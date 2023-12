L'oroscopo di sabato 2 dicembre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti dei segni zodiacali con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Disponibile anche una classifica per mettere in evidenza il quadro generale.

Previsioni astrologiche con classifica del 2 dicembre

Toro (1° posto): donerete tutto il vostro amore al partner. Trasformerete questa giornata in un momento indimenticabile per la vostra relazione. Potrebbe essere il momento giusto per portarla a un livello successivo.

Scorpione (2° posto): niente e nessuno riuscirà a interferire con il vostro rapporto di coppia.

Vi fiderete ciecamente del partner e, per questo motivo, non prenderete in considerazione i suggerimenti di persone esterne.

Leone (3° posto): sarete solari e socievoli. Vi piacerà incontrare nuove persone e non vedrete l'ora di ampliare il vostro gruppo di amici. Sarete pronti a imbarcarvi in nuove sfide tutte da vivere.

Acquario (4° posto): finalmente, potrete togliervi qualche sfizio. Sarà una giornata molto divertente, all'insegna dello shopping e della compagnia. Gli amici non vedranno l'ora di ricevere una vostra telefonata.

Vergine (5° posto): sarete piuttosto fieri di voi stessi. Raggiungerete dei traguardi importanti che vi consentiranno di sviluppare un approccio diverso, sia nei confronti del lavoro che del prossimo.

Gemelli (6° posto): non vi concederete alcuna distrazione. Vi impegnerete per portare a termine i vostri compiti e per dare il massimo sul posto di lavoro. I risultati saranno soddisfacenti, anche se vorrete fare di più.

Pesci (7° posto): il partner vi farà perdere la pazienza. Per il momento, deciderete di non perdonarlo. Vorrete pensare prima a voi stessi.

Sarà una scelta dolorosa, ma necessaria. La famiglia approverà.

Sagittario (8° posto): sarete poco propensi al dialogo con gli altri. Preferirete concentrarvi sul vostro lavoro, senza permettere ai colleghi di interagire con voi. Non si creerà un bel clima.

Bilancia (9° posto): non vi sentirete ancora pronti a cambiare la vostra vita.

Rimanderete alcune decisioni perché, in questo momento, preferirete la staticità ai cambiamenti. La famiglia non ne sarà contenta.

Ariete (10° posto): sarete restii ad accettare il punto di vista degli altri. Tenderete a prendere le distanze da opinioni che non sono vostre. Sarete convinti di sapere tutto, anche in ambito lavorativo.

Cancro (11° posto): sarete un po' incerti. Avrete qualche dubbio sulle decisioni prese nell'ultimo periodo. Avvertirete il bisogno di riflettere anche se, nonostante gli sforzi, non compirete molti passi in avanti.

Capricorno (12° posto): i vostri rapporti con i colleghi di lavoro saranno piuttosto incerti. Tenderete a perdere subito la calma, con il rischio di non ascoltare le loro ragioni. Questo comportamento non vi farà onore.