sorprese.

6° Toro: avrete un ottimo equilibrio nella vostra storia d'amore, e non troverete dei punti di negatività che vi diano dei malumori. Avrete a cuore una amicizia che avrà bisogno del vostro appoggio. In famiglia ci saranno situazioni spinose che verranno chiarite in men che non si dica.

7° Bilancia: l'ambito amoroso potrebbe trovare dei punti discordanti fra voi e la persona amata, forse a causa di qualche fraintendimento molto significativo. Estrapolare il meglio dalla comunicazione in famiglia potrebbe essere per voi un regalo che vorreste concedervi. Le amicizie vi sapranno ascoltare e consigliare, arrivando anche a farvi distrarre.

8° Vergine: sarete sempre più creativi sul piano passionale, ma ora vorreste prendere le cose con calma, magari anche con spensieratezza.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana avrete la possibilità di indagare su una questione familiare alquanto complessa. Riuscirete a risolvere qualche problema domestico in pochissimo tempo.

Venere in opposizione per Leone

9° Capricorno: non ci sarà una atmosfera impeccabile in famiglia, anzi. Si verificheranno situazioni molto distaccate e prive di calore. Con il partner riuscirete a raggiungere qualche compromesso sul piano domestico. Avrete sempre meno possibilità di fare incontri anche se siete single. In amicizia invece avvertirete un rialzo non da poco.

10° Ariete: ora l'ambito passionale potrebbe essere meno coinvolgente. Avrete a cuore la famiglia e il partner, ma allo stesso tempo si verificherà una freddezza molto importante e particolare in questa settimana.

Nelle amicizie subentrerà qualche dubbio sulla sincerità nel suo complesso.

11° Sagittario: dovrete fare i conti con delle situazioni conflittuali in famiglia, delle incomprensioni abbastanza forti con la persona amata e le amicizie che vi daranno poca attenzione e sostegno. Avrete modo di stare da soli, dando modo alla vostra mente di godere di un po' di sana solitudine.

12° Leone: Venere in opposizione. Non mancheranno i diverbi in famiglia, le discussioni, anche su questioni molto importanti e personali. Con il partner potreste avviarvi verso una separazione praticamente definitiva. Ora come ora gli incontri saranno pochissimi e d'altro canto voi stessi non sarete disposti ad aprirvi all'altro, anche se per leggerezza.